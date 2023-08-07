Компания-партнёр MrBeast по продаже фастфуда подала встречный иск к блогеру на $100 млн Статьи редакции
В начале августа он обвинил компанию в нанесение ущерба репутации из-за жалоб фанатов на качество продаваемой еды.
- Virtual Dining Concepts, которая занимается приготовлением и доставкой фастфуда под брендом MrBeast Burger требует от Джимми Дональдсона (блогер MrBeast со 172 млн подписчиков на YouTube) возмещения убытков в размере $100 млн, сообщило Variety.
- Компания утверждает, что Дональдсон не выполнил свои договорные обязательства, включая рекламу и публичную поддержку MrBeast Burger, а также делал ложные и порочащие заявления, которые нанесли «огромный финансовый ущерб» и подорвали репутацию компании.
- В иске приводится один из твитов блогера, в котором он заявил, что если бы «мог закрыть MrBeast Burger, то сделал бы это давным-давно» и уточнил, что заключил плохую сделку «по молодости».
- В 2020 году Дональдсон с помощью Virtual Dining Concepts запустил MrBeast Burger. Партнёр организовал доставку из «тёмных» кухонь, но не уследил за качеством — в итоге пользователи завалили MrBeast Burger отзывами о «несъедобной» еде.
- В начале августа 2023 года компания блогера подала в суд Virtual Dining Concepts, обвинив последнюю в нанесение ущерба репутации MrBeast из-за низкого качества продаваемой еды — в частности, бургеров.
4299 просмотров
Эта битва будет легендарной😎
А выиграют, как всегда, адвокаты.
После камингаута Панина не самый лучший вариант
Будет примирение сторон и все в плюсе
Ну вообще тут есть правда, партнеры должны быть на одной стороне.
Если блогер сразу слил партнера и начал отгораживаться при первой проблеме это неверное поведение, ноль лояльности и этики.
Только надо понять, когда он стал такое писать в твиттере, была ли история у них, когда он пытался решить вопрос качества кулуарно.
Кто все эти люди?
Что такое темные кухни, что такое виртуал дининг концепт?) Одни вопросы) требую пояснительную бригаду в комментах
Что за блогер, кто такие? Ну их к лешему.
Всего-лишь чел на ютубе, у которого 2-е место по подписчикам в мире (в России столько людей не живёт) и каждый ролик собирает по 150 миллионов просмотров, потому что он снимает такие тривиальные ролики, как "я излечил 1000 человек от слепоты" и "съездил с пацанами на антарктику на 50 часов".
По меркам vc.ru, разумеется, никто.
Какойто стремный хайп…
Самый настоящий даже
Пойду стану 172млн+первым участником этого 😂😂
а кто первый? (искренне думал, он и есть 1й)))
Формально, первое место у T-series, индийской медиа-корпорации.
Вот список, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-subscribed_YouTube_channels
Джимми Mr.Beast первый среди "личных блогов". Но по абсолютному числу подписчиков - второй.
Вот этот ролик - ничего так...
https://www.youtube.com/watch?v=h5NvTTOlOtI
Черт, на танке я подписался 🤣🤣
Темные кухни - это рестораны, которые работают только на доставку, и обычно сразу на несколько разных "сетей". Грубо говоря, если хочешь открыть сеть бургеров - то это подрядчики которые за тебя еду готовят, тебе только рецепты нужно им давать.
И не одного гугла
Жалуешься, гад?! Вот те иск на 100 лямов.
То есть чуваки решили, что раз у них такой мощный пиар, то заморачиваться насчет качества не стоит?
Хлопну бургер за здоровье Собянина!