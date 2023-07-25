Правительство России временно повысило ввозные пошлины на вино из «недружественных» стран с 12,5% до 20% Статьи редакции
Опрошенные «Ведомостями» импортёры предупреждали, что это может привести к подорожанию и российского вина.
- «Ответные меры на действия в отношении России со стороны недружественных стран» будут действовать до конца 2023 года, сообщило Минэкономразвития. В частности, ставки ввозных таможенных пошлин на вино из «недружественных» стран увеличиваются с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр.
- Поднять таможенные пошлины просили в том числе российские виноградари и виноделы. В ассоциации «Севастополь» (входят Alma Valley, «Золотая балка» и другие) указывали, что закон о виноградарстве и виноделии запретил розлив тихого и игристого вина на территории России из импортных виноматериалов.
- Но с осени 2022-го виноматериал, который фактически был запрещён к ввозу, «в больших количествах импортируется в виде дешёвого бутилированного вина». В результате ритейлеры предпочитают дешёвые импортные вина, вытесняя с полок отечественные, «что ожидаемо привело к снижению продаж российских вин».
- О планах повысить пошлины писали «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с текстом проекта постановления правительства. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорил изданию, что формулировка «не менее чем $1,5 за литр» ударит по недорогому сегменту и стоимость зарубежных вин в рознице вырастет вдвое.
- В разговоре с BFM.ru он отметил, что при любом повышении пошлин на импорт подорожает и российское вино. Президент Simple Group Максим Каширин с ним согласен: «Исчезнет конкуренция, как только отечественные вина станут очень востребованными, цены сразу вырастут». При этом продажи российского вина из-за введения пошлин вряд ли вырастут, потому что количество виноградников ограничено, добавил Липилин.
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Сссука ублюдки не берут отечественное ЗАПРЕТИТЬ
И к сожалению, не только вино подорожает.
Вводится запрет на ввоз в РФ рыбы и морепродуктов из недружественных стран.
https://ria.ru/20230725/ryba-1886211342.html
Вот реально не понятно почему отечественный товар дороже европейского. Зарплаты тут копеечные, топливо в 3 раза дешевле, электричество тоже, везти далеко не надо. Но все равно дороже товар выходит. Это как вообще работает?
Вообще не понимаю эти чилийские, новозеландские, испанские и подобные вина. Слишком экзотические вкусы, как их вообще пить нахрен. Понятно, что наш народ обожает экзотику, но как по мне - лучше распробовать вкусы различных крымских вин. Люблю классику ¯\_(ツ)_/¯
Решили ударить по недругам кошельком россиян
Бей своих, чтобы чужие боялись 🤷🏻♂️
Ой как забодало это временно и маскировка неспособности конкурировать.
Как раз конкурируют они вполне успешно. Сейчас еще до 50% вкрутят и будут россияне пить фанагорию как миленькие
На шоурум Фанагории смотрит?
Кстати, у нас в Калининграде был один фирменный бутик Фанагории и недавно обратил внимание, что ровно но его месте, а это небольшой отдельностоящий домик, уже ритуальные услуги 🤔
Привет Месье Вино во всех разливнухах страны
Решение об индексации пошлин на импортное вино принято. Постановление подписано Премьер-министром.
☝🏻 Что важно знать:
✔️ На какие страны? Только на «недружественные». Грузию, Чили и весь остальной винный мир, который не входит в эту категорию, индексация пока не затронет.
Для справки: к категории «недружественных стран» из стран-производителей вина относится весь ЕС, включая Венгрию, Португалию, Черногорию, а также США, Австралия,Новая Зеландия.
Можно ожидать, что Грузия выйдет, по итогам года на первое место по объемам импорта в Россию. Вырастет Сербия. Францию (и возможно Испанию) подвинет Чили, вырастут ЮАР, Аргентина. Хотя, по-прежнему, открыт вопрос с морской логистикой и с транзитными странами Прибалтики. Здесь могут быть свои особенности.
✔️ Индексация на тихие вина с 12,5% до 20%. В сочетании с ростом курса, сложностями с движением финансов это обеспечит дополнительную нагрузку на импортеров и снизит привлекательность работы с винами из стран ЕС, в первую очередь. Интересно, что будет с игристыми, на которые пошлина уже 20%.
✔️ Пороговая пошлина установлена на уровне «не менее 1,5 доллара».
Это значит, что на вино таможенной стоимостью в 1,5 доллара, пошлина будет не 20, а 100%.
Цель - отсечь от рынка самое дешевое европейское вино с таможенной ценой в 2-3 евро и ниже. Здесь важно учитывать, что вина, на которые будет введена повышенная пошлина, в основной массе законтрактованы российскими компаниями несколько месяцев назад и до сих пор не ввезены в страну по причине сбоев в логистике. По некоторым крупным партиям задержки могут доходить до 200 дней. Но вино это в любом случае в Россию заедет. Деньги за него уплачены поставщикам вперед.
Что дальше? Мера направлена на увеличение продаж российского вина. В том числе на то, чтобы вернуть российское виноделие в промо-акции (они сейчас идут, в основном, на импорт). Если результат будет ниже ожиданий, можно ждать и более жестких решений Правительства.
В любом случае, рынок вина ждет переформатирование. Каким оно будет, мы увидим в ближайшие полгода.
https://t.me/vino_i_co/1656
Штош, будем пить Мистер Сидр
Российским производителям научится бы делать внятные столовые сухие вина по адекватной цене, а не ссанину всякую.
Агащаззз. Может еще российским сыроделам сыр научиться делать? А автопроизводителям автомобили?
Из дешёвых, за 500 руб нет таких, в чьей зоне вы находитесь. Зато есть Балаклава, Дивноморское, Лазурная Ягода и Монблан. Ну ещё крафтовых полно, в том же Симпл Вайн. Про игрыстые речи не идет.
ШМУРДЯК ВПЕРЕД!
Опрошенные «Ведомостями» импортёры предупреждали, что это может привести к подорожанию и российского вина.
Классика, ёпт!
Не сосут Медведевское пойло, вот ироды!)
Медведевское как раз ничего, но нам ценник немалый
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=80:805:22049#22049
Временно…. Как и пенсионные отчисления ???!!!
А вот интересно что это за пойло импортное, по цене 2-3 евро за литр? Ну не может нормальное вино таких денег стоить.
Ну ничего будет Беларусское, как и креветки. Тоже мне... И ведь тк контрабандисты сейчас в фаворе - их даже не накажешь. Так что раньше платили 12.5%, а будут вообще 5% на лапу таможенникам и в РАР - и все дела )) Упростили процесс. Зачем жить законное, если можно не законно )))
Уже есть, Грузия в 2 раза экспорт вина в 2022 увеличила, а виноградников больше не стало
Думают откуда бы еще денег нарыть, а тут и лозунг удобный. Ну а потом и на все вина поднять можно, акромя стран из списка дружественных.
Из бюджетного и среднебюджетного давно уже есть нормальное из крымского, кубанского и ближайших винных стран СНГ. Европейским и англосаксонским дорогим и премиум винам наши конечно не конкуренты.
Только по настоящему российского вино дай бог 30% от рынка и больше не будет
Как раз я про ту часть, которая высоко ценится в обществе обеспеченном, во Франции к примеру, то же самое крымское. По вам видно сразу, что в таком вы ещё не бывали.
Всё о народе заботятся!
вот и до вина добрались
Нет ничего более постоянного, чем временное. (с)
А корма для животных с 2019 года запрещают, щас на рынке вообще ничего нормального не осталось
Розовое сухое у нас в К/Б по 280 рэ.
Оно хорошее, ну сцуко 280!
Это дорого или что?