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Еда
Таня Боброва

Фото: первый ресторан Rostic’s на месте бывшего KFC открылся в Москве Статьи редакции

Новый владелец более 300 точек обещает сохранить меню и цены.

1381 просмотров
  • Флагманский Rostic’s открылся на месте KFC возле станции метро «Маяковская» в Москве 25 апреля. Всего до конца лета 2023 года под новый бренд должны перейти около 100 ресторанов KFC, пишет РБК.
Фото: Telegram-канал Shopper's
  • Отвечая на вопрос о названии на латинице редакции ReBro, в компании отметили, что проводили опросы и тестировали написание разных названий — «победило слово на латинице». При этом права на кириллическое написание находятся на регистрации.
Фото: Telegram-канал Shopper's
  • Новый владелец, компания «Смарт сервис» Константина Котова и Андрея Осколкова, обещает сохранить прежнее меню и цены. Изменятся только названия «Твистер» (будет называться «Шеф-ролл») и «Боксмастер» («Ростмастер»). Но компания работает над расширением линейки продуктов, пишет RB.ru.
Фото: Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky
  • По словам Котова, фокус компании — сохранение стандартов KFC, а основная цель сейчас — провести ребрендинг: «У нас есть планы закончить всю страну за 18 месяцев». Всего «Смарт сервис» будет управлять 326 точками.
Фото: Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky
Еда
Евгения Евсеева
Меню не изменится, франчайзи будут развивать рестораны под брендом KFC: владелец Rostic's — о ребрендинге и планах сети Статьи редакции

Главное из интервью РБК с Константином Котовым — владельцем «Смарт сервис», которая выкупила собственные рестораны KFC в России.

Фото: Telegram-канал ReBro by Dmitry Levitsky

#новость #kfc #rostics

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39 комментариев
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 Artemy

Помню, любил ходить в этот Ростикс (именно на Маяковке) после школы в 90-е. И логотип запоминающийся был: метафизический цыпленок с вилкой и ножом, который, видимо, ест самого себя.

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Слегка Придурковатый

"метафизический цыпленок"

Звучит годно. Трансцендентненько, я бы сказал.

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Artemy
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Пропащий Муму

не оскорбляй!

https://www.youtube.com/watch?v=RjJYznmSjkg

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Слегка Придурковатый
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Вадим Д.

Оперативно. Объявлен месяц Ростикса с корявым лого-пародией (-:

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Dmitriy Filippov
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Dmitriy Filippov

Если стояла задача сделать максимально стерильный, безвкусный, без индивидуальности и изюминки брендинг — то она выполнена блестяще

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Павел

Устроили американщину какую-то, а могли бы обыграть, что это наш бренд

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Сергей Леопольдович

Гламур рашен чикс? ))

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Андрей К.

Жду БлинДональдс

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unknown
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lakoros

А надписи на русском там вообще есть? И название и все слоганы на английском. Старое название кстати вообще было на русском.

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Слегка Придурковатый
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Пропащий Муму

Перевели с оригинального))

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Владислав Недзвецкий

Хочется тоже насрать в комментариях, но сказать нечего.

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Пропащий Муму

Жуй давай!

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Владислав Недзвецкий

Я требую чтобы вернули бабулек с огромными кастрюлями с пирожками у метро! Они и хот-доги делали

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Сергей Пушкин

Жалкая пародия, вот оригинал

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неформат

судя по оформлению интерьера и упаковки, Москва не Россия, по-русски даже надписей на стенах нет. Ну и я бы мимо прошёл такого логотипа, он не ассоциируется с едой вообще, с былым кфс естественно вообще никак, а просто очередной магаз чего-то

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Михаил Барабаш

И даже в сортире нет надписей на русском языке.

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Слегка Придурковатый

Уже где-то хуесосили этот уебанский логотип? Чот я подзабыл.

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lakoros

А его не показывали, обсуждали лого с курицей. Но его не стали использовать.

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Слегка Придурковатый

Этот я припоминаю. Потому и удивился. Какую-то всратую "R" вкорячили - и заебись типа. Стыдъ и срамъ.

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Пропащий Муму

С интерьером понятно. Пробовал кто? Вкусно или точка?

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Дмитрий Зима

а как же закон обязывающий вывески делать на кирилице? или его не приняли? или я не понял и это другое

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Амбассадор Черноголовки

Он про использование в госучреждениях

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Дмитрий Зима

да не, в Краснодаре кошмарили всех при согласовании рекламы

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Амбассадор Черноголовки

Ну, может локальное выслуживание — у нас это любят 🤔

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Михаил Барабаш

Региональный стандарт.

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Злой Голем

По лучше, чем вкусно и точка

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Jo Beck

а зачем ресторан если с работы выгнали ?

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Prosto Zurab

Надеюсь, нашей глухой провинции эти изменения не коснутся

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Евгений В.

Все уходят, но все остаются ...

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Даниил Слесарчук

Давайте признаемся, все мы здесь из-за курицы на лого. Но ее нет 😔

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yeah sure

Хм а какого хуя у ростикса всё на английском внутри?

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A.A. Rayskiy

Сколько убийств невинных курочек совершил за свою историю KFC ?

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lakoros
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Вася Пражкин
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