Идея заключалась в том, чтобы раскрыть наш самый главный ингредиент — людей, которые всегда скрыты за громким именем компании. И теперь мы хотим, чтобы внимание получили те, кто действительно этого заслуживает! Это благодарность нашей сплоченной команде с разными именами, разными взглядами, разными жизнями, но объединённой любовью к еде.