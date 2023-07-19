«Кухня на районе» запустила первую торговую точку в офлайне Статьи редакции
Инвестиции в запуск составили не более 1 млн рублей.
- Первый «корнер» с продукцией «Кухни на районе» разместился в торговом центре «Афимолл», рассказали vc.ru в компании. Расположение «посреди скопления бизнес-центров» выбрали, так как хотели ориентироваться на сотрудников компаний, которые работают в этих зданиях.
- В меню числится около 100 наименований — это, например, сырники и пшённая каша с маслом, борщ с говядиной и паста с креветками и соусом песто, кебаб из индейки, шарлотка и другое, а также напитки. Средняя стоимость одной позиции — примерно 200 рублей, как и в онлайне.
- Офлайн-точка сервиса проработает в тестовом режиме до конца сентября 2023 года. Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от того, какие показатели компания получит по итогам эксперимента. В планах — объединить онлайн- и физические продажи, чтобы покупатели могли использовать единую программу лояльности и заказывать еду в корнерах через приложение.
- Для «Кухни на районе» выход в офлайн — это один из способов увеличить оборот, объяснял ранее гендиректор сервиса Антон Лозин и говорил, что компания планирует открыть в Москве кафетерии и разместить торговые автоматы. Последние заработали в декабре 2022 года.
- «Кухня на районе» основана в 2017 году. «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбера») купил больше 80% сервиса в конце сентября 2020 года. В марте 2022-го источники РБК рассказали, что его планируют продать, а потенциальный покупатель — «Яндекс». Forbes назвал возможными участниками сделки «2 Берега» и петербургский сервис «Dostaевский». В августе VK вышла из «О2О Холдинга» и основным владельцем активов, в том числе «Кухни на районе», остался «Сбер».
- По данным «Контур Фокуса», выручка сервиса в 2022 году составила 2,72 млрд рублей, чистый убыток — 1,4 млрд рублей.
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меленка?)
именно на такое заведение выделили 1 млн рублей
Какая запущенная первая точка оказалась.
В чем прикол этой "кухни"? В супермаркетах продаются точно такие же котлеты с пюрешкой в пластиковом лотке. Неужели сильно вкуснее?
как раз нет, в кухне больше на нормальную столовку похожа еда.
Ну в 2019/2020 они был оч неплохи. В супермаркетах такого не было и нет. Да, было вкусно.
Как это не было? Азбука Daily по всему городу стоит и качество там точно лучше.
Зачем лжёте?
Эм.. ты про что?
Про твою ложьпо всему городу стоит
Ну да, по всему городу и стоит. что не так?
Протри глаза и посмотри на скрин с магазинами.
🤷♂️ странный ты, на карте кстати еще не все точки отмечены) их еще больше, вижу что на можайке не отмечена, на рублевке, ты фильтр по дейли сними. И не забывай про коллаб с Я.Лавкой ;)
ты фильтр по дейли сними.
🤷♂️ странный ты, на карте кстати еще не все точки отмечены)
Ты клоуном работаешь?
Абсолютно насрать. Давно перестал Лавкой пользоваться.
Объясняю для тупых. Вначале появилась АВ, потом АВ дейли. АВ полностью перекрывает ассортимент Дейли. Посыл был в том, что больших азбук было мало, а теперь во всех местах скопления клерчатины есть Дейли. Если ты работаешь в спальнике, то тогда на тебя это не распространяется, проходишь мимо засунув язык себе в жопу. Понял?
Раньше было нереально вкусно и безумно дешево.
Сейчас все сильно испортилось.
Яндекс Лавка намного вкуснее, именно их собственные позиции.
Вкуснее ВВ. Лавка – тоже ни о чём с переплатой.
ВВ согласен, но там производители меняются и иногда бывает шляпа. А так да, ВВ хорош
«Для «Кухни на районе» выход в офлайн — это один из способов увеличить оборот»
Ещё хороший способ - готовить вкусные блюда. Но это не очень популярно сейчас
я бы не сказал, что у них не вкусно, но оригинальности бы добавить стоило это да. Да и цены чутка завышены
Но я бы и не сказал, что у них вкусно настолько, чтобы заказывать регулярно
ну мне кажется это чисто в офис, когда лень было делать еду. Типа и не фаст фуд, и не так плохо для желудка. И в общем то не плохо. Но регулярно эт не то, верно
ещё хороший способ увеличить оборот - продавать рубль по 90 копеек
Судя поПо данным «Контур Фокуса», выручка сервиса в 2022 году составила 2,72 млрд рублей, чистый убыток — 1,4 млрд рублей.
рубль они продают всего лишь за 50 коп. %)
Предлагают жрякать из пластикового корыта?
ага предварительно замороженного, шиномонтаж для офисного планктона
Столовка на районе
Выглядит это мало говоря херово. В чем смфсл? В тетке, которая еду выдает?
Какие убогие мониторы с огромными рамками
Честно говоря прикольно. Главная проблема кухни на районе это платная доставка. Сейчас вроде они начали доставлять еду через самокат и сразу как то снова я стал заказывать их супы или макарошки. Удобно ведь.
«Кухня на районе» совсем запустила первую торговую точку в офлайне
Хм интересно маленькие инвестиции
На крайний случай пойдет
Конкурент Милти?
Да.