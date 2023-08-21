Владелец бывших ресторанов McDonald’s в Казахстане объяснил имена на вывесках «акцией благодарности» сотрудникам Статьи редакции
В ближайшее время управляющая точками компания объявит о новом бренде для ресторанов.
- В августе 2023 года на бывших ресторанах McDonald’s в Алматы появились новые вывески: точки получили разные имена на казахском языке — «Я — Мадьяр», «Я — Данияр» и другие. Компания Food Solutions Kz, которая управляет ресторанами, объяснила, что это была акция благодарности сотрудникам.
- Так Food Solutions Kz хотела «выразить признательность команде, которая остаётся преданной организации и делает значительный вклад в её рост и репутацию», говорится в релизе.
- Политика компании предполагает концепцию «Люди на первом месте», а акция призвана обратить внимание на тех, кто «на протяжении многих лет помогал преодолевать трудности и праздновал победы», объяснил гендиректор Food Solutions Kz Асет Машанов. Всего в сети работает больше 1700 сотрудников, а около 40% коллектива центрального офиса начинали карьеру в её ресторанах.
- Также Food Solutions Kz рассказала, что сеть готовится к «масштабному запуску нового бренда», о котором собирается объявить «в скором времени».
- McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года, а франчайзи Food Solutions Kz управляло 24 ресторанами. Осенью 2022 года они приостановили работу «из-за ограничений в поставках».
- В январе 2023-го Минсельхоз Казахстана подтвердил, что McDonald's ушёл из страны из-за проблем с поставками мяса из России, а на отладку производства с местными продуктами ушло бы «определённое время». В том же месяце Food Solutions Kz сообщило о постепенном возобновлении работы ресторанов.
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Не пойду в мак в Казахстане, пожалуй
Сходи в Индии,спойлер, там даже бигмака нет,они коров не жрут)
Индия — страна вегетарианцев поколениями, не в пример другим странам.
Есть похожий бургер, но естественно без мяса говядины: Chiken Maharaja.
Был я в Дели,такая помойка…
Там некоторые штаты являются довольно крупными производителями говядины. Так что еще как жрут. Как и некоторые народы свинину, главное - в темноте
ЕРЖАААН
Ну хорошо хоть не Нурсултан назвали🤣
Че ты ржешь))) это всеравно что СПБ в Путин Град переименовать))
Не сорвало бы крыши у *"звезд" от такой славы))
вот она забота о сотрудниках, не улицу в честь ребят назвали, конечно, но тоже приятно и навечно в истории
А где Скриптонит и Азамат?
Самый главный ингредиент — конина будет?
Я есть Грут
Что то лажово вышло. И я про работу маркетологов/пиарщиков. Объяснили, когда уже все забыли
,щ