Еда
Маша Цепелева

Производители предупредили о повышении цен на майонез и другие соусы на 5-12% из-за роста стоимости ингредиентов — «Ъ» Статьи редакции

Изменения могут быть связаны и с ростом цен на упаковку, которые зависят от курсов валют и логистики.

  • Производитель соусов «Эссен Продакшн АГ» (бренд «Махеевъ») отправил письмо ритейлерам с предупреждением о росте цен на майонез и часть других соусов на 5–10% с 21 августа 2023 года. На 8–10% цены вырастут для ресторанного рынка, выяснил «Ъ».
  • Два собеседника в крупных торговых сетях подтвердили изданию получение письма. По словам одного из них, с заявлением о повышении цен на 10% также обратилась ГК «Эфко» (бренд «Слобода») и НМЖК («Ряба», Astoria) — на 12%. На перечисленные компании, а также ГК «Русагро» («Московский провансаль», «Мечта хозяйки») и ГК «Нэфис» (Mr. Ricco) приходится 75% продаж майонеза в России, по данным «Русагро». Все перечисленные компании не ответили на вопросы.
  • По данным аналитического агентства OleoScope, около 60% в себестоимости майонеза приходится на подсолнечное масло, ещё 20–25% — на куриное яйцо и упаковку.
  • Рост себестоимости может быть в большей степени связан с подорожанием упаковки и других материалов для производства соусов, которые зависят от курсов валют и логистики, считает директор «Совэкона» Андрей Сизов.
  • В отчётности «Русагро» указано, что отпускные цены на майонез в среднем за 2022 год увеличились на 21%, до 117,7 рублей за кг без НДС. По данным аналитической компании NielsenIQ, за январь—июнь 2023 года продажи майонеза в натуральном выражении сократились год к году на 2,1%, других соусов — на 2,5%. В деньгах продажи категорий выросли на 0,1% и 10,2% соответственно.
  • О повышении цен на 4-9% с сентября 2023 года предупреждали производители чая и кофе «Майский», Curtis, Jardin. Про рост цен до 50-60% из-за неурожая говорили и основные поставщики оливкового масла.
Фото «РИА Новости»

#новость #цены

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80 комментариев
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 Ilya Brin
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Evgen

А ведь трудно не согласиться

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2 комментария
Pavel Cree

А можно позитивные новости публиковать? Да и вообще, не знаю, кто до сих пор этот майонез ест, вредно же, здоровее будем зато.

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Denis Azarenko

Больше позитивных новостей нет

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quaitiz

давно масло и яйца стали вредными? в нормальном майонезе ничего другого обычно нет.
единственный вред это то, что майонез очень калорийный, дак ты не жри много

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5 комментариев
SegaBoy

тут речь не про майонез, а про повышение цен)

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Случайные фотографии

Рост цен стабильно позитивно уверенно растёт!

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John Smith Junior

Цены на майонез не поднялись на 100%.

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Ale K

Ну тут речь и о других соусах

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4 комментария
Eddie II

А чем это не позитивная новость?

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Dimitri

Включите федеральные новости. Там один позитив, достижения и продвижения.

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Александр Кайт

Все производители такие предупредительные стали, заботливые. Е6ануться.

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Дмитрий Введенский

Вот производители ацетилсалициловой кислоты ни фигачат такие письма во все аптеки. Почему? Потому что не фиг панику нагонять.

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Dmitriy Islamov
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Norman

Доллар по ₽100

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CRY CRYSTAL

Не было жизни сладкой, не будет и кисло-сладкой.

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MakaR

Не было жизни...

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2 комментария
Blisk

Повысили и повысили. Тут гробовые пришли односельчанину – теперь у всего села с майонезом проблем не будет.

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Aliona Marketing

Надолго ли)

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Yola

Надеюсь у вас хватит односельчан кормить село)

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911

Ой, а что случилось?

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Александр Кайт

У вас ещё на экране пиксели не выгорели на этих буквах?

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Bames Jond

Вы всех зае*, дальше ничего

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1 комментарий
Norman

Производители предупредили о повышении цен на майонез и другие соусы на 5-12% из-за роста стоимости ингредиентов.
- Ваш кэп

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Вадим Д.

Скоро всё по $1 баксу. В ₽ нет смысла измерять.

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Фоксик

В баксах нельзя. Вернемся к енотам убитым

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Milton Fridman

Воспитанные майонезом "Calve"... жирные, но нежные.

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stikerman

А теперь худые и хмурые

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Фоксик

Даже неясно, какие именно основные ингредиенты майонеза так резко подорожали. Там их всего-то два - подсолнечное масло и яичный желток. И немного добавок для вкуса. С одной стороны, нам продают лозунг о небывалом подъеме сельского хозяйства, с другой - безостановочно повышаются цены на его продукцию. Буквально вчера сообщили об очередном рекордном подорожании базового блюда - картофельного пюре с котлетой. Вроде бы тоже нечему дорожать: сплошь отечественные ингредиенты. Но поди ж ты, и тут рекорды.(с)

Средняя цена обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле 2023 года достигла максимума впервые с июня прошлого года, следует из данных Росстата.

Для расчета был взят продуктовый набор, в который входит 400 гр мясного фарша, одно куриное яйцо, луковица, четыре картофелины, 50 гр сливочного масла, 25 мл растительного масла, свежая зелень и соль. В начале 2023 года этот комплект продуктов стоил 247,01 руб. В июне его стоимость достигла 254,31 руб.

Среди ингредиентов за месяц больше всего подорожали яйца — на 12 копеек, до 7,85 руб. Остальные ингредиенты незначительно подешевели.

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Aliona Marketing

Подорожали секретные химозные консерванты)

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Eddie II

Мы с росстатом похоже в разных странах живем. Лук стоил 20-30, сейчас 100. Подешевели, ага.

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1 комментарий
Evgeny Bondkowski

100% оборудования и технологий импортные. И там где яйца делают, и где масло. А доллар уже не по 55 рублей, как год назад.

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Невкусно и грустно

Неужели пальма из-за курса подорожала?!

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Евгений В.

Хоть бы раз кто-то предупредил о снижении цен =(

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Yola

Весь август предупреждают о повышении цен тех или иных продуктов, вот бы работодатели так предупреждали о повышении ЗП ))

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Хошвагт Шад

А ногинские майонезы не дорожают... Потому что сделаны хрен поймёшь из чего и продаются в светофоре

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Vitaly Ya

Светофор топ, волшебники производства еды из ничего.

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2 комментария
Слегка Придурковатый

Нахуй майонез вообще нужен, когда есть сметана?

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Aliona Marketing

Ну это примерно как курицу с рыбой сравнивать)) и то, и то белок

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2 комментария
Иван Серик
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alexrec

Так в таких упаковках дойпаках не только майонез фасуют, кетчуп, джемы и кучу всего .значит не в упаковке дело

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Алекс Д.
По данным аналитической компании NielsenIQ, за январь—июнь 2023 года продажи майонеза в натуральном выражении сократились год к году на 2,1%, других соусов — на 2,5%. В деньгах продажи категорий выросли на 0,1% и 10,2% соответственно.

Идеальный бизнес- понижаем продажи, но увеличиваем выручку...

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John Smith

Так издержки тоже увеличились. Надо чистую прибыль смотреть, а о ней ни слова.

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Soulis

Срочно нужны люди, которые обвинят "барыг" в жадности

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Королёв Дмитрий

Если поднять цены на дошираки, то незаменимые специалисты покинут Россию и уедут обратно в кишлаки.

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Фоксик

Они и так уедут.
Строительные компание уже начинают подвывать

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Тоже хочу

А что конкретно подорожало?

"в большей степени связан с подорожанием упаковки" - что там может подорожать? Пластиковая крышечка? Целофан?

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Дмитрий Введенский

Блендер ддя того, чтобы это смешать.

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3 комментария
MakaR

Гойда!

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Kudgi

Борьба с ожирением, с заботой о гражданах

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Станислав

Вот что у нас фальги нет упаковку делать ? Что ее из за бугра нужно тащить. Или действительно химия подорожала.

Так скоро сами будем майонез дома готовить.

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Gena

майонез очень вреден . только картошка и макароны - остальное не нужно

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Огурец Молодец

Чото девушка на фото слишком стройная, чтоб покупать столько майонеза

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This is I'm

Зимой бабушки будут продавать варежки тоже с повышенной ценной , кризис же.

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Gena
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Тоже хочу

Путин вещал, что инфляция всего 3%, а дорожает все на 20-30%. Русский мир?

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Gena

вы что шуток не понимаете

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Тоже хочу

Наглядная картинка, показывающая что в Рашке монополия. Не сто видов майонеза, а меньше десятка расставленные по всей полке. Мало производителей, вот цену и поднимают. Регулятор не выполняет свою функцию - Система не работает!

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80 комментариев
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