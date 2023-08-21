Еда
Маша Цепелева

Мастер-франчайзи Domino's Pizza начал банкротство российского подразделения Статьи редакции

Компания хотела продать бизнес, но изменила планы из-за «усложняющейся обстановки».

  • Нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, прекратила попытки продать российский бизнес и начала процесс банкротства.
  • Решение связано с «усложняющейся обстановкой». Внешний долг местного подразделения в 520 млн рублей погасила турецкая дочерняя компания.
  • Domino's Pizza открыла первый ресторан в России в 1998 году. В марте 2022 года DP Eurasia приостановила инвестиции в стране и перестала принимать роялти от российских операторов, но 188 ресторанов продолжали работу. Из них 29 закрылись в течение года, раскрывала компания в отчёте.
  • Там же указано, что общие продажи российской сети в 2022 году составили 1,2 млрд турецких лир (около 3,8 млрд рублей по курсу на 21 августа 2023 года), выручку и прибыль DP Eurasia не раскрывала. В пользовательском соглашении на российском сайте Domino's Pizza обозначено юрлицо ООО «Пицца Ресторантс». По данным «Контур.Фокуса», его выручка в 2022 году составила 3,05 млрд рублей, чистая прибыль — 1,66 млрд рублей.
  • В декабре мастер-франчайзи Domino's Pizza объявил, что работает над потенциальной продажей российских активов, но в результате сделки «нельзя быть уверенным».
Фото ТАСС

#новость #dominopizza

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35 комментариев
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 Mr Black

Норм,кто набил себе на жопе татуху чтобы есть бесплатно пиццу всплакнули сейчас🤣

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Пёсокот

Можно перекрыть татухой ДОДО и попроситься к ним)

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Mr Black

Да эта Овчинниковская пирамида тоже сдуется рано или поздно,была уже мода на суши,бургеры,пиццы,все их открывали как сумасшедшие,останется тот кто останется.

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Борис Интеграторов
останется тот кто останется.

Это ж как удобно - если останется ДоДо, то вы были правы, если ДоДо не останется, вы были правы! Прямо писков на VC зарегался!)))

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Mr Black

У усатого фамилия через е пишется) не надо тут)

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Иван Вознюк

Я об этом же подумал)))

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Mr Black

У меня есть такой знакомый)ну не на жопе конечно,но все же🤣,отправлю ему ссылочку)

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Ale K

То же хотел кстати, ну зато время которое действовала акция можно было бы отбить расходы

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Pavel Chernev

В рф доминос был говном, как впрочем и другие доставки. В рф нет норм пиццы

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Пёсокот

Ну ДоДо более менее, на самом деле. За свой прайс неплохо.

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Pavel Chernev

Так и знал что додо упомянут) про цену хз, но пицца откровенно так себе. Поэтому и пишу, что нет норм пиццы. В других странах всегда есть топ доставки пиццы, даж доминос нормас бывает в некоторых странах, а в рф мертвое поле, хавают додо и радуются. Не удивительно, что они в сша не выжили

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Ivan Emelianov

Зря вы так категорично, сомневаюсь, что вы прям всю пиццу попробовали, что есть на рынке. Zotman пицца, кстати, очень неплохая

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Пёсокот

Зато как они хвастались что покоряют рынок США))))))

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John Smith

Додо это не пицца, это в первую очередь бизнес по открытию франшиз. Если совсем нет вкуса, то конечно она будет более-менее.

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jonewayne

Сетевые хуже местных что в РФ, что в Европе (итальянскую ел много раз). Местные пиццерии делают отличную пиццу.

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Muvandr

Сетевой нет. Не сетевых полно. Правда сетевые пиццы и в ес говно.

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Allestor Klei

Региональные рестораны хорошо делают. А вот крутых федеральных пиццерий нет

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John Smith

Зря вы так категорично. В РФ есть нормальные пиццерии с доставками, конечно же локальные.

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Sergey Folps

довели сеть со своими татуировками до банкротства🥲

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lakoros

https://vc.ru/marketing/45253-domino-s-pizza-v-rossii-ostanovila-akciyu-s-pozhiznennoy-besplatnoy-piccey-za-tatu-iz-za-bolshogo-kolichestva-uchastnikov

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Роман?
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Борис Интеграторов

Стоит отдать должное он их победил на рынке, еще в те времена рынка)

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debil
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debil
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Andrey

Вкусная PIZZA и точка!

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krub

Жри блины и точка!

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Cringe Artist

Чот сначала наспех прочитал Dodo, охренел аж

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noname

Если быть говном, то уж во всём и до конца.

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noname
Там же указано, что общие продажи российской сети в 2022 году составили 1,2 млрд турецких лир (около 3,8 млрд рублей по курсу на 21 августа 2023 года), выручку и прибыль DP Eurasia не раскрывала.

Маша, открою тайну: "общие продажи" и "выручка" - это одно и то же.

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Александр Новиков

Ну и хер с ним. Ни когда не ходил в него.

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Zzz Zzz

Согласен. Только на пользу

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Dmitry Martynovich

Поддерживаю, лучше будем питаться православной берестой и запивать березовым соком. Только Россия только вперед!!

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Nikolas

Брага и голубцы наше всё!

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Павел Шкутко

Гойдаааааа

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Жони Деп

Пицца хорошая, но дорогая очень, сайт говно. Папажонс, доминос, кто следующий? Походу остаются местные пиццерии, говорю за Беларусь

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35 комментариев
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