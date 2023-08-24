Сеть быстрого питания на протяжении 50 лет развивала франшизу — один из основателей был одержим открытием заведений, иногда в ущерб компании. В последние несколько лет она столкнулась с медийными проблемами и падением продаж, но наняла нового руководителя и надеется выйти из кризиса.