Основные поставщики оливкового масла предупредили российских ритейлеров о росте цен до 50-60% из-за неурожая Статьи редакции
На цены влияют также слабеющий рубль и возросшие логистические затраты.
- Поставщики оливкового масла начали предупреждать о повышении закупочных цен с начала года — рост достигает 60%, рассказали Shopper’s в «Ленте». По словам источника в другом ритейлере, по некоторым позициям повышение доходит до 50%.
- В «Ленте» отметили, что ещё работают на прежних запасах, поэтому цены пока не растут. Когда ждать повышения стоимости масла для покупателей, ритейлер не сказал. Второй собеседник заверил, что рост цен на полке будет постепенным: первый этап был в июле, второй ожидается в августе.
- В компании-импортёре «Оливия» заявили, что год назад масло extra virgin стоило у производителя €3800 за тонну, сейчас — €6200-6300. По его словам, цены повышают поставщики как Испании, Италии и Греции, так и Турции и Туниса. По данным ЕК, которые приводит издание, в июле 2023-го цены на extra virgin варьировались от €6000 за тонну в Греции до €7200 в Италии.
- По словам члена Международной гильдии шеф-поваров, управляющего кафе Easy Breezy Романа Савельева, закупочные цены на итальянское оливковое масло extra virgin к июлю выросли на 38% год к году до примерно 800 рублей за 0,7 литра, греческое стоит около 600 рублей за такой же объём.
Почему растут цены: неурожай, рост валют и возросшие затраты на логистику
- По данным «Оливии», цены росли последние полтора года из-за засухи в Европе и неурожая — сейчас на мировом рынке низкие запасы и плохие прогнозы на новый урожай.
- Уже понятно, что в Испании будет ещё один плохой год, говорил исполнительный директор британского подразделения Filippo Berio (один из крупнейших в мире производителей оливкового масла) Уолтер Занре. По его словам, возможный дефицит, вероятно, ещё поднимет цены на фоне таких же неурожаев в Италии и Португалии.
- В «Ленте» называют среди причин и рост курсов иностранных валют к рублю. Источник в другой розничной сети добавляет, что поставщики ссылаются и на возросшие логистические и складские затраты.
- Частично снижение производства в Европе должна была покрыть Турция, пишет Shopper's. По данным местного Минторга, с ноября 2022-го по июль 2023-го экспорт турецкого оливкового масла вырос на 240%, до 136,5 тысяч тонн. Но из-за этого цены на масло в самой Турции выросли на 102%, сообщало министерство. Поэтому страна решила приостановить экспорт до 1 ноября 2023-го.
- В «Оливии» говорят, что ритейлеры и рестораторы уже снижают закупки. Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев считает, что, вероятно, потребление оливкового масла будет снижаться в пользу других видов растительных масел — но это не приведёт к снижению выручки от его продаж.
- При этом немногие россияне почувствуют разницу, полагает эксперт: в России оливковое масло «всегда относилось к товарам премиального класса», доля его потребления составляет менее 1%. Для сравнения, доля подсолнечного масла — 85% от всего потребления растительных масел.
2150 просмотров
А сливочное почему стоит как крыло самолета? Неурожай коров или проблема с их логистикой?
Неурожай масличных пальм.
Так делайте дома, заведите корову, стойло, кормите её, ухаживайте, доите, потом масло взбивайте. Точно будет выгодно.
Сливочное масло это круто
Комментарий удален модератором
150р это как крыло самолета?)
Не хватает рук сосцы коровкам дергать)
Потому что требований для содержания тех же коров овер 10505050. Там одни ворота, опрыскивающие их антисептиком стоят 2 ляма, недавнее требование, которому 2 года всего. На содержание животных специально требования усложняют каждый год. Вчера ток вычитал, что я теперь не имею права навозом грядки удобрять, навоз теперь считается отходами и надо их утилизировать в соответствующих фирмах. Вот и угадай во сколько это встанет, если бы я действовал по закону. А крупным фирмам приходится, штрафы гигантские. Поэтому да, тут штраф, там требование, вон там перевозки - вот тебе и выходит цена. Молоко сейчас стоит в районе 100 руб за литр. На 1кг масла нужно 20 литров. Вот и считай.
Потому что нефть дешевеет. Казалось бы при чём тут нефть? Но когда нефть дорожает, всё дорожает, когда нефть дешевеет всё всё равно дорожает :)
А российские ритейлеры предупредят россиян о подорожании на 230%.
А, да, ослабление ₽ ведь тоже на пользу, всё время забываю.
Отрицательная польза — тоже польза.
Ритейлеры работают с тем, что есть. Повышать будут на столько %, что б математика билась. Обвинять их в чрезмерном завышении цен, чего они кстати еще не делали — популизм с вашей стороны.
Охренеть, придётся покупать на сырьевой бирже тоннами с расчётом того, что мне надо всего 5л в год... ну и зимой перепродать...
Купи с соседями по дому/кварталу
А вообще- какой сюр происходит- оливковое масло, стоит тьму денег, качественное рапсовое, чтоит ещё дороже, подсолнечное тоже стремится к $2 за бутыль...
Еще про качество накинуГреф же пожаловался, что даже в лучшем оливковом масле на рынке при экспертизе нашли пальмовое.
p/s Есть конечно вопрос, где Герман Греф доставал в детстве оливковое масло? Масло в СССР было только подсолнечное нерафинированное, которое наливали в магазине в твою же тару. ))
https://www.rbc.ru/society/15/06/2023/648b3a479a794797298f84bf?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=preview
В Испании оливковое выросло с 3 евро до 6. Подсолнечное тоже 2.
"слабеющий рубль и возросшие логистические затраты"
Сейчас прибегут заколдованные и будут писать: Что оно нам и н...й не нужно! И вообще вредно, есть же хорошее минеральное...
В общем ясно...только выиграли...
Пока только ты прибежал
Наконец-то обратили внимание на реальные проблемы!
А и не нужно оно русскому народу! Вот подсолнечное есть, родное!
Комментарий удален модератором
Льняное ок
С удовольствием принимаю подсолнечное, первого отжима без горячего пресса- заправляю салатики и картошечку :)
Во-первых, оливковое масло не является полезным продуктом в целом, а концерогенов при обработке выделяет куда больше чем другие масла, поэтому его в основе применяют в салатах, живьём, как говорится. Поэтому это так себе новость, но для раскачки лодки пойдёт.
Какую переработку оливкового масла вы подразумеваете? только холодный отжим...
Нерафинированное холодного отжима - откуда там канцерогены?🤔 Ну, относительно рафинированного и тем более подсолнечного.
А бакс тем временем уже 94 рубля, ВПЕРВЫЕ С......!!1!😁
Жаль импортозамещение не выгорело, щас бы я со своим валютным доходом королем жил :)
Даже не знаю, как это комментировать. Никогда такого не было и вот опять...
Покупайте рыжиковое масло!🦊
Из лисиц?
Лучше бы конопляное. Вроде РФ лидер по экспорту конопляных зёрен, а масло почему-то редкость и стоит дорого.
Лучше тогда хлопковое
И так уже как крыло от самолета стоит, куда выше?
Чтобы покупали только подсолнечное наверно.
Сливочное масло стоит как крыло самолета потому, что корм импортный для коровушек наших отечественных.
То же касается офощей и фруктов. Пестициды и удобрения также закупаются за бугром.
Ибо собственного производства у нас нет примерно во всем.
Да, а силос у нас на полях просто так сажают и потом сразу выбрасывают
Оливковое масло давно экспортируется по охуевшим ценам, будто оливки выращивают на Марсе, а доставляют транзитом через Венеру или Сатурн
При том, что цена на оливки в банках не растет особо.
Ну уж не давно, а с 2022
Ну наверное ведь ничего не случилось :)
Будут сами это масло кушать с такими ценами, ну или списывать по срокам годности, потому что мало кто будет покупать по такой цене.
хорошо хоть поставки будут продолжаться
Дети спрашивают когда заведем дома коровку? Думаю как слив навоза сделать в окно многоэтажки?
Зачем такие сложности? В балконе дырку - и норм.
Креативненько.
Че это вы ценный ресурс сливать собрались. Добавляйте по ложке в кашу - вам пригодится, раз уж идея завести корову в квартире заинтересовала
Шваб привет
Не может быть. Неужели правда рост достигает 60%, а по некоторым позициям доходит даже до 50%? Просто невероятно.
Оливковое беру по скидкам за одну и ту же цену уже не один год - в районе 1000 за л (органик)
Комментарий удален модератором
Мы скоро все дрогнем из-за цен на элементарные продукты