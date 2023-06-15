На выбор предлагают шесть сетов. Например, в сет «Классический» за 795 рублей входят сырники со сметаной, круассан и напиток. За 1190 рублей можно заказать салат «Цезарь», тортилью с курицей и напиток. В самый дорогой сет за 1490 рублей входит «Цезарь» с креветками, сэндвич с сёмгой и напиток или боул с авокадо и зелёным горошком и веган ролл.