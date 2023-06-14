Netflix откроет временный ресторан в Лос-Анджелесе — с блюдами от участников кулинарных шоу сервиса Статьи редакции
Как долго проработает заведение — неизвестно.
- Netflix откроет ресторан Netflix Bites в формате поп-ап — он будет работать не постоянно, а в течение ограниченного времени, пишет Bloomberg.
- Открытие состоится 30 июня. Ресторан расположится в отеле Short Stories, время работы по будням — с 17:00 до 22:00, на выходных будет организован поздний завтрак с 10:00 до 14:00.
- В меню будут представлены блюда от участников кулинарных шоу на Netflix — например, Кертиса Стоуна, Мин Цая и Эндрю Циммерна из Iron Chef: Quest for an Iron Legend. Какими будут цены — пока неизвестно, как и то, сколько проработает ресторан.
- Временный ресторан — часть экспериментов Netflix по продвижению в офлайне, отмечает Bloomberg. Онлайн-кинотеатр в 2022 году открыл розничный магазин с мерчем, посвящённым известным сериалам сервиса, а также запускал интерактивные пространства по мотивам популярных проектов — например, «Бриджертонов».
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Могли бы делать блюда не из их кулинарных шоу, а из популярных сериалов. Ощущение, что аудитория была бы в разы больше.
делиться едой будет запрещено
Только за дополнительные 5 бачей в месяц)
Как то дешево вы 5 бачей сказали 😂
Это начало, сериальные блюда перейдут в оффлайн
Зная их любовь к повестке за последние пару лет, боюсь представить чем там будут кормить )
Если бы оформили залы, подачу и сами блюда в стиле самых мощных сериалов — народ толпами валил бы.