Еда
Маша Цепелева

Авиакомпания «Победа» начала продавать питание для пассажиров Статьи редакции

Наборы стоят от 795 до 1490 рублей.

  • «Победа» добавила услугу «Еда на гейт» на сайте. Её можно выбрать при покупке билета, добавить в действующее бронирование или при онлайн-регистрации.
  • Оформить услугу можно не позднее, чем за четыре часа до вылета. Услуга доступна только для внутренних рейсов из Москвы. Пассажиры получат заказы у выхода на посадку — за 5 минут до её начала. Блюда будут готовить за 1-1,5 часа до вылета.

  • На выбор предлагают шесть сетов. Например, в сет «Классический» за 795 рублей входят сырники со сметаной, круассан и напиток. За 1190 рублей можно заказать салат «Цезарь», тортилью с курицей и напиток. В самый дорогой сет за 1490 рублей входит «Цезарь» с креветками, сэндвич с сёмгой и напиток или боул с авокадо и зелёным горошком и веган ролл.

  • «Победа» анонсировала продажу еды для пассажиров в мае 2023 года.

#новость #победа

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97 комментариев
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 Вася Пражкин

Это правильно. Иначе как еще житель Усть-пиздюйска узнает, что круассан и 2 сырника могут стоить 800 рублей?

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Андрей Иванов

Возможно даже просто: "что такое круассан"

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5 комментариев
name

Никто не заставляет это покупать, в чем проблема то?

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Фоксик

Можно воспользоваться РЖД

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1 комментарий
Степан

Ахаха, следующий шаг - платные туалеты

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Александр Ларин

Тогда эффективней сделать обеды бесплатными, но низкого качества)
А туалет за оверпрайс

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1 комментарий
Хозяин

вход бесплатный, а выход очень дорогой

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Грустный супчик

Победу вроде выбирают когда сэкономить хотят.

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Sasha Step

Не только, иногда время удобнее, или тупо больше сегодня не на чем не улететь а надо. Несколько часов позора и унижений и ты на месте.

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Ivan Mart

Я часто предпочитаю победу другим АК из-за минимального шанса задержки вылета и свежего парка.

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7 комментариев
RobinzonCruzo

Я раньше так про Ryanair и Wyzair думал. А по факту они только и летают по Европе, особо не выбираешь. Другие или очень редки или цена для миллионеров.

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Zufar Karimov

Иногда кроме победы по данному маршруту никто не летает(

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Посторонним В

Сейчас бы выбрать победу ради билета подешевле, а потом компенсировать его стоимость морским сетом

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Ivan Mart

В чем проблема? Если Победа предлагает удобное для меня время вылета, то на небольшие перелеты выберу её.

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4 комментария
WOTTAK

Это плохая новость или хорошая? @Вадим Д. Ваш выход

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Роман

У него перерыв. Прогеры пересобирают его код для более осмысленных ответов.

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4 комментария
Евгений Круглов

Интересное ценообразование у веганского набора в сравнении с с морским)))

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Чех в чешках

Тоже обратил на это внимание. Но тут сделано чисто из двух соображений:
1) Если бы веган был дешевле, все бы брали его, а так выбор альтернативный.
2) Веганов всегда стригут.

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Dima Tsurkan

Сет морской стоит почти как билет. Другим будет обидно лететь, если кто-то закажет 😒

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Андрей Иванов

Вы ценники на бизнескласс вообще когда-нибудь видели?

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6 комментариев
Аккаунт разморожен
Пассажиры получат заказы у выхода на посадку — за 5 минут до её начала.

Епта, то есть это не та еда, которую разносят в самолете. В чем траблы купить в дютике? Вангую сее действие увеличит время подсадки.

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Ivan Mart

В дютике при перелёте на внутренних рейсах?

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4 комментария
Роман

Скажите спасибо, что не после приземления😅

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Alexey Taruntaev

Интересно на чем этот лоукостер будет экономить и как в реальности будут выглядеть блюда. Вообще кофе в бумажном стакане приготовленный полтора часа назад я бы и бесплатно пить не стал.

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Добрый Пуховик

А за деньги стал бы? (Как в том анекдоте про отдам частями и не сразу).

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Андрей Иванов

Так лоукостер не обязан экономить на всём, лоукостер экономит на том, что предлагает вам место ̶с̶т̶о̶я̶ без питания, Уже, и т.д. и т.п. за ваши деньги он вам предоставить сервис не хуже аэрофлота.

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1 комментарий
Stanislav Bykov

Наконец-то я смогу питаться чем-то, кроме курицы в фольге, которую я пронес на борт.

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Alex R

С такими ценами лучше с собой хавчик взять

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Аккаунт разморожен

А свой хавчик пропускают на входе в аэропорт?

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2 комментария
Mikhail Shamov

Так никто и не мешает :)

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Giraffe

Давно пора было еду продавать нормальную. Цены конские конечно

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Андрей Иванов

Это ценник бургера с картохой и колой в аэропорту Стамбула в бургеркинге.

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7 комментариев
Слегка Придурковатый

Где смузи?!

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ЯжПрограммист

И банановый латте на соевом молоке

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4 комментария
Alex Shevchenko

А чо, фруктовый фреш уже не в тренде?)

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Посторонним В

А тыквенный латте...

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Ави Шниперсон

Странно

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Вадим Д.

Ценники, конечно, не очень. Но хорошо, что не такое предлагают:

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Андрей Иванов

Так "боул" по-моему уже вообще говорить незаконно.

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Alex Shevchenko

А чо тарелка не алюминиевая? Не по феншую как-то))

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2 комментария
NNIIKK55

Учитывая, что Аэрофлот с питанием (пусть и минимальным) иногда дешевле победы, выглядит конечно так себе

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High Stakes

Soylent Green is made of people!

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Боровков Евгений

А че дёшево так? Надо было за 4-8 тысяч за сендвич брать

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Андрей Иванов

Ну чего вы жестите, не ПМЭФ же.

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1 комментарий
Иван Баланар

Может, конечно, я неправ в своих рассуждениях, но всё же: кофе в городе (Москва) рублей 150-200р, круассан 150-200р, сырники 100-150р.
Итого 400-550р. Они продают за 795р на борту самолёта. Не ощущается, как "да вы совсем офигели', если честно)
Комиссия за пополнение мобилы через терминал в аэропорту в 10-15% удивляла куда больше))

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Gre Li

Цены в Москве на добрую часть состоят из дорогой аренды, сама еда в разы дешевле (даже в Питере например). А тут что: «поесть в нашем самолёте — большая честь»?

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1 комментарий
Алина

Мне нравится победа, никто тебе на колени не ложится 😁, но еда за эти деньги, нафиг надо

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