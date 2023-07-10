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Маша Цепелева

Курьеры-партнёры «Яндекса» устроили забастовку в Астане из-за задержки в начислении бонусов Статьи редакции

Полиция оштрафовала часть из них за помехи дорожному движению.

  • О забастовке 9 июля 2023 года рассказал Tengrinews один из участвовавших курьеров. По его словам, с 1 июля 2023 года «Яндекс» не начислял бонусы за выполненные заказы, «это стало последней каплей, потому что до этого были претензии по другим моментам».
  • С утра курьеры «брали заказы, но не доставляли их по адресу, некоторые просто не выходили на линию». В городе «было пять-шесть мест, где курьеры собирались для забастовки, ближе к 19:00-20:00 все мы разошлись», добавил он.
  • Вечером «несколько десятков курьеров» на мопедах собрались в центре города и создавали помехи дорожному движению, рассказали в Департаменте полиции Астаны. Участников акции привлекли к административной ответственности по ст. 615, части 1 КоАП. Наказание по ней — штраф в два МРП (минимальный расчётный показатель, в 2023 году составляет 3450 тенге или около 16 тысяч рублей по курсу на 10 июля).
Курьеры в центре Астаны 9 июля 2023 года, видео @astana_sergek

  • На прошлой неделе в Казахстане «проходило техническое обновление условий» одной из мотивационных программ для партнёров и их курьеров, рассказали vc.ru в «Яндексе».

Бонусы будут доначислены в ближайшие несколько дней, сумма отобразится в приложении курьеров. За последние полгода средний доход курьеров в час в Астане не изменился и составил 1700-1900 тенге (около 350-400 рублей).

«Яндекс»
  • В компании не уточнили, сколько курьеров участвовали в забастовке и отстранили ли кого-то из них. При этом на работу сервиса «случай не повлиял».

#новость #яндекс

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16 комментариев
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 Александр Ларин
в 2023 году составляет 3450 тенге или около 16 тысяч рублей по курсу на 10 июля

Что за курс?
Upd: вместо деления, сделали умножение

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Юрий Б.

Курс тенге к рублю

UPD и правда что за курс?

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Milton Fridman

раньше рубль 7 тенге, щас рубль 4,8

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Александр Ларин

Но не 4,8 рублей за 1 тенге. В статье просто опечатка

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Юрий Б.

Как получилось 16000 руб из статьи? @Руслан Кцоев

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Александр Ларин

К сожалению нет)

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Руслан Кцоев

Это речь идёт о МРП минимальный расчётный показатель он сейчас в КЗ 3450 делим на 4.8 в среднем получаем рублей 718

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Александр Ларин

Да, так правильно)

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Вадим Д.

Не очень похоже на забастовку, но не платить людям деньги — крайне хреновая практика.

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Denis Tikhonov

Они откровенно кидают на деньги и отсылаю стандартные шаблоны. Буквально несколько минут назад писал в поддержку, что либо вы платите, либо спрошу в налоговой, знают они о том, что ежемесячно, и это только по Москве, в казну не поступает 2,5 миллиона рублей от Самозанятых и Посредников, потому что они кидают курьеров на деньги, в Москве это примерно минимум 3500 рублей в месяц, умножаем на 17500 курьеров, которые работают в Москве, получаем 61250000 рублей не доплачивают курьерам, 4% налога с данного дохода это примерно 2,45 млн, округлим до 2,5. Я считаю в такие непростые времена налоговая не откажется провести проверку, проблема в том, что у яндекса могут быть свои люди в налоговой. Потому легче просто всем курьерам уйти от яндекса и все, яндекс понесёт сотни миллионов, а может и пару миллиардов убытка, я считаю они это заслужили, за такое свинское обращение с теми, кто в поле работает!

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Иван Серик

Бедные рабы Яндекса

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Denis Tikhonov

Тогда в этой стране рабы все, учитывая зарплаты из-за чего приходится ходить на такого рода подработки, чтобы хотя бы жить, а не выживать! Хотя по подсчётам немецкого профессора по экономике, мы должны зарабатывать в 2,5 раза больше американцев. То бишь моя специальность в России оценивается в 720000 рублей, в Америке 7200000 рублей, так что миллионов 18 в год я бы спокойно зарабатывал бы, если не воровали в думе. Да и экономика была бы топ 1

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noname

Вот это поток бессознания))

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Витторио Скалетта
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Платон Щукин

Когда в дочках денег не хватает на ЗП.

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Михаил Потапов
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16 комментариев
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