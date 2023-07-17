Еда
Евгения Евсеева

Carlsberg назвала передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной»: компания уже подписала соглашение о её продаже Статьи редакции

Теперь перспективы сделки «неопредёленны».

  • Датская пивоваренная компания Carlsberg Group заявила, что не получала от российских властей никаких уведомлений о передаче принадлежащих ей заводов «Балтика» во временное управление Росимущества. Приказ об этом 16 июля 2023 года подписал Владимир Путин.
  • В Carlsberg отметили, что они работают «в соответствии со всеми местными правилами», и такое развитие событий назвали «неожиданным». Компания оценит все юридические, финансовые и операционные последствия, а затем объявит об ответных мерах.
  • Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. Возможным покупателем источники «Ъ» в апреле того же года называли AB InBev Efes — производителя «Клинского» и «Сибирской короны». Интерес к покупке «Балтики» проявляла и «Черноголовка».
  • 23 июня 2023 года после реструктуризации бизнеса и выделения российских активов Carlsberg нашла покупателя на «Балтику» и подписала с ним соглашение о продаже. Имя нового владельца заводов не раскрывали, сделка ожидала соглашения от правкомиссии. Теперь в Carlsberg говорят, что перспективы продажи «Балтики» — «весьма неопределённы».

#новость #балтика #carlsberg

4742 просмотров
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64 комментария
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 Слегка Придурковатый
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igotosochi
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ViktoRus

Какие правила))) Ещё б предъявили в Северной Корее... Правила. Нет правил. Есть рейдерский захват, отжать, отнять, загнобить...

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Chigirinsky

Ага, прям как европейцы отжали 300 ярдов резервов ЦБ - в нарушение всех правил. Пока идёт СВО о правилах и законах никто думать не будет даже для вида, причем с обеих сторон границы

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22 комментария
S.Capusta

Франция и Дания ведь как-то будут на это реагировать?
Так и будут друг у друга недвижимость и бизнес арестовывать и национализировать?
Ведь могут проход морского или авто транспорта закрыть?

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Pavel S

Они с российскими активами уже порезвились у себя, теперь пожинают

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Eozvarit

Франция заблокировала активы ЦБ на 22 ярда евро. Дания занимается клоунадой с расследованием на Северных потоках.
Так что вот ответ, который так все давно просили у Путина. В чем проблема?

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1 комментарий
Возвращение Доктора Богомола

Для начала Франция может разобраться с массовыми беспорядками и поджогами машин, а потом уж как-нибудь и до далекой Россиюшки руки дойдут

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3 комментария
igotosochi

Приемлемо

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Mikhail Golenkov

Государство решило наложить вето на продажу?

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Vladimir Ivanov

Продать хотели не тому кому надо

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Александр Медведь

Дропу своему за 1 рубль видимо хотели продать.

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2 комментария
Pavel S

Интересно, какие могут быть ответные меры от Carlsberg?

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Андрей Вечерний

Проведут СВО

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6 комментариев
Мдидслсл Шишпшпшпщ

Дадут премию, бочку пива за каждый подбитый танк. ;)

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НаряднаяШайга

"В Carlsberg отметили, что они работают «в соответствии со всеми местными правилами" - это не лечится... А могли бы просто остановить завод, так бы хоть урон экономике нанесли, в этом и суть санкций, которую, эти же западные компании и подрывают

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Apas

Вы описываете методы подобные убогому деструктивному бункерному бандитизму. Это бизнес, карлсберг хотели всё адекватно сделать, но тут очередной приступ старческого маразма показал, что лучше не делать его со страной, у руля которой находятся неадекваты, независимо от громадного потенциала российского рынка

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2 комментария
Вадим Д.

Понять, простить и смириться с неожиданностью. Ишь они какие, продавать хотели. Негоже!

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Alex GODERATOR

Это рекет детка

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Комментарий удален модератором

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Возвращение Доктора Богомола

Когда переиграли и уничтожили

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Александр Левитан

Себя

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RUJU.RU детские игрушки

Задним числом подписали

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Eozvarit

Так один процент же! Чего беспокоиться?

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MakaR

Это не важно! Ваши деньги(заводы) опять уходят знатокам...ой ну т.е. кому надо...

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Алиса

Отмели!)) © Вакуленко

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Dr. Smith

путин решил: без меня меня женили, кароч

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Artem

Ну удивились и удивились

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Илья

Верховновсехграбящий - обожаю 🥰

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64 комментария
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