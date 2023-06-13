Совладелец бывшей сети Starbucks в России: «Заплатили за всё около 500 млн рублей» Статьи редакции
Stars Coffee в феврале превысила показатели Starbucks в стране, рассказал Антон Пинский.
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- По словам предпринимателя, он и раньше думал о своей сети кофеен — и тут на рынке появилась готовая и отстроенная инфраструктурная сеть, это «не с нуля начинать». В партнёры Пинский позвал Тимати, поскольу «в сети со средним чеком 500 рублей нужен был мощный дополнительный маркетинговый элемент» (третий совладелец — компания «Синдика»).
- Пинский рассказал, что «основную массу точек» запускали в сентябре-октябре 2022 года (первая кофейня под брендом Stars Coffee на Новом Арбате в Москве открылась в августе). В ноябре «отставали от показателей Starbucks, в январе сравнялись, а в феврале уже обогнали», говорит предприниматель.
- Сеть обновила меню и подняла цены на уровень инфляции: раньше средний чек был около 430 рублей, теперь 580 рублей, — «из-за расширения ассортимента».
- Starbucks прекратила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об окончательном уходе. Всего у неё было 130 кофеен в стране, в которых работало около 2000 человек.
Фото с Тимати как лучшая антиреклама заведению
Для меня да, но массовая ЦА с тобой не согласна. Все заведения, где есть Тимати в соучредителях, забиты битком
Ага, особенно их бургерные были так крепко забиты, правда, отрицательно, что аж схлопнулись.
а Москве - достаточно популярны были. особенно на старте. сейчас хз, живые они там еще или нет.
Не люблю Тимати и Басту, но Блэк стар в моём городе и Frank by Basta в Москве - одни из любимых заведений. В первом делают хорошие бургеры, во втором - шикарные рёбра.
сука даже лого свое не придумали. выделить-копировать-вставить. рашен бизнес.
В чём проблема? Сменить Горгону на девушку в кокошнике с сохранением стиля это отличное мемное решение
не убедил
Не обязательно убеждать одного нитакусю, чтобы увидеть, что такой маркетинговый ход работает
не твой бизнес, вот и бесишься
Как видишь, кучу народа которые там околачиваются - убедил
Я убеждён. Этого достаточно 🌚
для него - проблема в том, что это Россия. любое решение - оно плохое по умолчанию.
Давно всё за вас придумано. Аяз вона кофейный стаканчик сделал как батарейку у своей (бывшей) франшизы.
а кофе сменить на квас и окрошку
Лого не придумали, клиентов потеряли, а новых заимели . Радость же
Что такое покупка бизнеса с дисконтом — закрыть бизнес; купить готовый закрытый бизнес, не приносящий прибыли; зафиксировать прибыль; рассказывать как поднять средний чек, повысив цены.
Они еще сильнее повысили цены? Там же и так очень дорого было, куда еще больше..
Боятся не успеть за инфляцией 🤷🏻♂️
Ахах, ребята, я как работавший в этом чудном месте всего 1.5 недели после ухода Starbucks в РФ (где работал год) смело заявляю, что с прибылью там все не оч хорошо:)
Сотрудников, которые там остались, заставляют переходить на зарплатный проект Сбера или выплачивать наличными, если Сбер не подходит. Если в кассе не собирается наличных, чтобы выплатить полную сумму ЗП, то зарплата откладывается. Никаких стандартов в виде Star Skills, программ обучения и сертификаций не осталось. ДМС после года работы тоже сгорело. В первый день открытия все работали на улыбку Тимати, партнеров (так называли сотрудников кофеен) гоняли не на предоставление сервиса, а для красивой картинки. Из субъективного: мои бывшие управляющие оскотинились и требуют денег, а не атмосферы. Это все хорошо чувствуется.
Кофейной экспертизы тоже не осталось — неясно, откуда привозят кофе и как ответственно его собирают: нет сертификатов, нет марок качества.
У оборудования, оставшегося в кофейне и оригинальных запчастей, — кофемашинки, кулеры витрин и холодильников, нужно своевременно обновлять подходящими комплектующими, которых можно завести только параллельно с наценками.
Они могут сколько угодно буквально ссать в уши про прибыль, но они не вернут в сеть прошлую атмосферу, кофейное представление и гостя на первом месте. Теперь это обычная массовая кофейня.
А еще можно сколько угодно "ссать в уши" про то что в старбаксе была "особая атмосфера" и "кофейное представление гостя" – это всегда была обычная оверпрайснутая кофейня, с хуевым кофе – можете открыть любой тред про старбакс (да хоть на vc) и единственное что вы там найдете это то как люди его хуесосят. И если в РФ, ОАЭ или в Азии в старбаксе хотя бы чисто, то в Европе подушки пропержены уже на столько, что сквозь диваны видно немытые полы.
Ваше право. Я опираюсь на мнение людей, с которыми работал и гостей, с которыми общался.
Да и Старбакс был гамно (как кофейник вам говорю) и народ туда во всю ходил только лишь благодаря брендированности. А сама продукция Старбакса - редкостное гамно, даже в унитаз их не сольёшь - испортишь унитаз 😄
Да даже если вам не нравилось, суть не в этом. Суть в том, что рабочие места уже утеряны, инвестиций в открытие новых точек нет. Кофе Сирена работала по франшизе кувейтской Alshaya Group, были стандарты, были гарантии, в ковид и после начала войны всем зп платили. А теперь вообще ничего, только пустой выпендрёж:(
Потому что за все, чего касается российский бузинес идет по женскому половому органу))))
Ну а про прибыль то где? Все что вы пишите с прибылью никак не связано.
Ну, допустим какие-то проблемы с оборудованием, но вы же ни цен ни решений этих проблем не озвучили.
Ну к сотрудникам зарплату задерживают, убрали им преференции. Допустим. А при чем тут прибыль?
Атмосфера пропала? Может быть, хотя я хер знает о чем вы. А с чего вы взяли что атмосфера=прибыль?
и т.д. по каждому пункту
"Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернём до конца 2023 года"
Думаю, он пиздит.
«Превысила показатели Старбакс в стране» - с выручкой Старбакса летом 2020?
Вы раскачиваете лодку!!!11
Ну он же сказал, что фактически не работала сеть, когда её покупали. Выручка = 0, его и превысили.
" В партнёры Пинский позвал Тимати"
Бургерная Тимати нигде кроме Москвы и Питера не окупаются.
Сейчас бы верить что Тимати поднял продажи кофейни
Это не его бургерная
"Ресторатор и совладелец сети кофеен Stars Coffee"
Мамой клянусь успешный бизнес,вкладывался.
Да,кучу бабок гребем.Доказательства?Какие доказательства?Ежи брат поверь на слово.
Извинись
Как привлечь летнее население, надо сказать что все более чем прекрасно
Когда окуп
Мы покупали закрытый бизнес, не приносящий прибыли...за 0.5 ярда.. ха-ха-ха...оборудование покупали что ли?
покупали вайб
Оборудование, мебель, декор - все купили. Возможно, какие-то еще запасы и запчасти.
Шах и мат