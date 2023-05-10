Еда
Евгения Евсеева

Dodo Brands выпустила приложение Menusa для создания цифрового меню для ресторанов Статьи редакции

В будущем его планируют объединить с сервисом «Где Шаверма», которое расширится до поиска любой уличной еды.

  • Menusa — это мобильное приложение, которое позволяет сделать цифровое меню для кафе или ресторана с помощью телефона «без регистрации и смс». Об этом рассказал в своём Telegram-канале Фёдор Овчинников.
  • Приложение бесплатное, скачать его можно в App Store и Google Play. Оно доступно в России, Грузии, Армении, Азербайджане, Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, Казахстане, Туркменистане и Беларуси.
  • Чтобы создать меню, нужно заполнить информацию о кафе, добавить позиции в меню, описания и фотографии блюд. Приложение сгенерирует QR-код, который будет вести на сайт с меню. В качестве примера Овчинников приводит сайт с меню «Донер 42».
  • Овчинников заявил, что команда сервиса «никогда не будет делать базовые функции платными». Кроме того, в будущем Menusa будет постоянно развиваться: например, меню можно будет сделать интерактивным, создавать акции. Среди других возможных функций — сбор отзывов от гостей и аналитика.
  • Если приложение «соберёт большую аудиторию пользователей», компания сможет зарабатывать на дополнительных функциях. Также Menusa планируют объединить с сервисом «Где Шаверма» (GdeSha), который расширится до всей уличной еды.
  • Dodo Brands будет импортировать меню из Menusa в GdeSha, чтобы сделать со временем из него «уникальный геосервис, где можно будет видеть не только кафе, рейтинги и отзывы, но и искать по меню, конкретным блюдам и выгодным приложениям».
  • Команду нового сервиса возглавит Георгий Шагинян, один из создателей «Где Шаверма».
Еда
Катя Грановская
Создатель сервиса «Где шаверма»: что он узнал про рынок по пути от Instagram-обзоров до продажи «Додо пицце» Статьи редакции

И чем займётся в команде Фёдора Овчинникова.

​Арсений Васильев

#новость #dodopizza #dodo

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20 комментариев
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 Деда Миша
«никогда не будет делать базовые функции платными».

Создание QR кода и показ Названия Кафе так уж и быть, останется бесплатным. Остальное по 9999 рублей в месяц.

Схема простая как два рубля: заманить плюшками себе в убыток, потом выдоить и повышать цены. Не ведитесь

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Тесла-канадец

Чувак, ты где экономику учил? У бабулек возле подъезда?
Это вполне нормальная схема. Никто тебя не заставляет платить. Так что можешь пользоваться халявными функциями и радоваться. Потом сам будешь решать нужны ли тебе платные функции. Не факт что найм своих программистов будет дешевле.

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Хэппи милф

У людей просто аллергия к этим лозунгам типа "бесплатно навсегда", и через 2 года сервис превращается в тыкву или закручивает гайки. Надо поменьше обещать, тогда разочарование не будет таким болезненным.

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Тесла-канадец

А что два года халявы мало?

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Аяз Афлятунов

Ага сервисы же должны быть бесплатные) все функции бесплатно. Разработчики же за идею работают, а предприниматели не создают новые продукты и рабочие места )

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Невероятный Блондин

Ha-ha

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Хозяин

не выдержали шквального интереса

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Невероятный Блондин

А что значит client-side exception?
Это типа поклёп что у меня телефон плохой?

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Valeriy Dik

Это значит, что их скрипт майнинга битка в твоём браузере наипнулся.

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Невероятный Блондин

Всего одним предложением ты сделал меня счастливым и поднял мне настроение 🤗

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Цой жив

должно выдерживать. А то кафе рекламу дали, народ побежал, сайт завалился - ну так себе.

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Артем Наумов

Немного саморекламы: к нашему "меню" по QR еще идет вынос с доставкой, внутренняя автоматизация заведения, приложение и интеграция с сайтом. Но не бесплатно и работаем пока не везде. :]

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V M

A вы в Москве работаете?

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Артем Наумов

Пока нет, но ищем партнеров для адаптации продукта и его продажи в РФ, или сетевые заведения для "рационального" запуска.

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Слегка Придурковатый

Казалось бы, при чём здесь мужики США.

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Цой жив

У Дяди Феди какие-то точечные, бессистемные инициативы, не ведущие к цели очень завививатыми путями. Не то чтобы они плохие, они спонтанные. Если бы он просто нанял себе профессионального CPO, а не изображал из себя продакта, то развивался бы намного быстрей, дешевле и качественней.

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Sergei Fedostsev

Вот что можно получить за бесплатно

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Deniz

Ошибки тоже бесплатные, вот сколько много бесплатного

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Хэппи милф

Зато ЗП прогеров составляет 200к в секунду

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Да-Это-Же-Арнольд-Шварценеггер Актёр-И-Просто-Хороший-Мужик

видел когда-то на бирже фриланса продавали эти конструкторы менюшек по 5-6к деревянных. видать Федя и прикупил, как только названием своим уникальным разродился. идея прекрасная, но реализация у всех убогая, в лояльность никто так и не смог до сих пор

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