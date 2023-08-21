Еда
Евгения Евсеева

Владелец бывших ресторанов McDonald’s в Казахстане объяснил имена на вывесках «акцией благодарности» сотрудникам Статьи редакции

В ближайшее время управляющая точками компания объявит о новом бренде для ресторанов.

  • В августе 2023 года на бывших ресторанах McDonald’s в Алматы появились новые вывески: точки получили разные имена на казахском языке — «Я — Мадьяр», «Я — Данияр» и другие. Компания Food Solutions Kz, которая управляет ресторанами, объяснила, что это была акция благодарности сотрудникам.
  • Так Food Solutions Kz хотела «выразить признательность команде, которая остаётся преданной организации и делает значительный вклад в её рост и репутацию», говорится в релизе.
  • Политика компании предполагает концепцию «Люди на первом месте», а акция призвана обратить внимание на тех, кто «на протяжении многих лет помогал преодолевать трудности и праздновал победы», объяснил гендиректор Food Solutions Kz Асет Машанов. Всего в сети работает больше 1700 сотрудников, а около 40% коллектива центрального офиса начинали карьеру в её ресторанах.
  • Также Food Solutions Kz рассказала, что сеть готовится к «масштабному запуску нового бренда», о котором собирается объявить «в скором времени».

Идея заключалась в том, чтобы раскрыть наш самый главный ингредиент — людей, которые всегда скрыты за громким именем компании. И теперь мы хотим, чтобы внимание получили те, кто действительно этого заслуживает! Это благодарность нашей сплоченной команде с разными именами, разными взглядами, разными жизнями, но объединённой любовью к еде.

Асет Машанов
  • McDonald’s работал в Казахстане с 2016 года, а франчайзи Food Solutions Kz управляло 24 ресторанами. Осенью 2022 года они приостановили работу «из-за ограничений в поставках».
  • В январе 2023-го Минсельхоз Казахстана подтвердил, что McDonald's ушёл из страны из-за проблем с поставками мяса из России, а на отладку производства с местными продуктами ушло бы «определённое время». В том же месяце Food Solutions Kz сообщило о постепенном возобновлении работы ресторанов.
Источник: Kapital.kz

#новость #mcdonalds #казахстан

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 Pavel S
Идея заключалась в том, чтобы раскрыть наш самый главный ингредиент — людей

Не пойду в мак в Казахстане, пожалуй

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Mr Black

Сходи в Индии,спойлер, там даже бигмака нет,они коров не жрут)

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Oleg Shirochenkov

Индия — страна вегетарианцев поколениями, не в пример другим странам.

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Tjom

Есть похожий бургер, но естественно без мяса говядины: Chiken Maharaja.

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Mr Black

Был я в Дели,такая помойка…

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Неуловимый Кабачок

Там некоторые штаты являются довольно крупными производителями говядины. Так что еще как жрут. Как и некоторые народы свинину, главное - в темноте

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Pavel Chernev

ЕРЖАААН

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Mr Black

Ну хорошо хоть не Нурсултан назвали🤣

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Сергей Мазур
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Mr Black

Че ты ржешь))) это всеравно что СПБ в Путин Град переименовать))

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Бинарный Ёж
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debil
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Фонд Баффер

Не сорвало бы крыши у *"звезд" от такой славы))

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Вера Мельникова

вот она забота о сотрудниках, не улицу в честь ребят назвали, конечно, но тоже приятно и навечно в истории

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Сергей Я

А где Скриптонит и Азамат?

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Oleg Shirochenkov

Самый главный ингредиент — конина будет?

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Леша Шипуля

Я есть Грут

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Michael Platonov

Что то лажово вышло. И я про работу маркетологов/пиарщиков. Объяснили, когда уже все забыли

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Ринат Сафин

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jobisdone
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20 комментариев
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