Чтобы осознать власть кофе, надо от него на время отказаться

Но именно этот «недостаток» помог ему превратить рассказы о еде в полноценный литературный жанр, в котором гуава, хумус или ежевика становятся героями захватывающих историй. В своей новой книге This Is Your Mind on Plants «либеральный гурман-интеллектуал» проделывает то же самое с тремя растениями: кактусом Лофофора, маком и кофейным деревом. Именно они подарили человечеству психоактивные вещества (мескалин, опий и кофеин), повлиявшие на нашу цивилизацию. Reminder пересказывает часть, посвященную, конечно, кофе.