Авиакомпания «Победа» начала продавать питание для пассажиров Статьи редакции
Наборы стоят от 795 до 1490 рублей.
- «Победа» добавила услугу «Еда на гейт» на сайте. Её можно выбрать при покупке билета, добавить в действующее бронирование или при онлайн-регистрации.
- Оформить услугу можно не позднее, чем за четыре часа до вылета. Услуга доступна только для внутренних рейсов из Москвы. Пассажиры получат заказы у выхода на посадку — за 5 минут до её начала. Блюда будут готовить за 1-1,5 часа до вылета.
На выбор предлагают шесть сетов. Например, в сет «Классический» за 795 рублей входят сырники со сметаной, круассан и напиток. За 1190 рублей можно заказать салат «Цезарь», тортилью с курицей и напиток. В самый дорогой сет за 1490 рублей входит «Цезарь» с креветками, сэндвич с сёмгой и напиток или боул с авокадо и зелёным горошком и веган ролл.
- «Победа» анонсировала продажу еды для пассажиров в мае 2023 года.
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Это правильно. Иначе как еще житель Усть-пиздюйска узнает, что круассан и 2 сырника могут стоить 800 рублей?
Возможно даже просто: "что такое круассан"
Никто не заставляет это покупать, в чем проблема то?
Можно воспользоваться РЖД
Ахаха, следующий шаг - платные туалеты
Тогда эффективней сделать обеды бесплатными, но низкого качества)
А туалет за оверпрайс
вход бесплатный, а выход очень дорогой
Победу вроде выбирают когда сэкономить хотят.
Не только, иногда время удобнее, или тупо больше сегодня не на чем не улететь а надо. Несколько часов позора и унижений и ты на месте.
Я часто предпочитаю победу другим АК из-за минимального шанса задержки вылета и свежего парка.
Я раньше так про Ryanair и Wyzair думал. А по факту они только и летают по Европе, особо не выбираешь. Другие или очень редки или цена для миллионеров.
Иногда кроме победы по данному маршруту никто не летает(
Сейчас бы выбрать победу ради билета подешевле, а потом компенсировать его стоимость морским сетом
В чем проблема? Если Победа предлагает удобное для меня время вылета, то на небольшие перелеты выберу её.
Это плохая новость или хорошая? @Вадим Д. Ваш выход
У него перерыв. Прогеры пересобирают его код для более осмысленных ответов.
Интересное ценообразование у веганского набора в сравнении с с морским)))
Тоже обратил на это внимание. Но тут сделано чисто из двух соображений:
1) Если бы веган был дешевле, все бы брали его, а так выбор альтернативный.
2) Веганов всегда стригут.
Сет морской стоит почти как билет. Другим будет обидно лететь, если кто-то закажет 😒
Вы ценники на бизнескласс вообще когда-нибудь видели?
Епта, то есть это не та еда, которую разносят в самолете. В чем траблы купить в дютике? Вангую сее действие увеличит время подсадки.
В дютике при перелёте на внутренних рейсах?
Скажите спасибо, что не после приземления😅
Интересно на чем этот лоукостер будет экономить и как в реальности будут выглядеть блюда. Вообще кофе в бумажном стакане приготовленный полтора часа назад я бы и бесплатно пить не стал.
А за деньги стал бы? (Как в том анекдоте про отдам частями и не сразу).
Так лоукостер не обязан экономить на всём, лоукостер экономит на том, что предлагает вам место ̶с̶т̶о̶я̶ без питания, Уже, и т.д. и т.п. за ваши деньги он вам предоставить сервис не хуже аэрофлота.
Наконец-то я смогу питаться чем-то, кроме курицы в фольге, которую я пронес на борт.
С такими ценами лучше с собой хавчик взять
А свой хавчик пропускают на входе в аэропорт?
Так никто и не мешает :)
Давно пора было еду продавать нормальную. Цены конские конечно
Это ценник бургера с картохой и колой в аэропорту Стамбула в бургеркинге.
Где смузи?!
И банановый латте на соевом молоке
А чо, фруктовый фреш уже не в тренде?)
А тыквенный латте...
Странно
Ценники, конечно, не очень. Но хорошо, что не такое предлагают:
Так "боул" по-моему уже вообще говорить незаконно.
А чо тарелка не алюминиевая? Не по феншую как-то))
Учитывая, что Аэрофлот с питанием (пусть и минимальным) иногда дешевле победы, выглядит конечно так себе
Soylent Green is made of people!
А че дёшево так? Надо было за 4-8 тысяч за сендвич брать
Ну чего вы жестите, не ПМЭФ же.
Может, конечно, я неправ в своих рассуждениях, но всё же: кофе в городе (Москва) рублей 150-200р, круассан 150-200р, сырники 100-150р.
Итого 400-550р. Они продают за 795р на борту самолёта. Не ощущается, как "да вы совсем офигели', если честно)
Комиссия за пополнение мобилы через терминал в аэропорту в 10-15% удивляла куда больше))
Цены в Москве на добрую часть состоят из дорогой аренды, сама еда в разы дешевле (даже в Питере например). А тут что: «поесть в нашем самолёте — большая честь»?
Мне нравится победа, никто тебе на колени не ложится 😁, но еда за эти деньги, нафиг надо