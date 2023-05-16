Еда
Таня Боброва

Delivery Club запланировал сменить название на «Маркет деливери» Статьи редакции

Он сосредоточится на экспресс-доставке разных категорий товаров из ритейла, но доставка из ресторанов останется.

  • Delivery Club подал заявку на регистрацию товарного знака «Маркет деливери», рассказал «Ъ» источник на фудтех-рынке. В компании подтвердили это и отметили, что проведут ребрендинг сервиса в июне 2023 года. Инвестиции в ребрендинг и другие детали в Delivery Club не раскрывают.
  • «Маркет деливери» будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров — электроники, товаров для дома и других. При этом сервис продолжит заниматься доставкой заказов из ресторанов. После ребрендинга условия для курьеров и партнёров останутся прежними, говорят в Delivery Club.
  • «Яндекс Еда» сосредоточится на доставке из ресторанов. Но сервис продолжит доставлять товары из магазинов, развивать сервисы оплаты по QR-коду «Чек» и корпоративного питания «Ланч Карта».
  • «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club в августе 2022 года, а после начал переводить сервис и «Яндекс Еду» на единую технологическую платформу. Delivery Club развивает непродуктовую доставку последние несколько месяцев: сейчас пользователи могут заказать, например, товары из магазинов для взрослых, аптек, зоомагазинов. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «Деливери клаб» в 2022 году составила 17,3 млрд рублей, чистый убыток — 7,1 млрд.
Еда
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«У людей должен быть выбор»: директор «Яндекс Еды» и Delivery Club Роман Маресов рассказал о будущем двух брендов Статьи редакции

Каким его видит «Яндекс» — в выжимке интервью с ресторатором и автором Telegram-канала ReBro Дмитрием Левицким.

Дмитрий Левицкий и Роман Маресов

#новость #яндекседа #deliveryclub

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7 комментариев
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 Вадим Д.

Шок-новость 😱 Но как-то всё равно (-:

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Александр Мазалецкий

А можно по русскими английских слов транслитом?

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Ivan Petrov

Не, барвиха лаксурили рулит)))) Идиоты блядь, мудаки и деграданты

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Невкусно и грустно

ЯНДЕКС РЫНОК ДОСТАВКА

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Костя Жажиев

Работать лучше станут ?

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DmitriyS

Это так не работает, иначе сбер был бы уже лучшим банком)

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Булка хлеба

Что за американщина? Где нормальные названия?

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