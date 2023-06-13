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Еда
Таня Боброва

Совладелец бывшей сети Starbucks в России: «Заплатили за всё около 500 млн рублей» Статьи редакции

Stars Coffee в феврале превысила показатели Starbucks в стране, рассказал Антон Пинский.

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  • Ресторатор и совладелец сети кофеен Stars Coffee, которая открылась на месте бывшей сети Starbucks в России, Антон Пинский рассказал в интервью ТАСС о перезапуске бизнеса. В частности, по его словам, сделка по покупке активов американской компании обошлась примерно в 500 млн рублей.

Смотря что называть этим словом (дисконтом — vc.ru). Мы покупали, по сути, закрытый бизнес, не приносивший прибыли. Сеть Starbucks заявила, что уходит из России. Её клиенты пошли за кофе в другие места. Нам надо было их вернуть.

Антон Пинский
  • По словам предпринимателя, он и раньше думал о своей сети кофеен — и тут на рынке появилась готовая и отстроенная инфраструктурная сеть, это «не с нуля начинать». В партнёры Пинский позвал Тимати, поскольу «в сети со средним чеком 500 рублей нужен был мощный дополнительный маркетинговый элемент» (третий совладелец — компания «Синдика»).
  • Пинский рассказал, что «основную массу точек» запускали в сентябре-октябре 2022 года (первая кофейня под брендом Stars Coffee на Новом Арбате в Москве открылась в августе). В ноябре «отставали от показателей Starbucks, в январе сравнялись, а в феврале уже обогнали», говорит предприниматель.
  • Сеть обновила меню и подняла цены на уровень инфляции: раньше средний чек был около 430 рублей, теперь 580 рублей, — «из-за расширения ассортимента».

Несколько точек закрыли сознательно из-за условий аренды. […] При этом мы уже открываем точки в новых локациях, где Starbucks никогда не было, и они работают не хуже остальных. Даже франшизы стали продавать. Словом, проект развивается успешно. Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернём до конца 2023 года.

Антон Пинский
  • Starbucks прекратила работу в России в начале марта 2022 года, а в мае заявила об окончательном уходе. Всего у неё было 130 кофеен в стране, в которых работало около 2000 человек.
Еда
Таня Боброва
Бывшая сеть Starbucks в России открылась как Stars Coffee, в некоторых точках будут продавать алкоголь Статьи редакции

Цены на напитки — от 140 до 390 рублей.

Фото РБК

#новость #starbucks #starscoffee

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40 комментариев
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 Иван Вознюк

Фото с Тимати как лучшая антиреклама заведению

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Мох

Для меня да, но массовая ЦА с тобой не согласна. Все заведения, где есть Тимати в соучредителях, забиты битком

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Вадим Д.

Ага, особенно их бургерные были так крепко забиты, правда, отрицательно, что аж схлопнулись.

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Leonid Bushuev

а Москве - достаточно популярны были. особенно на старте. сейчас хз, живые они там еще или нет.

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jonewayne

Не люблю Тимати и Басту, но Блэк стар в моём городе и Frank by Basta в Москве - одни из любимых заведений. В первом делают хорошие бургеры, во втором - шикарные рёбра.

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Даниил Романов

сука даже лого свое не придумали. выделить-копировать-вставить. рашен бизнес.

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Earlbkv

В чём проблема? Сменить Горгону на девушку в кокошнике с сохранением стиля это отличное мемное решение

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Даниил Романов

не убедил

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Антошка Гармошка

Не обязательно убеждать одного нитакусю, чтобы увидеть, что такой маркетинговый ход работает

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Куртуазный маньерист

не твой бизнес, вот и бесишься

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Ramazan Kimpaev

Как видишь, кучу народа которые там околачиваются - убедил

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Earlbkv

Я убеждён. Этого достаточно 🌚

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Leonid Bushuev

для него - проблема в том, что это Россия. любое решение - оно плохое по умолчанию.

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Нейрослав Жепетеев

Давно всё за вас придумано. Аяз вона кофейный стаканчик сделал как батарейку у своей (бывшей) франшизы.

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Leo Uvarov

а кофе сменить на квас и окрошку

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Lindsay White

Лого не придумали, клиентов потеряли, а новых заимели . Радость же

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Вадим Д.

Что такое покупка бизнеса с дисконтом — закрыть бизнес; купить готовый закрытый бизнес, не приносящий прибыли; зафиксировать прибыль; рассказывать как поднять средний чек, повысив цены.

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Ярослав Богданов

Они еще сильнее повысили цены? Там же и так очень дорого было, куда еще больше..

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Вадим Д.

Боятся не успеть за инфляцией 🤷🏻‍♂️

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Zen Slowly

Ахах, ребята, я как работавший в этом чудном месте всего 1.5 недели после ухода Starbucks в РФ (где работал год) смело заявляю, что с прибылью там все не оч хорошо:)

Сотрудников, которые там остались, заставляют переходить на зарплатный проект Сбера или выплачивать наличными, если Сбер не подходит. Если в кассе не собирается наличных, чтобы выплатить полную сумму ЗП, то зарплата откладывается. Никаких стандартов в виде Star Skills, программ обучения и сертификаций не осталось. ДМС после года работы тоже сгорело. В первый день открытия все работали на улыбку Тимати, партнеров (так называли сотрудников кофеен) гоняли не на предоставление сервиса, а для красивой картинки. Из субъективного: мои бывшие управляющие оскотинились и требуют денег, а не атмосферы. Это все хорошо чувствуется.

Кофейной экспертизы тоже не осталось — неясно, откуда привозят кофе и как ответственно его собирают: нет сертификатов, нет марок качества.

У оборудования, оставшегося в кофейне и оригинальных запчастей, — кофемашинки, кулеры витрин и холодильников, нужно своевременно обновлять подходящими комплектующими, которых можно завести только параллельно с наценками.

Они могут сколько угодно буквально ссать в уши про прибыль, но они не вернут в сеть прошлую атмосферу, кофейное представление и гостя на первом месте. Теперь это обычная массовая кофейня.

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Dee

А еще можно сколько угодно "ссать в уши" про то что в старбаксе была "особая атмосфера" и "кофейное представление гостя" – это всегда была обычная оверпрайснутая кофейня, с хуевым кофе – можете открыть любой тред про старбакс (да хоть на vc) и единственное что вы там найдете это то как люди его хуесосят. И если в РФ, ОАЭ или в Азии в старбаксе хотя бы чисто, то в Европе подушки пропержены уже на столько, что сквозь диваны видно немытые полы.

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Zen Slowly

Ваше право. Я опираюсь на мнение людей, с которыми работал и гостей, с которыми общался.

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Нелли

Да и Старбакс был гамно (как кофейник вам говорю) и народ туда во всю ходил только лишь благодаря брендированности. А сама продукция Старбакса - редкостное гамно, даже в унитаз их не сольёшь - испортишь унитаз 😄

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Zen Slowly

Да даже если вам не нравилось, суть не в этом. Суть в том, что рабочие места уже утеряны, инвестиций в открытие новых точек нет. Кофе Сирена работала по франшизе кувейтской Alshaya Group, были стандарты, были гарантии, в ковид и после начала войны всем зп платили. А теперь вообще ничего, только пустой выпендрёж:(

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Juja 111

Потому что за все, чего касается российский бузинес идет по женскому половому органу))))

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Viktor K

Ну а про прибыль то где? Все что вы пишите с прибылью никак не связано.

Ну, допустим какие-то проблемы с оборудованием, но вы же ни цен ни решений этих проблем не озвучили.

Ну к сотрудникам зарплату задерживают, убрали им преференции. Допустим. А при чем тут прибыль?

Атмосфера пропала? Может быть, хотя я хер знает о чем вы. А с чего вы взяли что атмосфера=прибыль?

и т.д. по каждому пункту

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Слегка Придурковатый

"Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернём до конца 2023 года"

Думаю, он пиздит.

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Нелли

«Превысила показатели Старбакс в стране» - с выручкой Старбакса летом 2020?

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Роботы из зубной пасты

Вы раскачиваете лодку!!!11

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Maxim

Ну он же сказал, что фактически не работала сеть, когда её покупали. Выручка = 0, его и превысили.

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Ben

" В партнёры Пинский позвал Тимати"
Бургерная Тимати нигде кроме Москвы и Питера не окупаются.
Сейчас бы верить что Тимати поднял продажи кофейни

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Мох

Это не его бургерная

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Ben

"Ресторатор и совладелец сети кофеен Stars Coffee"
Мамой клянусь успешный бизнес,вкладывался.
Да,кучу бабок гребем.Доказательства?Какие доказательства?Ежи брат поверь на слово.

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Maxim

Извинись

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Artu

Как привлечь летнее население, надо сказать что все более чем прекрасно

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Соня Кармеева

Когда окуп

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Егор Егоров

Мы покупали закрытый бизнес, не приносящий прибыли...за 0.5 ярда.. ха-ха-ха...оборудование покупали что ли?

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Хозяин

покупали вайб

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Вася Пражкин

Оборудование, мебель, декор - все купили. Возможно, какие-то еще запасы и запчасти.

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Vadim Mashkov

Шах и мат

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40 комментариев
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