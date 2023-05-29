Еда
Таня Боброва

Mars протестирует в Великобритании бумажную упаковку батончиков вместо пластиковой Статьи редакции

Компании понадобилось два года, чтобы найти «правильную» бумагу и адаптировать производство.

Сверху — батончик в пластике, снизу — в бумаге / Jeff Gilbert, The Telegraph
  • Mars начнёт тесты в 500 магазинах Tesco с конца мая 2023 года, пишут The Telegraph и BBC. В случае успеха к ним смогут присоединиться другие ритейлеры и бренды компании — Bounty, Milky Way, Snickers и прочие.
  • По словам менеджера Mars Wrigley UK Адама Гранта, компании понадобилось около двух лет, чтобы подобрать бумагу, которая защищала бы шоколад от влаги и воздуха, и адаптировать производственные линии.
  • На внутренней стороне упаковки осталось «крошечное» количество пластика, но это не помешает переработке, утверждают в Mars. Срок годности шоколада в такой обёртке — год. Клиенты смогут оставить отзыв, отсканировав QR-код.
  • С переходом на бумагу Mars возвращается к истокам: до конца 1970-х батончики заворачивали в бумагу вручную, пишет The Telegraph.
Батончик в 1966 году / The Telegraph
  • В начале 2021 года Nestle объявила, что будет использовать перерабатываемую бумажную упаковку для сладостей Smarties во всём мире. В 2022-м на такую обёртку начал переходить другой бренд компании — Quality Street.

#новость #mars

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47 комментариев
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 Вадим Д.

Ура! Шоколадные батончики будут без пластмассы!

И шуршать будут не так громко 👍🏻

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Доллар по 28

Ловите ночного хомяка!

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Dmitriy

Сейчас в марсе больше сахара стали класть, слишком приторно стало

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Makar H

С бумаги на пластик с пластика на бумагу...

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Victor

С местного производства в Китай. Из Китая назад в развитие местного производства.

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Anna Sergio

а марс еще не импортозамещен?

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Вадим Д.
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Вадим Д.

Ещё нашёл (-:

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Нейрослав Жепетеев

Как-то неинтересно всё это. Взяли бы фишку у Кока-колы, назвали бы батончики: Саня, Димас, Тоха, Славон.
"Саня, го Димаса с Тохой возьмём?"

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Деда Миша
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Пиван Петрович

А они и не уходили.

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Георгий Хромченко

Уважуха.

Как раз думал что весь этот экоактивизм и прочее вообще не туда, пока продается столько товаров в несгниваемой упаковке или какая-то дичь типа одноразовых зажигалок.

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Xi

Правильно, нужно использовать больше бумаги (вырубать значительно больше деревьев, а то слишком мало вырубают) ;)

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Батищев Александр

Деревья новые насажать не проблема

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Xi

То есть, когда ученые (про эко-клоунов не говорю) выражают озабоченность вырубкой амазонских лесов, например, они просто дураки и ничего не понимают? )

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Куртуазный маньерист

Потому что там деревья вырубают под засев полей. Если бы там вырубали, а затем высаживали деревья обратно, то проблем бы не было.

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Xi

Высадка деревьев на самом деле хороша только на бумаге. Растут они долго, а темпы вырубки увеличиваются. Не говоря уж о том, что их могут и не сажать или сажать как попало (сокращая издержки). Ну а экосистема уничтожается в любом случае )

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Батищев Александр

Ниже верно написали, если площадь определенная переиспользуется и постоянно засевается/срубается, то какие проблемы с экологией?

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Alexey Ivanov
или какая-то дичь типа одноразовых зажигалок

А можно людям будет удобно? Хотите пердолиться с заправками - да на здоровье. Только от нормальных людей отстаньте пожалуйста)

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Eozvarit

Он и продолжает быть не туда. Проблема в принципиальной сложности утилизации таких упаковок. Кто их будет отсортирововать-то? Эта бумажка, покрытая пластиком, попадет в корзину со смешанным бытовым мусором и уедет источать миазмы на полигон. А хомяки будут радоваться, какой Марс хороший.

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debil

Вкусные! Отлично!

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Grossman

выглядит даже дороже чем было

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Хозяин

уходит эпоха

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Алексей Самарин

точнее наоборот совершенствуется

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Константин

Лучшего шоколада нет

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Eozvarit

Есть, и очень много )
Марс - это не шоколадка, это глазированная шоколадом нуга с карамелью.
Чтобы понять что такое хороший шоколад начни с Tableron и Априори. Это очень качественный масс-маркет.
Настоящий хороший шоколад где-то от 20 евро за 100 грамм начинается.

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Sergey S

Какая-то чушь. Хороший шоколад начинается с состава, а не с цены. Необходимое количество какао-бобов и сахара не стоит 20 евро.

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Батищев Александр

В массмаркете есть что подсказать?

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Милфхантер

Lindt

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Sergey S

В составе не должно быть заменителей какао-масла и непонятных добавок, можно вообще собрать ингредиенты и сделать свою плитку. Найти сравнительно неплохой шоколад сейчас не проблема в дочитала крупных магазинах. Tobleron неплох, но в нем ничего выдающегося, Lindt - говно с заменителями, я бы не гнался за брендами, мелкие неизвестные конторы часто хорошо делают.

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Pavel Petel

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Это где такие цены?

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Куртуазный маньерист

Марс это мерзкая, приторная хрень. Никогда не понимал популярность этого бренда.

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Доллар по 28

Если бы у меня были руки и ноги, то поддержал бы это всеми руками и ногами так сказать

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Axel Denisenko
Если бы у меня были руки и ноги, то поддержал бы это всеми руками и ногами так сказать

Так вы можете написать в поддержку сырков “Б.Ю. Александров”, может они послушаются и будет прорыв в упаковке!

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Доллар по 28
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habanero

Осталось Coca Cola вернуться к стеклянным бутылкам... а стоп.

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Victor

Класс! Только зачем столько краски? Наш пример (когда был дефицит упаковочной краски в первой половине 2022-го) отлично показал (хоть и ненамеренно), как можно сохранить узнаваемость и при этом сделать упаковку более экологичной. Если полностью выкрашивать бумагу, то смысла в переходе на этот материал особо нет. Взять, к примеру, бумажный пакет Tommy Hilfiger, который весь покрыт синим цветом + учитывая плотность самого пакета — это чистый популизм, а не стремление к экологической чистоте.

P.S. Да, я в курсе, что картон на фото ниже полностью выкрашен в белый цвет, но это отличный пример того, к чему нужно стремиться крупным производителям (лого, небольшое превью / иллюстрация, нужная информация о самом продукте — всё).

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IE

Если в курсе, то зачем скидываете?

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Victor

Дочитай до конца (дополнил)

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Eozvarit

А ты в курсе, как выглядит не крашенный картон? Уверен, что все захоият в таком виде покупать? )

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Андрей Иванов

Крашенный != отбеленный

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Axel Denisenko

К сожалению это работает только тогда, когда такого мало и вы будете выглядеть уникальным. Если полки будут поголовно с белым фоном тары, то Tommy Hilfiger будет выделяться и привлекать куда больше покупателей.

Уникальную упаковку выделяющуюся из общих масс создавали столетиями. Производители ликера Cointreau с их квадратной бутылкой, Coca-Cola которая просила изобрести легкоузнаваемую бутылку которую люди могли бы идентифицировать даже в разбитом состоянии, производители которые делают черным фон и приписывают (Pro, Lux и другие красивые слова)... все хотят выделяться.

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Backspace

Потому что без богато раскрашенной упаковки продукт может ничем качественно не отличаться от конкурентов, и производитель это понимает.
Когда переименовали Кока Колу в Добрый— просто поменяли слово на той же бутылке с того же завода — уже начались проблемы.

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Алексей Колобков

интересно ,насколько это практично будет

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Error-min

Молодцы, от пластика реально уже надо избавляться в любых его проявлениях!

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Кабаре-дуэт Академия

Круто, что из бумаги. Не круто, что сильно возрастет цена

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Анна Матвеева

Выглядит более крафтово) прям винтаж

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