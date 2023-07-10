Курьеры-партнёры «Яндекса» устроили забастовку в Астане из-за задержки в начислении бонусов Статьи редакции
Полиция оштрафовала часть из них за помехи дорожному движению.
- О забастовке 9 июля 2023 года рассказал Tengrinews один из участвовавших курьеров. По его словам, с 1 июля 2023 года «Яндекс» не начислял бонусы за выполненные заказы, «это стало последней каплей, потому что до этого были претензии по другим моментам».
- С утра курьеры «брали заказы, но не доставляли их по адресу, некоторые просто не выходили на линию». В городе «было пять-шесть мест, где курьеры собирались для забастовки, ближе к 19:00-20:00 все мы разошлись», добавил он.
- Вечером «несколько десятков курьеров» на мопедах собрались в центре города и создавали помехи дорожному движению, рассказали в Департаменте полиции Астаны. Участников акции привлекли к административной ответственности по ст. 615, части 1 КоАП. Наказание по ней — штраф в два МРП (минимальный расчётный показатель, в 2023 году составляет 3450 тенге или около 16 тысяч рублей по курсу на 10 июля).
На прошлой неделе в Казахстане «проходило техническое обновление условий» одной из мотивационных программ для партнёров и их курьеров, рассказали vc.ru в «Яндексе».
- В компании не уточнили, сколько курьеров участвовали в забастовке и отстранили ли кого-то из них. При этом на работу сервиса «случай не повлиял».
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Что за курс?
Upd: вместо деления, сделали умножение
Курс тенге к рублю
UPD и правда что за курс?
раньше рубль 7 тенге, щас рубль 4,8
Но не 4,8 рублей за 1 тенге. В статье просто опечатка
Как получилось 16000 руб из статьи? @Руслан Кцоев
К сожалению нет)
Это речь идёт о МРП минимальный расчётный показатель он сейчас в КЗ 3450 делим на 4.8 в среднем получаем рублей 718
Да, так правильно)
Не очень похоже на забастовку, но не платить людям деньги — крайне хреновая практика.
Они откровенно кидают на деньги и отсылаю стандартные шаблоны. Буквально несколько минут назад писал в поддержку, что либо вы платите, либо спрошу в налоговой, знают они о том, что ежемесячно, и это только по Москве, в казну не поступает 2,5 миллиона рублей от Самозанятых и Посредников, потому что они кидают курьеров на деньги, в Москве это примерно минимум 3500 рублей в месяц, умножаем на 17500 курьеров, которые работают в Москве, получаем 61250000 рублей не доплачивают курьерам, 4% налога с данного дохода это примерно 2,45 млн, округлим до 2,5. Я считаю в такие непростые времена налоговая не откажется провести проверку, проблема в том, что у яндекса могут быть свои люди в налоговой. Потому легче просто всем курьерам уйти от яндекса и все, яндекс понесёт сотни миллионов, а может и пару миллиардов убытка, я считаю они это заслужили, за такое свинское обращение с теми, кто в поле работает!
Бедные рабы Яндекса
Тогда в этой стране рабы все, учитывая зарплаты из-за чего приходится ходить на такого рода подработки, чтобы хотя бы жить, а не выживать! Хотя по подсчётам немецкого профессора по экономике, мы должны зарабатывать в 2,5 раза больше американцев. То бишь моя специальность в России оценивается в 720000 рублей, в Америке 7200000 рублей, так что миллионов 18 в год я бы спокойно зарабатывал бы, если не воровали в думе. Да и экономика была бы топ 1
Вот это поток бессознания))
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Комментарий удален модератором
Когда в дочках денег не хватает на ЗП.