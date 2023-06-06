Еда
Полина Лааксо

«Яндекс» запустил доставку еды роботами-курьерами в курортном посёлке Красная Поляна Статьи редакции

Услуга бесплатная.

  • Заказать доставку «ровером», например, ко входу в гостиницу можно на территории курорта «Поляна 540», рассказала компания. Зона ограничена радиусом в 2 км от выбранного ресторана до получателя. Забрать заказ сможет только сам клиент — с помощью приложения «Яндекс Еды».
  • Если все «роверы» будут заняты на момент оформления доставки, еду привезёт курьер.
  • «Яндекс» впервые представил беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов в ноябре 2019 года. С апреля 2020 года их используют в Сколково для доставки документов и посылок.
  • В декабре 2020-го роботы стали развозить в том числе и еду — в Москве и Иннополисе. В июле 2021 года такую доставку запустили в Мурино на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а в августе — в США в партнёрстве с сервисом Grubhub.

#новость #яндекс

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23 комментария
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 Вишняковский

Был бы рад, если бы мне мою еду привезла такая штука. Очень мило и технологично, как по мне, но только конечно в теплое время года. Жалко мне смотреть, как он в сугробе застревает :(

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Полина Лааксо
Автор

мое любимое видео — как бабуля переводила ровер через дорогу

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sdhgshehrh

Уже выяснили, что бабуля на видео - вероятно тоже робот, вон тащит за собой батарею.

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Вадим Д.

Бабуля на видео — тимлид команды разработки ПО ровера.

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Полина Лааксо
Автор

приятно знать, что яндекс — не эйджисты и инклюзивщики, раз наняли бабулю-робота

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Sergei Timofeyev

Переход на улице 10-летия Октября возле пересечения с улицей Усачёва. Чуть левее и позади - метро Спортивная (северный вестибюль) и общественный туалет. :)

ЗЫ: они там постоянно ездят.

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Олег Павлов

Видел его на форуме Движение, в жизни ещё меньше, чем на фото)

В Сочи с дорожками в Поляне всё норм, может сработать, а вот как это интегрировать в городскую среду крупных городов – вопрос

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Mansplaining

Тот случай когда мелкие города технологичнее больших

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Елена Попова

Ну легче реализовать просто. В мелком туристическом городе проще сделать хорошие дороги, чем во всей Москве.

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Шпуля Шунтиковна

Живу в мелком туристическом городе. Дорог нет. Медицины нет. Образования нет. Даже местные рынки все угробили. С ребёнком сходить некуда! Площадки детские делают только на детей до 7 лет. Чем заниматься детям после хотя бы 12 лет вообще никто не думает. Роботы.... боже для нас это непостижимо! Красная поляна и сколково, вот вся робототехническая жизнь там и заканчивается.

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ЧятЖПТ

А какое вам образование нужно в мелком туристическом городе.Университет?

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Олег Павлов

Красная Поляна вообще удивительная в этом плане, это скорее образец того, как можно сделать во многих наших курортных городках, если бабки грамотно потратить

Не говорю, что тут грамотно было, вбухали-то космические суммы, но хотя бы есть результат, глаз радуется

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Вадим Д.

Круто. В качестве теста пусть пока там бегает. Надеюсь, хитроумные сочинцы не будут их приворовывать и эксплуатировать в качестве разносчика шашлыка.

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ЧятЖПТ

Почему теста, уже все работает.

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Андрей Вечерний

В Сочинской версии надо сверху приварить мангал

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Костя Маслов

Скоро так и курьеров уже заменят. Куда же интересно вся эта толпа пойдет работать...

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Алексей С

В Алабуге, говорят, рабочих рук не хватает.

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Solodkin Denis

ну прикольно,не люблю общаться к курьерами

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Лена Куртасова

Вот бы во всех крупных городах смогли интегрировать. Правда придется к подъезду спускаться, во многих домах же нет лифтов даже))

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Научный микроскоп

как по мне нахрен такая доставка не нужна, я доставку заказываю чтоб к двери привезли, а не одеваться и спускаться за заказом

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Sergei Timofeyev

Повестка по СМС придёт. Вообще никуда ходить не надо!

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Оксана Степанова

Ну чего вы сразу

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Sergei Timofeyev

И тебе придёт. Не переживай!

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23 комментария
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