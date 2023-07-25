Думаю, что всё, к чему это приведёт, это к тому, что вырастет цена на вино в рознице, не более того, что, конечно, жаль, потому что потребитель будет переключаться. То есть с вина уходить на другие напитки: водка, пиво, соответственно, слабоалкогольные напитки и весь остальной спектр.