Еда
Полина Лааксо

«Вкусно — и точка» представила первую коллекцию игрушек — их добавят в детские наборы к концу лета 2023 года Статьи редакции

Производство развернули в Китае.

  • Дебютную коллекцию разрабатывали с российской мультипликационной франшизой «Лео и Тиг», рассказал «РИА Новости» гендиректор сети Олег Пароев. Игрушки заменят книги в детских наборах «Кидз Комбо», которые появились в ресторанах в декабре 2022 года. Однако компания не исключает, что книги «ещё вернутся».
  • Сеть уже составила производственный план на полтора-два года вперёд. Коллекции планируют менять и посвящать не только российским, но и зарубежным анимационным проектам. Пока в качестве примеров привели только игрушки из сериалов «Маша и Медведь» и «Ну, погоди».
  • Стоимость «Кидз Комбо» вырастет, предупредил Пароев, но насколько — не уточнил. По его словам, на это есть несколько причин: растущий валютный курс, усложнившаяся логистика и отсутствие «существенных» скидок на закупки, так как сеть перестала быть частью корпорации.
  • Фабрику игрушек в России запустить пока не успели — владелец сети Александр Говор сообщал о таких планах в марте 2023 года. По словам Пароева, «горизонт планирования для подобного производства — не меньше 18 месяцев». Пока компания решила изучить внутренний рынок и протестировать запуск коллекции совместно с партнёрской фабрикой.
Источник: РБК — здесь и далее
  • В интервью для «РИА Новостей» Пароев также кратко рассказал о делах и планах компании в целом. Название по-прежнему менять не хотят. «Мы сохранили преемственность, показали, что всё осталось на прежнем уровне. Нам без разницы, как нас будут называть», — заявил он.
  • 2023 год «Вкусно — и точка» планирует закончить с прибылью. Пока в каждый его месяц продажи сети были выше, чем в аналогичный период работы McDonald’s в 2021 году. Средний рост стоимости продукции при этом за год работы не превысил 4%, поделился глава компании.
  • 99% продукции сеть закупает у российских поставщиков, но часть продуктов импортные — например, апельсины для соков, кофе и нужные объёмы «первоклассного высококачественного мяса», которое «просто не производят в России в таком количестве». В планах также отстроить фабрику по производству замороженного картофеля фри вместе с «Мираторгом». Детали не раскрывают, но говорят, что дорожная карта уже разработана.
  • Желание выходить на новые рынки тоже есть. Для начала компания хочет наладить все процессы внутри страны, но допускает, что может запустить франшизу в Казахстане и Беларуси, если у местных предпринимателей будет на это запрос.

#новость #вкусноиточка

4607 просмотров
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69 комментариев
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 Anton Maslow

Хейтеры всего, что связано с Россией - Ваш выход !)

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Сергей Лукин

Российская компания работает на наследстве (расположение, помещения, оборудование, бренд, рецепты) американской компании, использует идею хэппи-мила американской компании, куда добавила игрушки, сделанные в Китае, и названные латиницей.

Рандомный челик на vc.ru: "ХеЙтЕрЫ РоСсИи, ВаШ ВыХоД"

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1 комментарий
Leonid Bushuev

С утра уже дико поржал с этого :D

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2 комментария
Sergei Timofeyev

Вчера был в Звенигороде... чисто - да, но обслуживание просто адок. Мы более 20 минут ждали заказ, так как его не объявляли. Толпы людей стоят в ожидании. Путаница в очередях, которую никак не пытаются развести. Наебали на соус, который был в заказе, его не было.

Если убрать такие частности, то не могу не отметить, что разница с тем, что было на момент запуска и сейчас, есть. Бургеры стали лучше, но всё равно местячковые проблемы существуют. Картошка пока, к сожалению, так себе, но чуть-чуть лучше. Есть проблемы с концентратами соков и чая.

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2 комментария
Алекс

Почему сразу хейт, мне наоборот нравится, хорошо олицетворяет ))

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Капустник

А чем лично вы восхищаетесь в данной новости?

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Иван Серик
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Диана Арс

А какую-нибудь Чебурашку нельзя было добавить в эти хэппимилы?) крокодил Гена и тд.
Презентовали какую-то неведомую ерунду)

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Полина Лааксо
Автор

и смешариков надо, сме-ша-ри-ков

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2 комментария
Deputy Corruption

Это «Лео и Тиг»:
В лесах Приморского края России родился леопард по имени Лео. Он очень редкого вида, и на много километров вокруг у него нет сородичей и сверстников. Лео находит себе верного друга — молодого тигра по имени Тиг. Им все интересно, они встречаются с необычными явления природы, разгадывают загадки, помогают тем, кому нужна их помощь. Во втором сезоне Лео, Тиг, и их друзья — Мила, Яра, Мартик и Куба — отправляются со своей новой подругой, обезьянкой Лили, на воздушном корабле на поиски ее дома. Им предстоит познакомиться с диковинными обитателями дальних стран, пережить увлекательные приключения и доставить Лили в Китай к ее родной семье.

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1 комментарий
Владимир Крутилин

А кто сейчас знает про крокодила Гену? А про Лео и Тина мультик постоянно крутят, мелким нравится
Или детские игрушки тоже должны делать с оглядкой на пенсионеров из ГД?)

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4 комментария
Дмитрий Введенский

Чебурашка- это он. Это мужчина! Что за сексизм?!

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6 комментариев
Перламутрово-Мышиный

Так это права надо покупать, делиться ) а так да, непатриотично

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1 комментарий
Framework Юзернеймович

Больше похожи на игрушки из киндер -сюрприза.

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Слегка Придурковатый

"Фабрику игрушек в России запустить пока не успели"

Остаётся только процитировать пророчества одного слегка проницательного комментатора из мартовского поста:

Часть игрушек будут производить в России, часть — в Китае. Но фабрик, которые могли бы выпускать игрушки в необходимых «Вкусно — и точка» объёмах, в России пока нет. Поэтому все игрушки будут производить в Китае.

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Анастасия

а как же пророческие комментарии, в которых говорилось, что никаких игрушек вообще не будет? Если бы у ВиТ был бы такой размах как у Мака, то и фабрика в РФ появилась. Убытки за простой прошлого года. Хотя где Мак свои игрушки производил - в том же Китае.

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1 комментарий
Rax034

Кладут книжки, хэйтеры: фу гавно, лучше бы игрушки клали, пидоры
Кладут игрушки, хэйтеры:фу гавно китайское, не могли наших героев что ли сделать?
Будут делать наших, скажут: фу гавно, своей фантазии нет, только копипастить популярных умеете! У мака вообще свои серии были!

Хотя что уж говорить, у хэйтеров в маке даже булки с котлетами были лучше чем сейчас, хотя возились от тех же самых поставщиков.

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Капустник
у хэйтеров в маке даже булки с котлетами были лучше чем сейчас, хотя возились от тех же самых поставщиков.

То есть вы исключаете вариант, когда поставщики (не суть даже важно чьи) со временем без должного контроля могут начать экономить на поставках, подсовывая продукт худшего качества?

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Павел Гросс-Днепров

Классная новость для it индустрии😄

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Дмитрий Введенский

Чтоб не забывали в каком говне роемся🤣

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Андрей Давыдов

У Мака в детском наборе целые игры были, хоть и элементарные, а не просто фигурки.

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Barbos

У мака в детском наборе были совершенно разные коллекции, как удачные, так и не очень.

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Степан Фадеев

Возможно вы сразу не заметили, но это не Мак.

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1 комментарий
Виталий Ермилов

ну это лучше чем раскраски на газетной бумаге

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Owloia

Мне вот эти в душу запали. И это двадцать нет назад.... А тут какие-то фигурки непонятные. Хоть Чебурашку бы сделали

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Нейрослав Жепетеев

Стыдная херня уровня Киндеров.
Добавили бы хоть новых персонажей из "Ну, погоди! Zoomer Edition", и то интереснее было бы.

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Перламутрово-Мышиный

Киндеры давно скатились, это в 90-00 были прикольные игрушки

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Дмитрий Введенский

Mortal kombat la russ эдусьен🤣

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Михаил Стерлин

вы плохо представляете себе объем работы для того, чтобы "хотя бы добавить" персонажей культовых мульфильмов.

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Михаил Стерлин

Как человек, немножко поделавший дизайн игрушек Ландрин (которые "Чудики") лютобешено полюсую проделанной работе - это вообще непросто сделать, ребята огромные молодцы.

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Гнида

Игрушки в виде града, кинжалов и солнцепёка, а также наклейки с Z символикой в следующей серии!

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Случайные фотографии

Посредине тигр в каске.

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снусмумрик

Мда, кринж

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Владимир Бобков

а по мне симпатичные фигурки

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Олег Павлов

Зашел в новость безо всякого желания похейтить, хотел просто посмотреть на игрушки... Но это же реально пиздец, возвращение в СССР

Почему делать всё так ебано – это норма?

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Анастасия

хагги-вагги видел? Он то же из СССР?

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Дмитрий Введенский

Куклачёв норм " любитель" кошек.

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Andrey

Грустно.. и точка!

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Мох

«Оригинально» и точка

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Isoprene

Можно было заколлабиться с:

- Машей и медведем
- Смешариками
- Союзмультфильмовскими КЕМ УГОДНО, от Чебурашки до Незнайки

Но нет, серьёзные дяди из 90-ых подумали, на кой чёрт стараться и выделяться, и засунули туда Киндеры. Спасибо, что не поделки из Пятёрочки...

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Дмитрий Введенский

Нормально как говно выглядят. Говно и должно так выглядеть. Сразу понятно - говно.

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Влад

Лучше бы со смешариками сделали

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Дмитрий Введенский

Со Сталиным зашло бы.

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1 комментарий
Вадим Д.

Ну и молодцы.
А вот к названию "франшизы" вопрос — сил/креатива не хватило дать имена персонажам? Назвали б тогда Лев и Тигр.

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Валерий Курамшов

Лю,c In this jl t shirt vi but meaювсt glv yscе..иг,
G до л. Спасибо ь,жбмд

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Дмитрий Введенский

Ну, в целом да.

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Абоимов Василий

Видимо не хватило фантазии чтобы создать что-то своё, а не брать из мультиков готовых персонажей. Копирование-наше всё)

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