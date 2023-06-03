Стартап-разработчик робопиццерий Zume с более $400 млн инвестиций закрывается — источники Статьи редакции
Проблемы компании начались ещё в 2020-м, когда она уволила половину штата и сменила направление работы.
- Как выяснило The Information, американская компания неплатёжеспособна и наняла фирму Sherwood Partners для продажи активов в пользу кредиторов — это альтернатива банкротству. По словам одного из источников, стартап прекратил работу в мае 2023 года.
- Два знакомых с вопросом источника Bloomberg подтвердили, что Zume прекратил работу. Один из них также сказал, что стартап нанял Sherwood Partners. Компания не ответила на запрос о комментариях.
- Основанная в 2015 году Zume начинала с разработки роботов для автоматического приготовления пиццы на ходу в фургонах. Источник Bloomberg говорил, что выручка стартапа в 2019-м составляла менее $1 млн.
- В начале 2020-го компания уволила 360 человек — половину штата, и сменила направление бизнеса. Она отказалась от собственного производства пиццы и вместо этого придумывала новые проекты, например, в сфере экологичной упаковки. В апреле того же года стартап уволил ещё 200 сотрудников, писало Business Insider.
- По данным Crunchbase, с момента основания Zume привлекла больше $400 млн инвестиций, $375 млн из которых — от SoftBank Vision Fund.
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1-0 в пользу кожаных мешков.
Не в пользу кожаных мешков ) Они в очередной раз обосрались.
Стартап по производству пиццы, в котором чем-то занимались 720 человек на зарплате и который не взлетел. Интересно почему))
А что не устраивает? Так все темы с заделом на глобальный скейл работают.
Теоретически, рынок огромен, ибо пиццу готовят по всему миру в каждой подворотне (в том числе в проблемных для найма линейного персонала странах с неадекватными зарплатами и соцстрахом вроде Норвегии, Австрии, Швейцарии), а устройство должно быть достаточно дубовым и простым в производстве. Ни микронной точности, ни нечеловеских скоростей, ни сложного ИИ там не надо.
Если честно, удивлён, что не полетело. На первый взгляд, при конвеерном производстве таких роботов в Китае, себестоимость в $5-10К за робота не кажется фантастикой, а в проблемных странах должно отбиваться быстро
Предположу, что она вряд ли была дешевле, чем приготовленная поваром. И вряд ли вкуснее. Прибавьте сюда еще и скудный ассортимент.
Смузи не зарешал 😔
Мало водки добавили
Потому что не стартап, а бесполезный костыль
То есть смузихлёбы и порриджоеды просто нихрена не делали.
Еще в 2018-м(спустя 3 года после запуска стартапа) юзеры этой пиццы писали:
Мы заказали две пиццы из довольно ограниченного меню: Veggie Zupreme и Sgt. Пепперони. Самой большой проблемой была корочка. Текстуру и вкус лучше всего можно описать как картон. Начинка была скудной, особенно на овощах; пара кусочков перца и хлопьев грибов не имели ничего общего с грудами ярко окрашенных овощей, изображенных на веб-сайте. Качество сыра и соуса было хорошим; Не скажу, что соус был особенно вкусным, но и не плохим.
Бизнес-видение Zume рекламирует свою способность доставить пиццу к вашей двери в течение 20 минут. В моем первом заказе приложение изначально оценило время доставки в 27 минут. Примерно через 15 минут оно предоставило обновленную информацию: пицца будет доставлена еще через 23 минуты — в общей сложности 38 минут. В итоге на это ушло около 50 минут.
Все понятно. Лучше бы изобрели самую вкусную пиццу на свете, которую нужно ждать неделю, чем говняный кусок теста, который приедет через 20 минут.
изобрели, по моему пицца и так самая вкусная на свете еда))
А вообще SoftBank вообще во всё в мире вкладывается?
У нас бы это назвали коррупция.
Разве SoftBank Corp не частная компания? Или я ошибаюсь? Причём тут коррупция?
А коррупция может быть только у государства? Или частника обокрасть нельзя?
По Вашему топы компании выводят деньги через стартапы?
Ну может и затисался кто-то в толпу под шумок
Вроде не во все. Только во всякую шляпу, которая или соскамливается, или просто не летит