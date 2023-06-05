Delivery Club сменил название на «Маркет Деливери» и обновил приложение Статьи редакции
В приложении появились разделы по категориям товаров и страница «Яндекс Маркета».
- Сервис сохранил основные элементы визуального стиля Delivery Club — зелёный цвет и образ бегущего страуса, объявила компания. При этом основной цвет формы курьеров — жёлтый, как у «Яндекс Еды». «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club в августе 2022 года.
- Приложение уже обновилось у всех пользователей, смена экипировки у курьеров-партнёров будет происходить постепенно, уточнили vc.ru в «Яндексе». Конкретные сроки там не назвали, но отметили, что первые курьеры в новой форме уже вышли на смены.
- Также «Маркет Деливери» обновил приложение: добавил в него больше категорий товаров и разделы по категориям — продукты, электроника, косметика и другое. Лента с ресторанами осталась.
- Теперь пользователи смогут купить товары с «Яндекс Маркета» на соответствующей странице. Такие заказы можно получить курьером или в пунктах выдачи маркетплейса.
- Товары с маркетплейса, для которых действует быстрая доставка «Маркет Деливери», отмечены значком чёрного страуса. Чтобы их найти, нужно обновить приложение «Маркета» до последней версии. Посылки будут автоматически распределяться между ближайшими курьерами сервисов.
- Delivery Club подал заявку на регистрацию товарного знака «Маркет Деливери» в мае 2023 года. Инвестиции в ребрендинг в сервисе не раскрывали.
- «Маркет Деливери» будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров и сохранит доставку из ресторанов. «Яндекс Еда» сосредоточится на доставке из ресторанов, но продолжит доставлять товары из магазинов, развивать сервисы оплаты по QR-коду «Чек» и корпоративного питания «Ланч Карта».
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Это же получается в Москве теперь монополия на доставку еды?
в доставке еды из ресторанов из крупных Я Еда и медленно Сбермаркет идет
а доставка продуктов или готовой еды из дарк китченов огромное множество: озон фреш, вкусвилл, самокат, лавка, кухня на районе и много кто еще
Ну самокат ещё есть
"в Москве"
Думаешь в других городах есть скрытые гиганты доставки способные потеснить яндекс? Или к чему уточнение про Москву?
В целом да, именно из рестика если заказывать через агрегатор — остался только Яндекс.
Страус с бычьим цепнем принесёт всем смех и радость.
Его же Яндекс купил. Не проще было бы в Яндекс.Еда переименовать?
Зачем два одинаковых названия?
Типа мы не нарушаем закон по монополии
А какая доля у Яндекса по сравнению с другими заказами у ресторанов?
Сейчас мне кажется у яндекса больше, так как они в деливере ценник по доставке выше сделали
А до покупки , в деливири было гораздо выгоднее заказывать
ну они поменяли так чтоб было понятно,что Яндекс купил
Он тоже с России ушёл?
Кто ушёл? Куда? Кто вы?
Да
23 августа 2022 года, было объявлено о том, что Яндекс получает Delivery Club у VK в обмен на Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости. 8 сентября Delivery Club перешел в собственность Яндекса: Яндекс получил 99,95%
Переварили.
Ну всё, сейчас взлетит!
RIP
видимо Яндекс решил убить сильный конкурирующий бренд, а не развивать для самоконкуренции оба
сначала нейминг, а теперь еще узнаваемый брендинг убили
Я не заказываю еду
Может всё таки на смартфон созреете?
Теперь ничего не закажешь с бесплатной доставкой. Прошла халява.
Верните Delivery Club 🥲