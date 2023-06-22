Минсельхоз США выдал первые разрешения на продажу мяса курицы, «выращенного» из клеток Статьи редакции
Сперва оно начнёт продаваться в двух ресторанах — в Вашингтоне и Сан-Франциско.
- Министерство сельского хозяйства США разрешило двум стартапам — Upside Foods и Good Meat — продавать куриное мясо, «выращенное» в лаборатории из клеток птиц, сообщила Seattle Times. Компании смогут поставлять свою продукцию в магазины и рестораны.
- До этого Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) решило, что продукция обоих производителей безопасна для употребления в пищу.
- Upside Foods и Good Meat «выращивают» мясо, помещая клетки животных в биореакторы с питательной средой из сахаров, солей, аминокислот, витаминов и минералов. Так из клеток образуется жировая и мышечная ткань.
- Компании планируют начать с продажи своей продукции в ресторанах, поскольку её пока нельзя производить в тех же масштабах что и традиционное мясо из-за сложности и дороговизны процесса, поясняет Vox. Первые блюда из мяса Upside Foods и Good Meat начнут подавать в двух ресторанах — в Вашингтоне и Сан-Франциско.
- Upside Foods была основана в 2015 году. По данным Crunchbase, общие инвестиции в стартап составляют $598 млн, а оценка составляет около $1 млрд. Good Meat, по информации Vox, появилась в 2017 году как подразделение компании Eat Just, которая занимается производством яиц на растительной основе. С тех пор проект привлёк $267 млн.
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«Придет время, когда наука опередит фантазию».
Но оно не всем понравится.
© Жюль Верн
Почему не понравится? Прекрасная новость же — мясо без убийства животных.
Мясо из клеток. Хм. :)
А зачем такие научные извращения?
1) Не убивать животных. Аминокислоты можно синтезировать или добывать без смерти животных. Сейчас многие являются вегитарианцами из этических соображений, в то же время мясо более полноценная пища и хорошо иметь возможность не отказываться от нее.
2) Исключены проблемы с болезнями животных. Более тщательный технический контроль и предсказуемый состав. Примерно как молоко, если с фермы и прямо из под коровы-состав не предсказуемый. Если восстановленное, состав предсказуем и может использовться в сложных рецептах кафе и ресторанов.
3) Более глобально. В будущем на аналогичных матрицах можно выращивать клетки человека, это прогресс в продлении жизни, лечении инвалидов и замене потерянных частей тела.
Чтобы вегетарианцы могли есть мясо.
Кстати, раввины признали подобное мясо кошерным.
А так как любое кошерное мясо также является и халяльным (но не наоборот), это огромный рынок.
Странный вопрос. Нужно же из этических соображений как-то придумывать аналог вместо убийства, разве нет?
Очень бы хотелось узнать аминокислотный состав данной курицы 🤔
Поскольку разницы производителям — никакой, а перед контролем хочется выглядеть хорошо, то думаю что эта курица была большей курицей, чем натуральная : )
Извиняюсь, но выглядит максимально неаппетитно
Космическая еда тоже выглядит не аппетитно.
И первые сотовые телефоны выглядели не круто.
Это только Маск заморочился и с самого начала решил делать свои ракеты и скафандры "секси", да и то не совсем получилось.
Во первых - всему свое применение. На начальных стадиях важна функциональность, а не привлекательность. Во вторых с массовым производством все становится дешевле и красивше.
Ну и в конце концов фарш из этого мяса и из мяса недавно кукарековшего петуха будет выглядеть абсолютно одинаково.
А сырое мясо кусками что аппетитно выглядит?
Мясо из пробирок заебись из-за своей эффективности. Пока что конечно не с масштабах, но дальше больше. Населения все больше, все хотят кушать, а тут еще и можно будет хорошее мясо выращивать.
Ну а если вы не хотите есть мясо из пробирок, то будет мясо из личинок. Это не шутка.
А соевое мясо давно все едят, и дело тут не в гуманизме, а цене. Всякие консервы смешанные с соей и говяжьими кишками и кожей. Никого это почему-то не удивляет.
Нет, не удивляет - если это ОДНО животное пошло на убой, не удивляет, что его всего съедают почти. Донорство от уже существующих, как и съедение полного животного - не удивляют. А все эти "игры в богов" и создание нового живого, если честно, пока еще даже немного пугают.
Да там хотя-бы мясо а не рубленые кишки с хрящами
Я понимаю что веганы не хотят мясо ,это убийство животных. Но зачем есть подобие мясо с похожим вкусом , пусть чечевицу и бобы едят. Это как говорить я не насильник,но буду имитировать сталкинг
Ну люди едят чтобы кушать. А не для убийства животных и если его меньше чем это плохо?
если разницы не будет никакой, еще и дешевле, то может и стрельнет)
Ну искуственная говядина всё никак не взлетит. Стоит как оооочень хорошее мясо. С другой стороны ещё лет пять назад стоила дороже самого дорогого.
Нет, это анти-реклама. В США и так есть термин, которым так активно не пользуются в других странах - "Органическая Еда", потому что по-умолчанию уже предполагается, что все выращено не естественным путём, людям это не нравится, поэтому стараются покупать с этикеткой "Organic", правда это дороже и часто это просто маркетинг, чем правда.
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ножки байдена
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Комментарий удален модератором
То есть доминирование над цыплятами смущает людей, и посещение старбакса существование которого невозможно без кофемейкера м зэпэхом 30к в месяц против впших 200к вас не смущает, я этого не понимаю.
Ничего не понятно, но очень интересно.
Хороший маркет ход, как с джиджиподсами. А на деле голимый Китай. В хорошем смысле слова Китай. Но Китай.
Так и тут. Что будет магнитом этой продукции - она ж из клеток. Что это такое никто не понимает, поэтому надо брать.
А дальше все стандартно - обычная курица и все. Кто ж ее там поймет - из клетки она иль из яйца.
Зачем? США одна из самых потребляемых стран по курятине. И выращивать её не проблема
Залезть на рынок проблема. Эти ребята решили другим путём пойти
До нас доберется через лет 30
Ни одна курица не пострадала. Шах и мат вегетарианцы.