Еда
Артур Томилко

Сеть Wendy’s протестирует подземную доставку заказов в припаркованные у заведения автомобили Статьи редакции

Она работает на основе тоннелей, соединяющих кухню с терминалами на парковке.

  • Американская сеть ресторанов планирует внедрить систему доставки, которая позволит водителям получать онлайн-заказы на парковочных места Wendy’s «за считанные секунды».
  • Для этого будут использовать автоматизированную подземную систему, разработанную логистическим стартапом Pipedream. Она работает на основе тоннелей, соединяющих кухню с терминалами на парковке. По ним перемещаются небольшие роботизированные вагонетки с едой.
  • Wendy’s запланировала протестировать первую такую систему в одном из ресторанов в США до конца 2023 года.
  • Компания Pipedream основана в 2020 году. Она занимается разработкой подземных сетей доставки грузов в жилые дома и на предприятия, которые позволяют сократить время транспортировки внутри населённых пунктов до нескольких десятков минут.

#новость #wendys

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7 комментариев
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 Евгений Кардаш

прикольные вагончики)

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Копчик
Она занимается разработкой подземных сетей доставки грузов в жилые дома и на предприятия, которые позволяют сократить время транспортировки внутри населённых пунктов до нескольких десятков минут.

Мне кажется стоимость такой доставки по городу будет золотой. А если авария произойдёт под землёй, то кто им разрешит раскапывать дороги.

С другой стороны можно же доставлять по канализационным трубам. Двусторонний траффик))

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Екатерина Крючкова

Обалдеть!:D

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noname
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Вадим Д.

Чудеса в решете. Идея прикольная, конечно, но... будем посмотреть.

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habanero

Через 976 лет

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Аккаунт разморожен

Норм, как доставка еды в Японских ресторанах, только с американским привкусом - американцы трапезничают сразу на парковке.

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