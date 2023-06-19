Еда
Таня Боброва

«Вкусно — и точка» повысит цены на еду в своих кафетериях в среднем на 6% с 26 июня Статьи редакции

Осенью 2022-го сеть повышала цены на некоторые бургеры из-за роста себестоимости.

  • С 26 июня 2023 года в кафе (бывшие точки McCafe) цены в среднем вырастут на 6% из-за роста себестоимости продукции. Изменения не затронут напитки, пишет РБК со ссылкой на «Вкусно — и точка». В кафе продаются десерты и выпечка.
  • По данным Telegram-канала Mash, цены вырастут на 5-8% почти на всё меню кафе, за исключением напитков. Например, порция чизкейка или торта будет стоить 185 рублей.
  • В октябре 2022 года «Вкусно — и точка» повышала цены на некоторые бургеры на 5-10%. Тогда в сети ресторанов также объясняли это ростом себестоимости.
  • Бывшие точки сети McDonald's открылись под брендом «Вкусно и точка» в июне 2022-го, в августе перезапустились McCafe. В июне 2023-го компания представила свою первую коллекцию игрушек для детских наборов «Кидз Комбо», стоимость которых также вырастет.

#новость #вкусноиточка

3828 просмотров
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121 комментарий
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 Мурад Муртазалиев

Зачем повышать, если инфляции нет?

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Слишком маленькая карма

Может зарплату персоналу хотят поднять? Я лично не против, у них из фастфуда до сих пор лучший сервис в стране.

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13 комментариев
Вектореан Элон

Чтобы люди меньше ели. Они против народа.

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1 комментарий
Михаил Барабаш

Кто говорит, что инфляции нет?

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17 комментариев
Dima Alexeev

Инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в декабре замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре.

https://www.kommersant.ru/doc/5771639?ysclid=lj2mui9q66813210823

Росстат: инфляция в России в 2022 году составила…
Подробнее на сайте
www.kommersant.ru
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2 комментария
Kazak34rus

Как нет? 12% и это только по официальным данным

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Сергей Поляков

Когда комбо был 159 руб., а через пару месяцев с открытием рембрендинга стал стоить 238 руб и тут сверху еще 6%. Спасибо, но дорого

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Вектореан Элон

Не так. Раньше злые буржуи занижали цены. А теперь наши вернули все в норму.

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4 комментария
Михаил

Так у нас всегда первыми в любой ситуации пытаются наживится отечественные производители , в феврале пятерочка/магнит мгновенно подняли цены , тогда как ашан держал их несколько недель. Если говорить например про брата фастфуда чипсы , то какой нибудь московский картофель (который был бюджетным лейсом) задрал цены на свои поделия в космос (и сейчас дороже лейса в ~ 1,5 раза) тогда как лейс не уходил и цены на него выросли незначительно, боюсь представить на сколько они задерут цены если лейс все таки уйдет и так со всеми товарами/продуктами.

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1 комментарий
Sanya

И куда пойдешь? В Бургер Кинг где накрутка +300%?

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Алексей

Ты читай дальше заголовка ,речь про кафе

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1 комментарий
Алексей

Дорого - и точка(

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Добрый Пуховик

В БК еще дороже.

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3 комментария
Kazak34rus

Не дорого, дешевле только в кфс, в бургере намного дороже

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1 комментарий
Bames Jond

Только что зашёл посмотрел цены в чешском маке и в вкусно и точка. С среднем в Чехии все в 2.5-3 раза дороже... Так что в целом повышение выглядит оправданным, инфляция везде за последние 2 года е*анула

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Горделивый Сербский Патриот

Какая разница что происходит в Чехии, мы же в России живем, у нас все должно быть бесплатно и точка

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2 комментария
Pavel Petel

Так логично, средняя зарплата тоже раза в 3 выше. Мак в этом плане неплохой индикатор благосостояния граждан в стране.

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2 комментария
just a.

Только что зашёл и посмотрел чешские зарплаты. В целом в 2.5-3 раза дороже. Ой о чем это я ?

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3 комментария
Вектореан Элон

Значит надо дотировать, чтобы люди могли себе позволить еду. Иначе какая это забота о народе?

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3 комментария
Мурад Муртазалиев

Хм, но ведь в России нет инфляции, ВВП растет, экономика на подъёме. А цены почему-то растут

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13 комментариев
Evgeny Bondkowski

Хорошая новость.
Другие ребята просто снижают себестоимость, чтобы не повышать розничную цену. Для этого заменяют ингриденты на более дешевые, что сказывается на качестве. Пальмовое масло вместо сливочного, сахар вместо меда, и т.д. Или уменьшают размер изделий.

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Сидор

С чего вы взяли, что тут поставщики не ухудшил качество, а ВиТ не будет уменьшать порции?
Повышение цен на конечную продукции от всего вами перечисленного ВООБЩЕ никак не защищает

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sles

"Для этого заменяют ингриденты на более дешевые, что сказывается на качестве." Импортозамещают же! А Вы наговариваете.

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Гер Шмитт

Бургер с плесенью и червями прям показатель качественных и свежих ингредиентов.

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Barabas77

1 Почему кола и макдак не под санкциями ?
2 За 500 руб можно сделать куру гриль на 2 кг у себя в духовке вместо 2 гамбургеров
3 Так же непонятно почему население не умеет засовывать котлету дома в булочку, делать пиццу и хачапури из покупного дрожжевого слоеного теста, а так же заворачивать сосиску в полоску слоеного дрожжевого теста (все рецепты в ютубе) время готовки 20 минут

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Хрю Му

Толсто

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2 комментария
Alex Kuleshov

странные вопросы.. давай пойдем дальше, почему народ ходит в рестораны? почему народ пьет алкоголь в ресторанах, ведь дома за эти деньги можно 2 бутылки.. ага

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Dima Alexeev

1 Что значит не под санкциями? У нас Вкусно и точка и Добрый кола
2 Купи и сделай, я в гриле делаю, например
3 Кому надо, тот умеет

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Kazak34rus

Бред, там продают не еду а сервис. Это раз. Во вторых - под санкциями, если бы их небыло то был бы у нас мак и кола произведенная в России а не Казахстане

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Sanya

долго. Жизнь слишком коротка чтобы готовить

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Слегка Придурковатый

Дорого — и точка.

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Максим Ростокин

Плевать и точка

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kadiy val

Теперь дороже в среднем на 6% - и точка

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Buddha

В целом, по комментариям к этой статье, можно судить о социальном и финансовом статусе большинства активных комментаторов VC.

Статья-маркер, так сказать 🙄

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Кузьмич

Не, они все в рестораны со звездой Мишлен ходят, а ВиТ это так для души

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1 комментарий
Вектореан Элон

Всё для народа!

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Федор Коновалов

[Мы стали лучше одеваться]

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Нейрослав Жепетеев

Надеюсь, качество тоже понизят, а то без этого важно критерия как-то не по кальке!

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Алексей С

Это придётся манагеров с АвтоВАЗа нанимать

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Сергей Майков

Лучше бы научились картошку фри 🍟 делать ) то что сейчас продают - просто отвратно 😩

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R.Birn

Ибо не макдак, а так

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Kodebsky

Удачно загнуться говнючей сети питания )))

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Anton

Недавно же вроде уже повышал, не?

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Andrey

Мы Вас не спрашивали! Вкусно и точка!

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Zloy Marketolog
в своих кафетериях

Очень точное определение после "ресторанов быстрого питания" 😂

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Алексей С

Сделать вход по паспорту и точка

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Тарас Перещук

Зачем слухи из Mash постить?

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Антошка Гармошка

Тебя не смущает ссылка на источники в виде рбк?

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Ware Wow

надо торопиться

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Ильнур Сиразетдинов

Это и стоило ожидать

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Сергей Д.

Вот уверен 90% комментаторов в этот мак ходит раз в год, но зато разговоров и плак плак на всю ветку.

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vvtwittep

Да чтоб они закрылись. Жратва отвратительная, картошка просто жесть. Игрушки? Слёзы. Зачем они работают?

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Kodebsky

Так и бургеры говно стали. Был во вкусно и точка (отдельном, не в ТЦ, центральном в моем городе) ровно один единственный раз. Заказал чизбургер обычный чисто лайтово перекусить, вместо маковского чизбургера приятного выдали какое-то нечто с сальными жирными мерзкими булками. Спасибо, до свидания.

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under construction

так инфляция 4%?

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Dima Alexeev

Инфляция по итогам 2022 года в России составила 11,94% после 8,39% в 2021 году, следует из данных Росстата. Годовая инфляция в декабре замедлилась до 11,94% с 11,98% в ноябре.

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