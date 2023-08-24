Еда
Евгения Евсеева

Владелец Baskin-Robbins и Cinnabon купит сеть ресторанов Subway Статьи редакции

Сумма сделки, по данным источников, могла составить $9,6 млрд.

Фото: Shutterstock
  • Сумму сделки стороны не раскрывают. WSJ сообщала, что она может составить $9,6 млрд. На покупку претендовали и другие инвестиционные компании, в частности, TDR Capital и Sycamore Partners.
  • Сроки закрытия сделки также неизвестны — Subway сообщает, что они будут зависеть от одобрения регуляторов.
  • Roark Capital — инвестиционная фирма, которая управляет активами на сумму более $37 млрд. Через компанию Inspire Brands фирма владеет брендами Dunkin’ Donuts, Baskin-Robbins, Sonic, Arby’s, Buffalo Wild Wings и Jimmy John’s. Через Focus Brands — ресторанами Auntie Anne’s, Carvel, Cinnabon, Jamba, McAlister’s, Moe’s Southwest Grill и Schlotzsky’s.
  • Более 50 лет Subway принадлежит двум семьям её основателей и развивает сеть по системе франчайзи. По данным исследователей Technomic, которые приводило WSJ, в 2021 году у сети было около 21 тысячи ресторанов в США, а её объём продаж составил $9,4 млрд. По всему миру у неё 37 тысяч торговых точек.
Еда
Nataliia Zagolovich
Обогнал McDonald's по количеству ресторанов в мире, но из-за кризиса роста потерял первенство: история Subway Статьи редакции

Сеть быстрого питания на протяжении 50 лет развивала франшизу — один из основателей был одержим открытием заведений, иногда в ущерб компании. В последние несколько лет она столкнулась с медийными проблемами и падением продаж, но наняла нового руководителя и надеется выйти из кризиса.

Subway Frachise Times

#новость #subway

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24 комментария
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 Борис

Имхо, Сабвей реально недооценен в РФ. Если с ним поработает команда профессионалов, то из него может выйти хрючевальня куда лучше чем Вкусно и точка или БК.

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aaa bbb

"Если с [плейсхолдер] поработает команда профессионалов, то из него может выйти [плейсхолдер] куда лучше чем [плейсхолдер]."

Помог вам в будущем с большей легкостью создавать такие же интеллектуальные комментарии.

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John Smith

Ценник там конский. Я вчера за 450 рублей взял в ВиТ комбо + пара по 99 + две акции по 1 рублю. В Сабвей я за эти же деньги получу сэндвич 30 см, который я съем и через 2 часа захочу опять есть.

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under construction

Булки по неадекватной цене.

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Мигель Маркин

Subway Surfers надеюсь

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Chinko

Вот скажите честно, хоть один из вас, питался там хоть раз?
Сколько раз проходил мимо или покупал еду в бургер кинге, максимум одного человека видел, странно, что не перекати поле.

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Oleg Shirochenkov

Неоднократно.

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Стерлядка Вяленая

Ага, целый один раз в районе, когда поесть больше было негде. Отдал тогда 200 руб за херовый бутер с огурцами и всякой чушью. Это было в 2011м году, во времена, когда цезарь ролл в маке стоил 97 рублей, а филе-о-фиш всего 117 руб.

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Monkey Do

Люблю сабвей. Если рядом несколько фастфудов, предпочту именно сабвей.

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Banyanya

Как-то жила рядом с сабвеем, там очень плохо пахло какой-то кислятиной и сидели полтора человека - просто время проводили.

В невонючем как-то один раз брала из саб - невкусно

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jonewayne

Во время универа лет 10-12 все студенты ходили туда на обед, но сходил за компанию пару раз и как-то не оценил. То ли не хотелось сложностей с разбирательством в их системе (что выгоднее взять), то ли еда не заходила, хз. Ну и да, цены там выше за аналогичный каллораж в других сетях

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Батищев Александр

Жду сабвей в киеве, любимая сеть фастфуда

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Вадим Д.

BR - вкусно, Subway - на любителя, как по мне. Но, может, после покупки, везде будет мороженое? 🤤

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John Smith

Mövenpick (Monterra) рекомендую попробовать еще, если BR нравится.

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Вадим Д.

Ну как же, пробовал, огонь! Сорбеты, фисташковое и с малиной очень вкусные.

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S1m0ne

ооо, с грецким орехом просто душу продать можно

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Alchakov Developer

Сабвей этот который вечно пустующий, кому вообще он сдался? Убыточная какая-то. Не говоря уже о том что продукция там с консервантами, ибо как они при отсутствии потока клиентов не уходят в минуса изза продуктов

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Qwerty54321

А мне нравится

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John Smith

Сообщение удалено

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Куртуазный маньерист

1

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aaa bbb

В стародавние времена захаживал. Как и в Мак. А потом пришло понимание, что доверять готовку еды чужим людям - вечно играть в лотерею со своим здоровьем.

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Алексей Иванов

Синнабоны реально такие деньги приносят, что на них можно целую сеть купить?)

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Selfish Ledger

Не ешьте эти циннабоны. Их тесто входит внутрь легче чем выходит

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Mark Marsh

одному повару уже не повезло

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