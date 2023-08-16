Еда
Таня Боброва

Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане сменили вывески — на «Я – Мадьяр», «Я — Данияр» и другие имена Статьи редакции

До этого вместо названий были вывески «Мы открыты».

  • На бывших ресторанах McDonald’s в Алматы появились новые вывески, обратил внимание «Forbes Казахстан». Например, точка питания на улице Шевченко теперь называется «Мен Мәдиярмын» («Я — Мадьяр»).
  • В Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России) Food Solutions Kz, которая управляла ресторанами американской сети, появилось несколько постов с другими именами — Назерке, Александр, Аружан, Динара и прочими. Компания не давала никаких пояснений.
  • Изданию Kapital.kz компания сообщила, что «в скором времени» выступит с официальным заявлением.
  • McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года, а франчайзи Food Solutions Kz управляло 24 ресторанами. Осенью 2022 года они присотановили работу «из-за ограничений в поставках».
  • В январе 2023-го Минсельхоз Казахстана подтвердил, что McDonald's ушёл из страны из-за проблем с поставками мяса из России, а на отладку производства с местными продуктами ушло бы «определённое время». В том же месяце Food Solutions Kz сообщило о постепенном возобновлении работы ресторанов.
Источник: Kapital.kz

#новость

1927 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
33 комментария
Написать комментарий...
 Sign Undefined

Я - Ержан.

Ответить
Развернуть ветку
Framework Юзернеймович

Просыпайся

Ответить
Развернуть ветку
Denis Kosov

О, комментарий со звуком

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Я томат - солнцу рад!

Ответить
Развернуть ветку
Cidirw Cidirw

Слива лиловая спелая садовая 😄😄😄😄😄😄

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Я Абрикос в помойке рос!

Ответить
Развернуть ветку
Денис К

А я баклажан - Аружан.

Ответить
Развернуть ветку
Королёв Дмитрий

Я Ниган

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Артур Маслов

ну хоть не вкусно и точка.

Ответить
Развернуть ветку
Мох

Это даже хуже очки

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko

Импортированные айфоны тоже будут ребрендировать в АйГуль, АйНур, АйБол, АйДос)))

Ответить
Развернуть ветку
Andrey

А почему они меняют названия, санкций нет, ? Странное объяснение про мясо из России, хочется спросить, а сейчас мясо от куда?

Ответить
Развернуть ветку
неформат

санкций нет и мяса нет

Ответить
Развернуть ветку
Black7

Я то тут причем?

Ответить
Развернуть ветку
Fred Han

Я есть грут

Ответить
Развернуть ветку
Mr Black

Волож чтоли купил?🧐😀

Ответить
Развернуть ветку
Довольный

А я Паша

Ответить
Развернуть ветку
MakaR

Я и очка!

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Я - помидор, на ветке рос

Ответить
Развернуть ветку
Blisk

Казахстан – филиал России? С чего вдруг у них Мак прикрыли?

Ответить
Развернуть ветку
Степан Кольцов

Я (лев)

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog
Ответить
Развернуть ветку
Виктория Никанорова

Как перестать смеяться?)))

Ответить
Развернуть ветку
Станислав

Да как бы там своего мясо вроде хватает. Зачем им из России мясо нужно было?

Ответить
Развернуть ветку
Alex Shevchenko
Ответить
Развернуть ветку
Добрый Пуховик

Я — Дерьмак!

Ответить
Развернуть ветку
Domorost

Так это новый проект Яндеса просто. Казахстанский бизнес возвращается в родную гавань с заработков. Ясно-понятно.

Ответить
Развернуть ветку
Artem

В Кыргызстане очень не хватало Айпери

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Шепелев

Я басурман, ёпть

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Я — томат, солнцу рад.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Ответить
Развернуть ветку
Mike Amir
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
33 комментария
null