Мастер-франчайзи Domino's Pizza начал банкротство российского подразделения Статьи редакции
Компания хотела продать бизнес, но изменила планы из-за «усложняющейся обстановки».
- Нидерландская DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, прекратила попытки продать российский бизнес и начала процесс банкротства.
- Решение связано с «усложняющейся обстановкой». Внешний долг местного подразделения в 520 млн рублей погасила турецкая дочерняя компания.
- Domino's Pizza открыла первый ресторан в России в 1998 году. В марте 2022 года DP Eurasia приостановила инвестиции в стране и перестала принимать роялти от российских операторов, но 188 ресторанов продолжали работу. Из них 29 закрылись в течение года, раскрывала компания в отчёте.
- Там же указано, что общие продажи российской сети в 2022 году составили 1,2 млрд турецких лир (около 3,8 млрд рублей по курсу на 21 августа 2023 года), выручку и прибыль DP Eurasia не раскрывала. В пользовательском соглашении на российском сайте Domino's Pizza обозначено юрлицо ООО «Пицца Ресторантс». По данным «Контур.Фокуса», его выручка в 2022 году составила 3,05 млрд рублей, чистая прибыль — 1,66 млрд рублей.
- В декабре мастер-франчайзи Domino's Pizza объявил, что работает над потенциальной продажей российских активов, но в результате сделки «нельзя быть уверенным».
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Норм,кто набил себе на жопе татуху чтобы есть бесплатно пиццу всплакнули сейчас🤣
Можно перекрыть татухой ДОДО и попроситься к ним)
Да эта Овчинниковская пирамида тоже сдуется рано или поздно,была уже мода на суши,бургеры,пиццы,все их открывали как сумасшедшие,останется тот кто останется.
Это ж как удобно - если останется ДоДо, то вы были правы, если ДоДо не останется, вы были правы! Прямо писков на VC зарегался!)))
У усатого фамилия через е пишется) не надо тут)
Я об этом же подумал)))
У меня есть такой знакомый)ну не на жопе конечно,но все же🤣,отправлю ему ссылочку)
То же хотел кстати, ну зато время которое действовала акция можно было бы отбить расходы
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В рф доминос был говном, как впрочем и другие доставки. В рф нет норм пиццы
Ну ДоДо более менее, на самом деле. За свой прайс неплохо.
Так и знал что додо упомянут) про цену хз, но пицца откровенно так себе. Поэтому и пишу, что нет норм пиццы. В других странах всегда есть топ доставки пиццы, даж доминос нормас бывает в некоторых странах, а в рф мертвое поле, хавают додо и радуются. Не удивительно, что они в сша не выжили
Зря вы так категорично, сомневаюсь, что вы прям всю пиццу попробовали, что есть на рынке. Zotman пицца, кстати, очень неплохая
Зато как они хвастались что покоряют рынок США))))))
Додо это не пицца, это в первую очередь бизнес по открытию франшиз. Если совсем нет вкуса, то конечно она будет более-менее.
Сетевые хуже местных что в РФ, что в Европе (итальянскую ел много раз). Местные пиццерии делают отличную пиццу.
Сетевой нет. Не сетевых полно. Правда сетевые пиццы и в ес говно.
Региональные рестораны хорошо делают. А вот крутых федеральных пиццерий нет
Зря вы так категорично. В РФ есть нормальные пиццерии с доставками, конечно же локальные.
довели сеть со своими татуировками до банкротства🥲
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https://vc.ru/marketing/45253-domino-s-pizza-v-rossii-ostanovila-akciyu-s-pozhiznennoy-besplatnoy-piccey-za-tatu-iz-za-bolshogo-kolichestva-uchastnikov
Стоит отдать должное он их победил на рынке, еще в те времена рынка)
Вкусная PIZZA и точка!
Жри блины и точка!
Чот сначала наспех прочитал Dodo, охренел аж
Если быть говном, то уж во всём и до конца.
Маша, открою тайну: "общие продажи" и "выручка" - это одно и то же.
Ну и хер с ним. Ни когда не ходил в него.
Согласен. Только на пользу
Поддерживаю, лучше будем питаться православной берестой и запивать березовым соком. Только Россия только вперед!!
Брага и голубцы наше всё!
Гойдаааааа
Пицца хорошая, но дорогая очень, сайт говно. Папажонс, доминос, кто следующий? Походу остаются местные пиццерии, говорю за Беларусь