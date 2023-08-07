Еда
Артур Томилко

Компания-партнёр MrBeast по продаже фастфуда подала встречный иск к блогеру на $100 млн Статьи редакции

В начале августа он обвинил компанию в нанесение ущерба репутации из-за жалоб фанатов на качество продаваемой еды.

  • Virtual Dining Concepts, которая занимается приготовлением и доставкой фастфуда под брендом MrBeast Burger требует от Джимми Дональдсона (блогер MrBeast со 172 млн подписчиков на YouTube) возмещения убытков в размере $100 млн, сообщило Variety.
  • Компания утверждает, что Дональдсон не выполнил свои договорные обязательства, включая рекламу и публичную поддержку MrBeast Burger, а также делал ложные и порочащие заявления, которые нанесли «огромный финансовый ущерб» и подорвали репутацию компании.
  • В иске приводится один из твитов блогера, в котором он заявил, что если бы «мог закрыть MrBeast Burger, то сделал бы это давным-давно» и уточнил, что заключил плохую сделку «по молодости».

Это дело о человеке из социальных сетей, который считает, что его известность позволяет отказаться от своих обязательств и нарушить их без последствий. Он ошибается.

Из иска Virtual Dining Concepts к MrBeast
  • В 2020 году Дональдсон с помощью Virtual Dining Concepts запустил MrBeast Burger. Партнёр организовал доставку из «тёмных» кухонь, но не уследил за качеством — в итоге пользователи завалили MrBeast Burger отзывами о «несъедобной» еде.
  • В начале августа 2023 года компания блогера подала в суд Virtual Dining Concepts, обвинив последнюю в нанесение ущерба репутации MrBeast из-за низкого качества продаваемой еды — в частности, бургеров.

#новость #mrbeastburger

4299 просмотров
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26 комментариев
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 Александр Таргетолог

Эта битва будет легендарной😎

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Denis Bystruev

А выиграют, как всегда, адвокаты.

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Иван Серик
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Artu

После камингаута Панина не самый лучший вариант

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Hero
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Не очень хороший человек

Будет примирение сторон и все в плюсе

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Ware Wow

Ну вообще тут есть правда, партнеры должны быть на одной стороне.
Если блогер сразу слил партнера и начал отгораживаться при первой проблеме это неверное поведение, ноль лояльности и этики.

Только надо понять, когда он стал такое писать в твиттере, была ли история у них, когда он пытался решить вопрос качества кулуарно.

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Knsan l T
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Askar Tuleev

Кто все эти люди?

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НаряднаяШайга

Что такое темные кухни, что такое виртуал дининг концепт?) Одни вопросы) требую пояснительную бригаду в комментах

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Вадим Д.

Что за блогер, кто такие? Ну их к лешему.

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Голодный чай, получается.

Всего-лишь чел на ютубе, у которого 2-е место по подписчикам в мире (в России столько людей не живёт) и каждый ролик собирает по 150 миллионов просмотров, потому что он снимает такие тривиальные ролики, как "я излечил 1000 человек от слепоты" и "съездил с пацанами на антарктику на 50 часов".

По меркам vc.ru, разумеется, никто.

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Игорь Лесман

Какойто стремный хайп…

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Николай Иваненко

Самый настоящий даже

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Игорь Лесман

Пойду стану 172млн+первым участником этого 😂😂

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Alex Sherman

а кто первый? (искренне думал, он и есть 1й)))

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Голодный чай, получается.

Формально, первое место у T-series, индийской медиа-корпорации.

Вот список, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-subscribed_YouTube_channels

Джимми Mr.Beast первый среди "личных блогов". Но по абсолютному числу подписчиков - второй.

List of most-subscribed YouTube channels
A subscriber to a channel on the American video-sharing platform YouTube is a user who has chosen…
en.wikipedia.org
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Лев Щенин

Вот этот ролик - ничего так...
https://www.youtube.com/watch?v=h5NvTTOlOtI

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Игорь Лесман

Черт, на танке я подписался 🤣🤣

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Голодный чай, получается.

Темные кухни - это рестораны, которые работают только на доставку, и обычно сразу на несколько разных "сетей". Грубо говоря, если хочешь открыть сеть бургеров - то это подрядчики которые за тебя еду готовят, тебе только рецепты нужно им давать.

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Alex Ishere

И не одного гугла

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Сергей
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Вадим Д.

Жалуешься, гад?! Вот те иск на 100 лямов.

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Иван Серик
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Ovechkin

То есть чуваки решили, что раз у них такой мощный пиар, то заморачиваться насчет качества не стоит?

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Хозяин

Хлопну бургер за здоровье Собянина!

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26 комментариев
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