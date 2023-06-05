Еда
Таня Боброва

Delivery Club сменил название на «Маркет Деливери» и обновил приложение Статьи редакции

В приложении появились разделы по категориям товаров и страница «Яндекс Маркета».

  • Сервис сохранил основные элементы визуального стиля Delivery Club — зелёный цвет и образ бегущего страуса, объявила компания. При этом основной цвет формы курьеров — жёлтый, как у «Яндекс Еды». «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club в августе 2022 года.
  • Приложение уже обновилось у всех пользователей, смена экипировки у курьеров-партнёров будет происходить постепенно, уточнили vc.ru в «Яндексе». Конкретные сроки там не назвали, но отметили, что первые курьеры в новой форме уже вышли на смены.
Источник: «Маркет Деливери»
  • Также «Маркет Деливери» обновил приложение: добавил в него больше категорий товаров и разделы по категориям — продукты, электроника, косметика и другое. Лента с ресторанами осталась.
  • Теперь пользователи смогут купить товары с «Яндекс Маркета» на соответствующей странице. Такие заказы можно получить курьером или в пунктах выдачи маркетплейса.
  • Товары с маркетплейса, для которых действует быстрая доставка «Маркет Деливери», отмечены значком чёрного страуса. Чтобы их найти, нужно обновить приложение «Маркета» до последней версии. Посылки будут автоматически распределяться между ближайшими курьерами сервисов.
Источник: «Маркет Деливери»
  • Delivery Club подал заявку на регистрацию товарного знака «Маркет Деливери» в мае 2023 года. Инвестиции в ребрендинг в сервисе не раскрывали.
  • «Маркет Деливери» будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров и сохранит доставку из ресторанов. «Яндекс Еда» сосредоточится на доставке из ресторанов, но продолжит доставлять товары из магазинов, развивать сервисы оплаты по QR-коду «Чек» и корпоративного питания «Ланч Карта».

#новость #маркетделивери #deliveryclub

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24 комментария
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 ihovsky

Это же получается в Москве теперь монополия на доставку еды?

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Маркетолог

в доставке еды из ресторанов из крупных Я Еда и медленно Сбермаркет идет

а доставка продуктов или готовой еды из дарк китченов огромное множество: озон фреш, вкусвилл, самокат, лавка, кухня на районе и много кто еще

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Владимир Прохоров

Ну самокат ещё есть

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Семён Печкин

"в Москве"
Думаешь в других городах есть скрытые гиганты доставки способные потеснить яндекс? Или к чему уточнение про Москву?

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Глеб Цапля

В целом да, именно из рестика если заказывать через агрегатор — остался только Яндекс.

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Вадим Д.

Страус с бычьим цепнем принесёт всем смех и радость.

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Alex R

Его же Яндекс купил. Не проще было бы в Яндекс.Еда переименовать?

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Anton

Зачем два одинаковых названия?

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Aridj

Типа мы не нарушаем закон по монополии

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Alexander Golubev

А какая доля у Яндекса по сравнению с другими заказами у ресторанов?

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Aridj

Сейчас мне кажется у яндекса больше, так как они в деливере ценник по доставке выше сделали

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Aridj

А до покупки , в деливири было гораздо выгоднее заказывать

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Жанна Синотова

ну они поменяли так чтоб было понятно,что Яндекс купил

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Eternal Hate

Он тоже с России ушёл?

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Alexander Golubev

Кто ушёл? Куда? Кто вы?

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Евгений В.

Да

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Никита Щербин

23 августа 2022 года, было объявлено о том, что Яндекс получает Delivery Club у VK в обмен на Яндекс.Дзен и Яндекс.Новости. 8 сентября Delivery Club перешел в собственность Яндекса: Яндекс получил 99,95%

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Artemy

Переварили.

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Сергей Леопольдович

Ну всё, сейчас взлетит!

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Маркетолог

RIP
видимо Яндекс решил убить сильный конкурирующий бренд, а не развивать для самоконкуренции оба

сначала нейминг, а теперь еще узнаваемый брендинг убили

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Энтони Лавджой

Я не заказываю еду

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Евгений В.

Может всё таки на смартфон созреете?

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Аникин

Теперь ничего не закажешь с бесплатной доставкой. Прошла халява.

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Александр

Верните Delivery Club 🥲

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24 комментария
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