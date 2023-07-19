Еда
Полина Лааксо

«Кухня на районе» запустила первую торговую точку в офлайне Статьи редакции

Инвестиции в запуск составили не более 1 млн рублей.

  • Первый «корнер» с продукцией «Кухни на районе» разместился в торговом центре «Афимолл», рассказали vc.ru в компании. Расположение «посреди скопления бизнес-центров» выбрали, так как хотели ориентироваться на сотрудников компаний, которые работают в этих зданиях.
  • В меню числится около 100 наименований — это, например, сырники и пшённая каша с маслом, борщ с говядиной и паста с креветками и соусом песто, кебаб из индейки, шарлотка и другое, а также напитки. Средняя стоимость одной позиции — примерно 200 рублей, как и в онлайне.
  • Офлайн-точка сервиса проработает в тестовом режиме до конца сентября 2023 года. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от того, какие показатели компания получит по итогам эксперимента. В планах — объединить онлайн- и физические продажи, чтобы покупатели могли использовать единую программу лояльности и заказывать еду в корнерах через приложение.
  • Для «Кухни на районе» выход в офлайн — это один из способов увеличить оборот, объяснял ранее гендиректор сервиса Антон Лозин и говорил, что компания планирует открыть в Москве кафетерии и разместить торговые автоматы. Последние заработали в декабре 2022 года.
  • «Кухня на районе» основана в 2017 году. «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбера») купил больше 80% сервиса в конце сентября 2020 года. В марте 2022-го источники РБК рассказали, что его планируют продать, а потенциальный покупатель — «Яндекс». Forbes назвал возможными участниками сделки «2 Берега» и петербургский сервис «Dostaевский». В августе VK вышла из «О2О Холдинга» и основным владельцем активов, в том числе «Кухни на районе», остался «Сбер».
  • По данным «Контур Фокуса», выручка сервиса в 2022 году составила 2,72 млрд рублей, чистый убыток — 1,4 млрд рублей.

#новость #кухнянарайоне

2804 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
37 комментариев
Написать комментарий...
 Чукча в танке
Ответить
Развернуть ветку
Влад

меленка?)

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Раткин

именно на такое заведение выделили 1 млн рублей

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Какая запущенная первая точка оказалась.

Ответить
Развернуть ветку
angleworm

В чем прикол этой "кухни"? В супермаркетах продаются точно такие же котлеты с пюрешкой в пластиковом лотке. Неужели сильно вкуснее?

Ответить
Развернуть ветку
Влад

как раз нет, в кухне больше на нормальную столовку похожа еда.

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Ну в 2019/2020 они был оч неплохи. В супермаркетах такого не было и нет. Да, было вкусно.

Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

Как это не было? Азбука Daily по всему городу стоит и качество там точно лучше.

Ответить
Развернуть ветку
muiren
Азбука Daily по всему городу стоит

Зачем лжёте?

Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

Эм.. ты про что?

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Про твою ложь

по всему городу стоит
Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

Ну да, по всему городу и стоит. что не так?

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Протри глаза и посмотри на скрин с магазинами.

Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

🤷‍♂️ странный ты, на карте кстати еще не все точки отмечены) их еще больше, вижу что на можайке не отмечена, на рублевке, ты фильтр по дейли сними. И не забывай про коллаб с Я.Лавкой ;)

Ответить
Развернуть ветку
muiren
Азбука Daily по всему городу стоит
ты фильтр по дейли сними.
🤷‍♂️ странный ты, на карте кстати еще не все точки отмечены)

Ты клоуном работаешь?

Ответить
Развернуть ветку
muiren
И не забывай про коллаб с Я.Лавкой ;)

Абсолютно насрать. Давно перестал Лавкой пользоваться.

Ответить
Развернуть ветку
Возвращение Доктора Богомола

Объясняю для тупых. Вначале появилась АВ, потом АВ дейли. АВ полностью перекрывает ассортимент Дейли. Посыл был в том, что больших азбук было мало, а теперь во всех местах скопления клерчатины есть Дейли. Если ты работаешь в спальнике, то тогда на тебя это не распространяется, проходишь мимо засунув язык себе в жопу. Понял?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Орлов

Раньше было нереально вкусно и безумно дешево.
Сейчас все сильно испортилось.
Яндекс Лавка намного вкуснее, именно их собственные позиции.

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Вкуснее ВВ. Лавка – тоже ни о чём с переплатой.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Орлов

ВВ согласен, но там производители меняются и иногда бывает шляпа. А так да, ВВ хорош

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

«Для «Кухни на районе» выход в офлайн — это один из способов увеличить оборот»

Ещё хороший способ - готовить вкусные блюда. Но это не очень популярно сейчас

Ответить
Развернуть ветку
Влад

я бы не сказал, что у них не вкусно, но оригинальности бы добавить стоило это да. Да и цены чутка завышены

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Но я бы и не сказал, что у них вкусно настолько, чтобы заказывать регулярно

Ответить
Развернуть ветку
Влад

ну мне кажется это чисто в офис, когда лень было делать еду. Типа и не фаст фуд, и не так плохо для желудка. И в общем то не плохо. Но регулярно эт не то, верно

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

ещё хороший способ увеличить оборот - продавать рубль по 90 копеек

Ответить
Развернуть ветку
Невкусно и грустно

Судя по

По данным «Контур Фокуса», выручка сервиса в 2022 году составила 2,72 млрд рублей, чистый убыток — 1,4 млрд рублей.

рубль они продают всего лишь за 50 коп. %)

Ответить
Развернуть ветку
Добрый Пуховик

Предлагают жрякать из пластикового корыта?

Ответить
Развернуть ветку
неформат

ага предварительно замороженного, шиномонтаж для офисного планктона

Ответить
Развернуть ветку
Digital Engineer

Столовка на районе

Ответить
Развернуть ветку
Поручик молчать

Выглядит это мало говоря херово. В чем смфсл? В тетке, которая еду выдает?

Ответить
Развернуть ветку
mr protusi

Какие убогие мониторы с огромными рамками

Ответить
Развернуть ветку
Влад

Честно говоря прикольно. Главная проблема кухни на районе это платная доставка. Сейчас вроде они начали доставлять еду через самокат и сразу как то снова я стал заказывать их супы или макарошки. Удобно ведь.

Ответить
Развернуть ветку
Хозяин

«Кухня на районе» совсем запустила первую торговую точку в офлайне

Ответить
Развернуть ветку
Anastasiya Efremova

Хм интересно маленькие инвестиции

Ответить
Развернуть ветку
Ayva

На крайний случай пойдет

Ответить
Развернуть ветку
Pushkareva Ekaterina

Конкурент Милти?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Орлов

Да.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
37 комментариев
null