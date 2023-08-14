Производители предупредили о повышении цен на майонез и другие соусы на 5-12% из-за роста стоимости ингредиентов — «Ъ» Статьи редакции
Изменения могут быть связаны и с ростом цен на упаковку, которые зависят от курсов валют и логистики.
- Производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») отправил письмо ритейлерам с предупреждением о росте цен на майонез и часть других соусов на 5–10% с 21 августа 2023 года. На 8–10% цены вырастут для ресторанного рынка, выяснил «Ъ».
- Два собеседника в крупных торговых сетях подтвердили изданию получение письма. По словам одного из них, с заявлением о повышении цен на 10% также обратилась ГК «Эфко» (бренд «Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria) — на 12%. На перечисленные компании, а также ГК «Русагро» («Московский провансаль», «Мечта хозяйки») и ГК «Нэфис» (Mr. Ricco) приходится 75% продаж майонеза в России, по данным «Русагро». Все перечисленные компании не ответили на вопросы.
- По данным аналитического агентства OleoScope, около 60% в себестоимости майонеза приходится на подсолнечное масло, ещё 20–25% — на куриное яйцо и упаковку.
- Рост себестоимости может быть в большей степени связан с подорожанием упаковки и других материалов для производства соусов, которые зависят от курсов валют и логистики, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.
- В отчётности «Русагро» указано, что отпускные цены на майонез в среднем за 2022 год увеличились на 21%, до 117,7 рублей за кг без НДС. По данным аналитической компании NielsenIQ, за январь—июнь 2023 года продажи майонеза в натуральном выражении сократились год к году на 2,1%, других соусов — на 2,5%. В деньгах продажи категорий выросли на 0,1% и 10,2% соответственно.
- О повышении цен на 4-9% с сентября 2023 года предупреждали производители чая и кофе «Майский», Curtis, Jardin. Про рост цен до 50-60% из-за неурожая говорили и основные поставщики оливкового масла.
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А ведь трудно не согласиться
А можно позитивные новости публиковать? Да и вообще, не знаю, кто до сих пор этот майонез ест, вредно же, здоровее будем зато.
Больше позитивных новостей нет
давно масло и яйца стали вредными? в нормальном майонезе ничего другого обычно нет.
единственный вред это то, что майонез очень калорийный, дак ты не жри много
тут речь не про майонез, а про повышение цен)
Рост цен стабильно позитивно уверенно растёт!
Цены на майонез не поднялись на 100%.
Ну тут речь и о других соусах
А чем это не позитивная новость?
Включите федеральные новости. Там один позитив, достижения и продвижения.
Все производители такие предупредительные стали, заботливые. Е6ануться.
Вот производители ацетилсалициловой кислоты ни фигачат такие письма во все аптеки. Почему? Потому что не фиг панику нагонять.
Доллар по ₽100
Не было жизни сладкой, не будет и кисло-сладкой.
Не было жизни...
Повысили и повысили. Тут гробовые пришли односельчанину – теперь у всего села с майонезом проблем не будет.
Надолго ли)
Надеюсь у вас хватит односельчан кормить село)
Ой, а что случилось?
У вас ещё на экране пиксели не выгорели на этих буквах?
Вы всех зае*, дальше ничего
Производители предупредили о повышении цен на майонез и другие соусы на 5-12% из-за роста стоимости ингредиентов.
- Ваш кэп
Скоро всё по $1 баксу. В ₽ нет смысла измерять.
В баксах нельзя. Вернемся к енотам убитым
Воспитанные майонезом "Calve"... жирные, но нежные.
А теперь худые и хмурые
Даже неясно, какие именно основные ингредиенты майонеза так резко подорожали. Там их всего-то два - подсолнечное масло и яичный желток. И немного добавок для вкуса. С одной стороны, нам продают лозунг о небывалом подъеме сельского хозяйства, с другой - безостановочно повышаются цены на его продукцию. Буквально вчера сообщили об очередном рекордном подорожании базового блюда - картофельного пюре с котлетой. Вроде бы тоже нечему дорожать: сплошь отечественные ингредиенты. Но поди ж ты, и тут рекорды.(с)Средняя цена обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле 2023 года достигла максимума впервые с июня прошлого года, следует из данных Росстата.
Для расчета был взят продуктовый набор, в который входит 400 гр мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 гр сливочного масла, 25 мл растительного масла, свежая зелень и соль. В начале 2023 года этот комплект продуктов стоил 247,01 руб. В июне его стоимость достигла 254,31 руб.
Среди ингредиентов за месяц больше всего подорожали яйца — на 12 копеек, до 7,85 руб. Остальные ингредиенты незначительно подешевели.
Подорожали секретные химозные консерванты)
Мы с росстатом похоже в разных странах живем. Лук стоил 20-30, сейчас 100. Подешевели, ага.
100% оборудования и технологий импортные. И там где яйца делают, и где масло. А доллар уже не по 55 рублей, как год назад.
Неужели пальма из-за курса подорожала?!
Хоть бы раз кто-то предупредил о снижении цен =(
Весь август предупреждают о повышении цен тех или иных продуктов, вот бы работодатели так предупреждали о повышении ЗП ))
А ногинские майонезы не дорожают... Потому что сделаны хрен поймёшь из чего и продаются в светофоре
Светофор топ, волшебники производства еды из ничего.
Нахуй майонез вообще нужен, когда есть сметана?
Ну это примерно как курицу с рыбой сравнивать)) и то, и то белок
Так в таких упаковках дойпаках не только майонез фасуют, кетчуп, джемы и кучу всего .значит не в упаковке дело
Идеальный бизнес- понижаем продажи, но увеличиваем выручку...
Так издержки тоже увеличились. Надо чистую прибыль смотреть, а о ней ни слова.
Срочно нужны люди, которые обвинят "барыг" в жадности
Если поднять цены на дошираки, то незаменимые специалисты покинут Россию и уедут обратно в кишлаки.
Они и так уедут.
Строительные компание уже начинают подвывать
А что конкретно подорожало?
"в большей степени связан с подорожанием упаковки" - что там может подорожать? Пластиковая крышечка? Целофан?
Блендер ддя того, чтобы это смешать.
Гойда!
Борьба с ожирением, с заботой о гражданах
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Вот что у нас фальги нет упаковку делать ? Что ее из за бугра нужно тащить. Или действительно химия подорожала.
Так скоро сами будем майонез дома готовить.
майонез очень вреден . только картошка и макароны - остальное не нужно
Чото девушка на фото слишком стройная, чтоб покупать столько майонеза
Зимой бабушки будут продавать варежки тоже с повышенной ценной , кризис же.
Путин вещал, что инфляция всего 3%, а дорожает все на 20-30%. Русский мир?
вы что шуток не понимаете
Наглядная картинка, показывающая что в Рашке монополия. Не сто видов майонеза, а меньше десятка расставленные по всей полке. Мало производителей, вот цену и поднимают. Регулятор не выполняет свою функцию - Система не работает!