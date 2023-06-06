«Яндекс» запустил доставку еды роботами-курьерами на курорте Красная Поляна Статьи редакции
Услуга бесплатная.
- Заказать доставку «ровером», например, ко входу в гостиницу можно на территории курорта «Поляна 540», рассказала компания. Зона ограничена радиусом в 2 км от выбранного ресторана до получателя. Забрать заказ сможет только сам клиент — с помощью приложения «Яндекс Еды».
- Если все «роверы» будут заняты на момент оформления доставки, еду привезёт курьер.
- «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.
- В декабре 2020-го роботы стали развозить в том числе и еду — в Москве и Иннополисе. В июле 2021 года такую доставку запустили в Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в августе — в США в партнёрстве с сервисом Grubhub.
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Был бы рад, если бы мне мою еду привезла такая штука. Очень мило и технологично, как по мне, но только конечно в теплое время года. Жалко мне смотреть, как он в сугробе застревает :(
мое любимое видео — как бабуля переводила ровер через дорогу
Уже выяснили, что бабуля на видео - вероятно тоже робот, вон тащит за собой батарею.
Бабуля на видео — тимлид команды разработки ПО ровера.
приятно знать, что яндекс — не эйджисты и инклюзивщики, раз наняли бабулю-робота
Ходят слухи, что у руля яндекса дедуля-робот, при нем такого точно не будет
Переход на улице 10-летия Октября возле пересечения с улицей Усачёва. Чуть левее и позади - метро Спортивная (северный вестибюль) и общественный туалет. :)
ЗЫ: они там постоянно ездят.
ахахаах доброй души человек
В Сочинской версии надо сверху приварить мангал
Круто. В качестве теста пусть пока там бегает. Надеюсь, хитроумные сочинцы не будут их приворовывать и эксплуатировать в качестве разносчика шашлыка.
Почему теста, уже все работает.
Видел его на форуме Движение, в жизни ещё меньше, чем на фото)
В Сочи с дорожками в Поляне всё норм, может сработать, а вот как это интегрировать в городскую среду крупных городов – вопрос
Вы, наверное, только локально дорожки проверяли. Во многих местах, где хотя бы было норм, стало разбито (например, дорожки в Горной Олимпийской деревне). Были там с коляской с ребёнком, легко могу представить, что маломобильным гражданам местами вообще никак.
Тот случай когда мелкие города технологичнее больших
Ну легче реализовать просто. В мелком туристическом городе проще сделать хорошие дороги, чем во всей Москве.
Красная Поляна - не город, а в масштабах большого Сочи с логистикой печально
Живу в мелком туристическом городе. Дорог нет. Медицины нет. Образования нет. Даже местные рынки все угробили. С ребёнком сходить некуда! Площадки детские делают только на детей до 7 лет. Чем заниматься детям после хотя бы 12 лет вообще никто не думает. Роботы.... боже для нас это непостижимо! Красная поляна и сколково, вот вся робототехническая жизнь там и заканчивается.
А какое вам образование нужно в мелком туристическом городе.Университет?
В каком городе так плохо?
В центре Москвы ездит, в питерском Мурино тоже ездит.
Красная Поляна вообще удивительная в этом плане, это скорее образец того, как можно сделать во многих наших курортных городках, если бабки грамотно потратить
Не говорю, что тут грамотно было, вбухали-то космические суммы, но хотя бы есть результат, глаз радуется
ну прикольно,не люблю общаться к курьерами
Вот бы во всех крупных городах смогли интегрировать. Правда придется к подъезду спускаться, во многих домах же нет лифтов даже))
та вообще сложно воплотимо это всё для вообще всех клиентов, не адаптированная инфраструктура, как по мне....
как по мне нахрен такая доставка не нужна, я доставку заказываю чтоб к двери привезли, а не одеваться и спускаться за заказом
Повестка по СМС придёт. Вообще никуда ходить не надо!
Сергею Тимофееву придет по СМС повестка, а всем остальным не придет
я за
У меня нет мобильного телефона
Голубем доставят
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_посредством_почтовых_голубей
Ну чего вы сразу
И тебе придёт. Не переживай!
А такая доставка не стоит дешевле?
во мноних домах есть домофоны, чтоб заходили только свои. намного рациальнее для меня спуститься и забрать
Скоро так и курьеров уже заменят. Куда же интересно вся эта толпа пойдет работать...
В Алабуге, говорят, рабочих рук не хватает.
А как он подниматься будет на этажи?
Радует, что бесплатная. Интересно, какое там примерное время доставки.
Гуляю я значит с коляской по Розе Хутор. Народу - тьма. И вдруг едет этот унитаз на колесах.
Короче - локации с большим трафиком не для этого убожества. Так, в Москоу Сити хайпануть пару раз.
Тупая Разработка.
Милота, я бы попробовала :) Но боюсь, что наши местные бирюлевские гопники этого малыша на запчасти разберут :)
Бирюлевские в красной поляне? Сильно. Боты пробивают очередное дно бессмысленности #ботоводство
С чего бы? Оо Яндекс же не ограничиться только Красной поляной? Я надеялась, что такие штуковины появятся и у нас. Вы какой-то странный и агрессивный...#неадекват