Carlsberg назвала передачу «Балтики» в госуправление «неожиданной»: компания уже подписала соглашение о её продаже Статьи редакции
Теперь перспективы сделки «неопредёленны».
- Датская пивоваренная компания Carlsberg Group заявила, что не получала от российских властей никаких уведомлений о передаче принадлежащих ей заводов «Балтика» во временное управление Росимущества. Приказ об этом 16 июля 2023 года подписал Владимир Путин.
- В Carlsberg отметили, что они работают «в соответствии со всеми местными правилами», и такое развитие событий назвали «неожиданным». Компания оценит все юридические, финансовые и операционные последствия, а затем объявит об ответных мерах.
- Carlsberg объявила о продаже активов в России ещё в марте 2022 года. Возможным покупателем источники «Ъ» в апреле того же года называли AB InBev Efes — производителя «Клинского» и «Сибирской короны». Интерес к покупке «Балтики» проявляла и «Черноголовка».
- 23 июня 2023 года после реструктуризации бизнеса и выделения российских активов Carlsberg нашла покупателя на «Балтику» и подписала с ним соглашение о продаже. Имя нового владельца заводов не раскрывали, сделка ожидала соглашения от правкомиссии. Теперь в Carlsberg говорят, что перспективы продажи «Балтики» — «весьма неопределённы».
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Какие правила))) Ещё б предъявили в Северной Корее... Правила. Нет правил. Есть рейдерский захват, отжать, отнять, загнобить...
Ага, прям как европейцы отжали 300 ярдов резервов ЦБ - в нарушение всех правил. Пока идёт СВО о правилах и законах никто думать не будет даже для вида, причем с обеих сторон границы
Франция и Дания ведь как-то будут на это реагировать?
Так и будут друг у друга недвижимость и бизнес арестовывать и национализировать?
Ведь могут проход морского или авто транспорта закрыть?
Они с российскими активами уже порезвились у себя, теперь пожинают
Франция заблокировала активы ЦБ на 22 ярда евро. Дания занимается клоунадой с расследованием на Северных потоках.
Так что вот ответ, который так все давно просили у Путина. В чем проблема?
Для начала Франция может разобраться с массовыми беспорядками и поджогами машин, а потом уж как-нибудь и до далекой Россиюшки руки дойдут
Приемлемо
Государство решило наложить вето на продажу?
Продать хотели не тому кому надо
Дропу своему за 1 рубль видимо хотели продать.
Интересно, какие могут быть ответные меры от Carlsberg?
Проведут СВО
Дадут премию, бочку пива за каждый подбитый танк. ;)
"В Carlsberg отметили, что они работают «в соответствии со всеми местными правилами" - это не лечится... А могли бы просто остановить завод, так бы хоть урон экономике нанесли, в этом и суть санкций, которую, эти же западные компании и подрывают
Вы описываете методы подобные убогому деструктивному бункерному бандитизму. Это бизнес, карлсберг хотели всё адекватно сделать, но тут очередной приступ старческого маразма показал, что лучше не делать его со страной, у руля которой находятся неадекваты, независимо от громадного потенциала российского рынка
Понять, простить и смириться с неожиданностью. Ишь они какие, продавать хотели. Негоже!
Это рекет детка
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Комментарий удален модератором
Когда переиграли и уничтожили
Себя
Задним числом подписали
Так один процент же! Чего беспокоиться?
Это не важно! Ваши деньги(заводы) опять уходят знатокам...ой ну т.е. кому надо...
Отмели!)) © Вакуленко
путин решил: без меня меня женили, кароч
Ну удивились и удивились
Верховновсехграбящий - обожаю 🥰