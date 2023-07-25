Еда
Таня Боброва

Правительство России временно повысило ввозные пошлины на вино из «недружественных» стран с 12,5% до 20% Статьи редакции

Опрошенные «Ведомостями» импортёры предупреждали, что это может привести к подорожанию и российского вина.

  • «Ответные меры на действия в отношении России со стороны недружественных стран» будут действовать до конца 2023 года, сообщило Минэкономразвития. В частности, ставки ввозных таможенных пошлин на вино из «недружественных» стран увеличиваются с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр.
  • Поднять таможенные пошлины просили в том числе российские виноградари и виноделы. В ассоциации «Севастополь» (входят Alma Valley, «Золотая балка» и другие) указывали, что закон о виноградарстве и виноделии запретил розлив тихого и игристого вина на территории России из импортных виноматериалов.
  • Но с осени 2022-го виноматериал, который фактически был запрещён к ввозу, «в больших количествах импортируется в виде дешёвого бутилированного вина». В результате ритейлеры предпочитают дешёвые импортные вина, вытесняя с полок отечественные, «что ожидаемо привело к снижению продаж российских вин».
  • О планах повысить пошлины писали «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника, знакомого с текстом проекта постановления правительства. Исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин говорил изданию, что формулировка «не менее чем $1,5 за литр» ударит по недорогому сегменту и стоимость зарубежных вин в рознице вырастет вдвое.
  • В разговоре с BFM.ru он отметил, что при любом повышении пошлин на импорт подорожает и российское вино. Президент Simple Group Максим Каширин с ним согласен: «Исчезнет конкуренция, как только отечественные вина станут очень востребованными, цены сразу вырастут». При этом продажи российского вина из-за введения пошлин вряд ли вырастут, потому что количество виноградников ограничено, добавил Липилин.

Думаю, что всё, к чему это приведёт, это к тому, что вырастет цена на вино в рознице, не более того, что, конечно, жаль, потому что потребитель будет переключаться. То есть с вина уходить на другие напитки: водка, пиво, соответственно, слабоалкогольные напитки и весь остальной спектр.

Александр Липилин, исполнительный директор Fort (цитата по BFM.ru)

#новость #вино

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64 комментария
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 Eternal Hate
В результате ритейлеры предпочитают дешёвые импортные вина, вытесняя с полок отечественные, «что ожидаемо привело к снижению продаж российских вин».

Сссука ублюдки не берут отечественное ЗАПРЕТИТЬ

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S.Capusta

И к сожалению, не только вино подорожает.
Вводится запрет на ввоз в РФ рыбы и морепродуктов из недружественных стран.

https://ria.ru/20230725/ryba-1886211342.html

В России запретили ввоз готовой продукции из…
Правительство ввело запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов из…
ria.ru
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2 комментария
Dimitri

Вот реально не понятно почему отечественный товар дороже европейского. Зарплаты тут копеечные, топливо в 3 раза дешевле, электричество тоже, везти далеко не надо. Но все равно дороже товар выходит. Это как вообще работает?

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1 комментарий
Монохромный Ретропанк

Вообще не понимаю эти чилийские, новозеландские, испанские и подобные вина. Слишком экзотические вкусы, как их вообще пить нахрен. Понятно, что наш народ обожает экзотику, но как по мне - лучше распробовать вкусы различных крымских вин. Люблю классику ¯\_(ツ)_/¯

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18 комментариев
Игорь Сергеевич

Решили ударить по недругам кошельком россиян

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Eddie II

Бей своих, чтобы чужие боялись 🤷🏻‍♂️

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Вадим Д.

Ой как забодало это временно и маскировка неспособности конкурировать.

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Alexey Ivanov
маскировка неспособности конкурировать

Как раз конкурируют они вполне успешно. Сейчас еще до 50% вкрутят и будут россияне пить фанагорию как миленькие

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Иван Серик
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Antny Slmv

На шоурум Фанагории смотрит?

Кстати, у нас в Калининграде был один фирменный бутик Фанагории и недавно обратил внимание, что ровно но его месте, а это небольшой отдельностоящий домик, уже ритуальные услуги 🤔

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fullstackoff

Привет Месье Вино во всех разливнухах страны

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Иван Саблин

Решение об индексации пошлин на импортное вино принято. Постановление подписано Премьер-министром.

☝🏻 Что важно знать:

✔️ На какие страны? Только на «недружественные». Грузию, Чили и весь остальной винный мир, который не входит в эту категорию, индексация пока не затронет.
Для справки: к категории «недружественных стран» из стран-производителей вина относится весь ЕС, включая Венгрию, Португалию, Черногорию, а также США, Австралия,Новая Зеландия.
Можно ожидать, что Грузия выйдет, по итогам года на первое место по объемам импорта в Россию. Вырастет Сербия. Францию (и возможно Испанию) подвинет Чили, вырастут ЮАР, Аргентина. Хотя, по-прежнему, открыт вопрос с морской логистикой и с транзитными странами Прибалтики. Здесь могут быть свои особенности.

✔️ Индексация на тихие вина с 12,5% до 20%. В сочетании с ростом курса, сложностями с движением финансов это обеспечит дополнительную нагрузку на импортеров и снизит привлекательность работы с винами из стран ЕС, в первую очередь. Интересно, что будет с игристыми, на которые пошлина уже 20%.

✔️ Пороговая пошлина установлена на уровне «не менее 1,5 доллара».
Это значит, что на вино таможенной стоимостью в 1,5 доллара, пошлина будет не 20, а 100%.
Цель - отсечь от рынка самое дешевое европейское вино с таможенной ценой в 2-3 евро и ниже. Здесь важно учитывать, что вина, на которые будет введена повышенная пошлина, в основной массе законтрактованы российскими компаниями несколько месяцев назад и до сих пор не ввезены в страну по причине сбоев в логистике. По некоторым крупным партиям задержки могут доходить до 200 дней. Но вино это в любом случае в Россию заедет. Деньги за него уплачены поставщикам вперед.

Что дальше? Мера направлена на увеличение продаж российского вина. В том числе на то, чтобы вернуть российское виноделие в промо-акции (они сейчас идут, в основном, на импорт). Если результат будет ниже ожиданий, можно ждать и более жестких решений Правительства.

В любом случае, рынок вина ждет переформатирование. Каким оно будет, мы увидим в ближайшие полгода.
https://t.me/vino_i_co/1656

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Eddie II

Штош, будем пить Мистер Сидр

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Perastikos

Российским производителям научится бы делать внятные столовые сухие вина по адекватной цене, а не ссанину всякую.

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Alexey Ivanov

Агащаззз. Может еще российским сыроделам сыр научиться делать? А автопроизводителям автомобили?

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3 комментария
Александр Новиков

Из дешёвых, за 500 руб нет таких, в чьей зоне вы находитесь. Зато есть Балаклава, Дивноморское, Лазурная Ягода и Монблан. Ну ещё крафтовых полно, в том же Симпл Вайн. Про игрыстые речи не идет.

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2 комментария
Невкусно и грустно
В разговоре с BFM.ru он отметил, что при любом повышении пошлин на импорт подорожает и российское вино

ШМУРДЯК ВПЕРЕД!

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Тим

Опрошенные «Ведомостями» импортёры предупреждали, что это может привести к подорожанию и российского вина.

Классика, ёпт!

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Леонид Белый

Не сосут Медведевское пойло, вот ироды!)

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Иван Саблин

Медведевское как раз ничего, но нам ценник немалый
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=80:805:22049#22049

Давайте обсудим хорошее вино! (часть 6) [50…
forum.iXBT.com - крупнейший форум о технике и технологиях в Рунете
forum.ixbt.com
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Robert RSM

Временно…. Как и пенсионные отчисления ???!!!

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Станислав

А вот интересно что это за пойло импортное, по цене 2-3 евро за литр? Ну не может нормальное вино таких денег стоить.

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Аккуратный и осмотрительный

Ну ничего будет Беларусское, как и креветки. Тоже мне... И ведь тк контрабандисты сейчас в фаворе - их даже не накажешь. Так что раньше платили 12.5%, а будут вообще 5% на лапу таможенникам и в РАР - и все дела )) Упростили процесс. Зачем жить законное, если можно не законно )))

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Иван Саблин

Уже есть, Грузия в 2 раза экспорт вина в 2022 увеличила, а виноградников больше не стало

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1 комментарий
debil
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Reagent

Думают откуда бы еще денег нарыть, а тут и лозунг удобный. Ну а потом и на все вина поднять можно, акромя стран из списка дружественных.

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Сергей Я

Из бюджетного и среднебюджетного давно уже есть нормальное из крымского, кубанского и ближайших винных стран СНГ. Европейским и англосаксонским дорогим и премиум винам наши конечно не конкуренты.

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Иван Саблин

Только по настоящему российского вино дай бог 30% от рынка и больше не будет

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Александр Новиков

Как раз я про ту часть, которая высоко ценится в обществе обеспеченном, во Франции к примеру, то же самое крымское. По вам видно сразу, что в таком вы ещё не бывали.

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1 комментарий
Petr0vich71

Всё о народе заботятся!

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Евгений Ковтун

вот и до вина добрались

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Kiss1nger

Нет ничего более постоянного, чем временное. (с)

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Андрей Епанчинцев

А корма для животных с 2019 года запрещают, щас на рынке вообще ничего нормального не осталось

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Иван Саблин
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vodkomotornik

Розовое сухое у нас в К/Б по 280 рэ.
Оно хорошее, ну сцуко 280!

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Dima Alexeev

Это дорого или что?

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64 комментария
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