Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане сменили вывески — на «Я – Мадьяр», «Я — Данияр» и другие имена Статьи редакции
До этого вместо названий были вывески «Мы открыты».
- На бывших ресторанах McDonald’s в Алматы появились новые вывески, обратил внимание «Forbes Казахстан». Например, точка питания на улице Шевченко теперь называется «Мен Мәдиярмын» («Я — Мадьяр»).
- В Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) Food Solutions Kz, которая управляла ресторанами американской сети, появилось несколько постов с другими именами — Назерке, Александр, Аружан, Динара и прочими. Компания не давала никаких пояснений.
- Изданию Kapital.kz компания сообщила, что «в скором времени» выступит с официальным заявлением.
- McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года, а франчайзи Food Solutions Kz управляло 24 ресторанами. Осенью 2022 года они присотановили работу «из-за ограничений в поставках».
- В январе 2023-го Минсельхоз Казахстана подтвердил, что McDonald's ушёл из страны из-за проблем с поставками мяса из России, а на отладку производства с местными продуктами ушло бы «определённое время». В том же месяце Food Solutions Kz сообщило о постепенном возобновлении работы ресторанов.
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Я - Ержан.
Просыпайся
О, комментарий со звуком
Я томат - солнцу рад!
Слива лиловая спелая садовая 😄😄😄😄😄😄
Я Абрикос в помойке рос!
А я баклажан - Аружан.
Я Ниган
ну хоть не вкусно и точка.
Это даже хуже очки
Импортированные айфоны тоже будут ребрендировать в АйГуль, АйНур, АйБол, АйДос)))
А почему они меняют названия, санкций нет, ? Странное объяснение про мясо из России, хочется спросить, а сейчас мясо от куда?
санкций нет и мяса нет
Я то тут причем?
Я есть грут
Волож чтоли купил?🧐😀
А я Паша
Я и очка!
Я - помидор, на ветке рос
Казахстан – филиал России? С чего вдруг у них Мак прикрыли?
Я (лев)
Как перестать смеяться?)))
Да как бы там своего мясо вроде хватает. Зачем им из России мясо нужно было?
Я — Дерьмак!
Так это новый проект Яндеса просто. Казахстанский бизнес возвращается в родную гавань с заработков. Ясно-понятно.
В Кыргызстане очень не хватало Айпери
Я басурман, ёпть
Я — томат, солнцу рад.