«Трушеринг»: дешевле всего доставка еды в Риме, дороже — в Копенгагене, Москва — в середине списка Статьи редакции
Обязательные сборы включены в стоимость почти 80% заказов, бесплатная доставка в городах — скорее исключение.
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- Издание «Трушеринг» проанализировало около 1000 аналогичных заказов в 16 столицах и крупнейших городах Европы и США, чтобы сравнить, сколько стоят услуги доставки еды в разных странах мира.
- Чтобы подсчитать стоимость доставки, издание в каждом городе выбирало два адреса (отель в центре города и жилой дом в спальном районе), два ресторана (фастфуд и местная кухня) и фиксировало стоимость заказа туда каждый будний день в обеденные часы. Заказы смотрели в семи приложениях, которые работают в выбранных городах.
- Средняя стоимость услуг сервиса, включая доставку и все обязательные сборы и налоги, по всем городам и приложениям составила 223 рубля.
- Город с самой дешёвой доставкой — Рим, её средняя стоимость в городе составила 65 рублей. Также в списке Берлин (119 рублей), Лиссабон (130 рублей), Мадрид (144 рубля), Прага (149 рублей), Санкт-Петербург (176 рублей) и Москва (202 рубля).
- Самая дорогая — в Копенгагене, 459 рублей, за ним идут Лос-Анджелес (364 рубля), Осло (362 рубля) и Брюссель с Нью-Йорком (по 282 рубля в каждом).
- Обязательные сборы включены в стоимость 79,1% заказов, бесплатная доставка — скорее исключение. Среди них — сервисный, стоимость пакета, обязательные чаевые, плата за небольшой заказ.
- Доля обязательных сборов, не связанных с доставкой, во всех городах составляет в среднем 32% от стоимости услуг сервиса. Наименьшая доля — в приложениях Wolt (11%), «Маркет Деливери» (20%) и «Яндекс Еда» (22%). Средний размер суммы всех сборов — 72 рубля (колеблется от 10 до 149 рублей).
- «Трушеринг» сделал вывод, что доставка дороже в городах, где индекс стоимости жизни выше. Но есть исключения: например, в Риме и Берлине при среднем уровне индекса стоимости жизни доставка самая дешёвая.
В Москве большинство кафешек или пиццерий бесплатно доставляет в своём районе. Сбермаркет доставляет продукты из магазинов бесплатно только за сборку берёт 59 руб.
Точно так же перекрёсток заберёт за доставку 100 руб или вообще ничего если заказ 1.500.
Не бесплатно. Доставка ровно так же как и сервис в заведении включены в стоимость и просчитаны
Когда ты можешь зайти в пиццерию купить пиццу а потом прийти домой и заказать пиццу по одной и той же цене это значит доставка бесплатная.
Но это не отменяет того факта, что издержки на бесплатную доставку включены в стоимость блюд. И получается что за доставку платят все, даже те, кто ей не пользуется)
ну да, а там где платная доставка, на самом деле за доставку платят все + еще тот, кто заказывает доставку.
логика, моё почтенье.
А можно посмотреть на этих курьеров-альтруистов, которые ее бесплатно возят?
то что чувак при покупке пиццы еще и оплачивает мытье полов в центральном офисе, не означает что мытье полов это платная услуга для пользователя.
понятное дело, что в стоимость любого продукта много что закладывается, это бизнес. но это не значит, что бесплатная доставка становится платной.
Ну или вместо затрат на аренду помещения и официантов ресторан потратил на курьера
То что пицца отправлена курьером не отменяет факта необходимости оплаты аренды
Но при том же размере зала, позволяет обслуживать большее количество клиентов, а значит увеличиваются продажи
Сегодня с нами капитан очевидность!
👎
А вы точно в Москве были?
Как же так? Наши же сервисы самые лучшие в мире.
Эээм, в статье сравнение стоимости сервисов. Где сравнительная статистика в посте качественных характеристик проектов?
Очень надо было приплести, извините.
а еще Россия развалилась еще в прошлом году.
В прошлом году был в Грузии. Там самый большой сервис Glovo доставляет только в Тбилиси и Батуми, а в пригороды нет((
И что? А в рф Яндекс в каждую пещеру довозит?
Вам написали про пригороды, вы в ответ передёргиваете и приводите крайние примеры с "пещерами". Яндекс в РФ покрывает довольно большие площади и при желании можно и на природу съездить - вопрос цены. Про пригороды и деревни вообще молчу. Что за??? Уже второй коммент с попыткой наброса.
Пригород здесь не важен. Для доставки нужно обязательно 2 фактора: - есть ли заведения, из которых можно технически привезти, - есть ли достаточный спрос кому можно привезти. Все остальное не важно. Если что-то не выполняется, то даже если это не пригород, а район города - туда доставки не будет
Речь, видимо, о другом - о том, что грузинский Glovo мышей не ловит, и армия российских айтишников, осевшая в пригородах из-за дешевого жилья, остается без пиццы.
Кстати, по сервису Яндекс реально рулит
Во многих сервисах доставка от n-суммы. Там и так ценник обычно не дешёвый, поэтому выходит бесплатно. Вкусвилл тот же бесплатно везёт, даже если там на 200 р заказ.
Если говорить про продукты, то предпочтительнее, в сетевые тогда ходить. Некоторые до 23 или даже 24/7 работают
А как приятно идти домой, например с упаковкой воды ))) Кайф )))
это да, но есть еще нюанс что упаковку воды не каждый сервис домой еще и привезет
Кааак сейчас москвичи рванут в Рим, экая там благодать. Ну а копенгагенцы полным составом в Москву.
Ну, москвичей в Риме уже много. Начиная с прошлого октября. А что касается копенгагенцев...в 2015 году, по данным Федерального статистического ведомства Германии, 2341 человек выехал из ФРГ в Россию с целью постоянного проживания, и это больше, чем, например, в Италию, Канаду или Таиланд
https://www.dw.com/ru/почему-и-куда-из-германии-уезжают-немцы/a-45838843
По-больше бы таких исследований в инфографике. Интересно всё-таки, на каком уровне те или иные сферы жизни развиты в разных странах. ЗаЧоТ.
Кто-нибудь, жмакните сюда, плиз.
"«Трушеринг» сделал вывод, что доставка дороже в городах, где индекс стоимости жизни выше."- для исследования этого феномена небось 100 экспертов подключили
У нас в районе в каждом доме по сетевому магазину.. нафига нужна эта доставка?
Не понял, дайте ссылочку на доставку воды в Берлине, где за 1,2 ойро могут доставить воду
Не уверен насколько корректное сравнение. В Москве к примеру расстояние доставки - 16 км по дорогам, в а в Берлине - 5 км, разница в 3 раза и как можно сравнивать стоимость доставки в таком случае?
стр. 15
https://www.dropbox.com/sh/h2aphifyq5jh3ve/AABE1EZ7TPm1rFg3KZN01-pHa?dl=0
В Яндекс.Лавке в Зеленграде доставка до моего дома 350 рублей. Даркстор находится в 4 км от дома. Спасибо.