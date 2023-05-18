Сеть Wendy’s протестирует подземную доставку заказов в припаркованные у заведения автомобили Статьи редакции
Она работает на основе тоннелей, соединяющих кухню с терминалами на парковке.
- Американская сеть ресторанов планирует внедрить систему доставки, которая позволит водителям получать онлайн-заказы на парковочных места Wendy’s «за считанные секунды».
- Для этого будут использовать автоматизированную подземную систему, разработанную логистическим стартапом Pipedream. Она работает на основе тоннелей, соединяющих кухню с терминалами на парковке. По ним перемещаются небольшие роботизированные вагонетки с едой.
- Wendy’s запланировала протестировать первую такую систему в одном из ресторанов в США до конца 2023 года.
- Компания Pipedream основана в 2020 году. Она занимается разработкой подземных сетей доставки грузов в жилые дома и на предприятия, которые позволяют сократить время транспортировки внутри населённых пунктов до нескольких десятков минут.
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прикольные вагончики)
Мне кажется стоимость такой доставки по городу будет золотой. А если авария произойдёт под землёй, то кто им разрешит раскапывать дороги.
С другой стороны можно же доставлять по канализационным трубам. Двусторонний траффик))
Обалдеть!:D
Чудеса в решете. Идея прикольная, конечно, но... будем посмотреть.
Через 976 лет
Норм, как доставка еды в Японских ресторанах, только с американским привкусом - американцы трапезничают сразу на парковке.