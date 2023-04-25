Фото: первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC открылся в Москве Статьи редакции
Новый владелец более 300 точек обещает сохранить меню и цены.
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- Флагманский Rostic’s открылся на месте KFC возле станции метро «Маяковская» в Москве 25 апреля. Всего до конца лета 2023 года под новый бренд должны перейти около 100 ресторанов KFC, пишет РБК.
- Отвечая на вопрос о названии на латинице редакции ReBro, в компании отметили, что проводили опросы и тестировали написание разных названий — «победило слово на латинице». При этом права на кириллическое написание находятся на регистрации.
- По словам Котова, фокус компании — сохранение стандартов KFC, а основная цель сейчас — провести ребрендинг: «У нас есть планы закончить всю страну за 18 месяцев». Всего «Смарт сервис» будет управлять 326 точками.
Помню, любил ходить в этот Ростикс (именно на Маяковке) после школы в 90-е. И логотип запоминающийся был: метафизический цыпленок с вилкой и ножом, который, видимо, ест самого себя.
"метафизический цыпленок"
Звучит годно. Трансцендентненько, я бы сказал.
не оскорбляй!
https://www.youtube.com/watch?v=RjJYznmSjkg
Оперативно. Объявлен месяц Ростикса с корявым лого-пародией (-:
Если стояла задача сделать максимально стерильный, безвкусный, без индивидуальности и изюминки брендинг — то она выполнена блестяще
Устроили американщину какую-то, а могли бы обыграть, что это наш бренд
Гламур рашен чикс? ))
Жду БлинДональдс
А надписи на русском там вообще есть? И название и все слоганы на английском. Старое название кстати вообще было на русском.
Перевели с оригинального))
Хочется тоже насрать в комментариях, но сказать нечего.
Жуй давай!
Я требую чтобы вернули бабулек с огромными кастрюлями с пирожками у метро! Они и хот-доги делали
Жалкая пародия, вот оригинал
судя по оформлению интерьера и упаковки, Москва не Россия, по-русски даже надписей на стенах нет. Ну и я бы мимо прошёл такого логотипа, он не ассоциируется с едой вообще, с былым кфс естественно вообще никак, а просто очередной магаз чего-то
И даже в сортире нет надписей на русском языке.
Уже где-то хуесосили этот уебанский логотип? Чот я подзабыл.
А его не показывали, обсуждали лого с курицей. Но его не стали использовать.
Этот я припоминаю. Потому и удивился. Какую-то всратую "R" вкорячили - и заебись типа. Стыдъ и срамъ.
С интерьером понятно. Пробовал кто? Вкусно или точка?
а как же закон обязывающий вывески делать на кирилице? или его не приняли? или я не понял и это другое
Он про использование в госучреждениях
да не, в Краснодаре кошмарили всех при согласовании рекламы
Ну, может локальное выслуживание — у нас это любят 🤔
Региональный стандарт.
По лучше, чем вкусно и точка
а зачем ресторан если с работы выгнали ?
Надеюсь, нашей глухой провинции эти изменения не коснутся
Все уходят, но все остаются ...
Давайте признаемся, все мы здесь из-за курицы на лого. Но ее нет 😔
Хм а какого хуя у ростикса всё на английском внутри?
Сколько убийств невинных курочек совершил за свою историю KFC ?