Птицефабрика «Синявинская» предупредила ритейлеров о рисках срыва отгрузок из-за нехватки работников — «Ъ» Статьи редакции
Компания просит признать ситуацию форс-мажором и не штрафовать её, узнала газета.
- Одна из крупнейших в России птицефабрик «Синявинская» предупредила ритейлеров о рисках изменений графика отгрузок и отмены части согласованных заказов, пишет «Ъ» со ссылкой на копию письма партнёрам от 15 августа 2023 года.
- Из-за массового оттока работников, в основном мигрантов, компании не хватает 25-30% сотрудников — из-за этого не получается сформировать полноценные смены для производства, говорится в письме. «Синявинская» просит признать ситуацию форс-мажором и не штрафовать её за переносы поставок или недопоставки с 1 августа.
- В компании не ответили «Ъ». X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик»), «Магнит», «Лента» и Metro комментарии не дали. Во «Вкусвилле» сказали, что не работают с фабрикой, а от своих поставщиков подобных писем не получали.
- «Синявинская» выпустила более 1,6 млрд пищевых яиц в 2022 году — это 5% рынка в натуральном выражении, следует из данных Росптицесоюза. Для сравнения, «Роскар» и «Волжанин» выпустили по 1,3 млрд яиц.
- В «Роскаре» подтвердили, что из-за ослабления курса рубля на рынке дефицит иностранных работников. Чтобы решить проблему, компания индексирует зарплаты, привлекает сотрудников из других населённых пунктов, предоставляя им жильё и страховку, рассказал гендиректор Роман Смирнов.
- В Росптицесоюзе отметили проблему кадров в большинстве отраслей, но не ждут снижения объёмов производства на птицефабриках из-за этого. В Минсельхозе следят «за обеспечением отрасли трудовыми ресурсами», а птицеводство «показывает устойчивые темпы роста производства мяса и яиц».
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что доля мигрантов в агропроме не больше 10-15%. При этом, например, сезонный дефицит работников был и раньше, теперь же проблема усугубляется оттоком мигрантов из-за ослабления рубля. Дефициту также способствует растущая популярность неполной занятости и демографические проблемы.
36 показов
557 открытий
Зато льготы вайтишникам. Допрыгались, бл, оказывается, нужно было готовить и ублажать рабочий персонал, а не смузихлебов
Мне пофигу что там у работяг, я в IT живу. Хочу что бы дальше и больше ублажали!
У тебя какой -то карикатурный образ в голове айтишника со смузи.
Конечно, ведь птицефабрика приносит больше денег в бюджет чем какой-нибудь очередной яндекс!(нет)
Без Яндекса можно прожить, а вот без еды недолго)
И это только начало 😩
А раньше, до увольнения сотрудников, это нельзя было сделать?
Или это только эксперты VC такие умные? )
Что-то я подозреваю, что зарплаты в подобных секторах копеечные не потому что денег жалко. Ну или по крайней мере не только.