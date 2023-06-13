Несколько точек закрыли сознательно из-за условий аренды. […] При этом мы уже открываем точки в новых локациях, где Starbucks никогда не было, и они работают не хуже остальных. Даже франшизы стали продавать. Словом, проект развивается успешно. Думаю, деньги, потраченные на приобретение и перезапуск активов, вернём до конца 2023 года.