Владелец Baskin-Robbins и Cinnabon купит сеть ресторанов Subway Статьи редакции
Сумма сделки, по данным источников, могла составить $9,6 млрд.
- Сумму сделки стороны не раскрывают. WSJ сообщала, что она может составить $9,6 млрд. На покупку претендовали и другие инвестиционные компании, в частности, TDR Capital и Sycamore Partners.
- Сроки закрытия сделки также неизвестны — Subway сообщает, что они будут зависеть от одобрения регуляторов.
- Roark Capital — инвестиционная фирма, которая управляет активами на сумму более $37 млрд. Через компанию Inspire Brands фирма владеет брендами Dunkin’ Donuts, Baskin-Robbins, Sonic, Arby’s, Buffalo Wild Wings и Jimmy John’s. Через Focus Brands — ресторанами Auntie Anne’s, Carvel, Cinnabon, Jamba, McAlister’s, Moe’s Southwest Grill и Schlotzsky’s.
- Более 50 лет Subway принадлежит двум семьям её основателей и развивает сеть по системе франчайзи. По данным исследователей Technomic, которые приводило WSJ, в 2021 году у сети было около 21 тысячи ресторанов в США, а её объём продаж составил $9,4 млрд. По всему миру у неё 37 тысяч торговых точек.
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Имхо, Сабвей реально недооценен в РФ. Если с ним поработает команда профессионалов, то из него может выйти хрючевальня куда лучше чем Вкусно и точка или БК.
"Если с [плейсхолдер] поработает команда профессионалов, то из него может выйти [плейсхолдер] куда лучше чем [плейсхолдер]."
Помог вам в будущем с большей легкостью создавать такие же интеллектуальные комментарии.
Ценник там конский. Я вчера за 450 рублей взял в ВиТ комбо + пара по 99 + две акции по 1 рублю. В Сабвей я за эти же деньги получу сэндвич 30 см, который я съем и через 2 часа захочу опять есть.
Булки по неадекватной цене.
Subway Surfers надеюсь
Вот скажите честно, хоть один из вас, питался там хоть раз?
Сколько раз проходил мимо или покупал еду в бургер кинге, максимум одного человека видел, странно, что не перекати поле.
Неоднократно.
Ага, целый один раз в районе, когда поесть больше было негде. Отдал тогда 200 руб за херовый бутер с огурцами и всякой чушью. Это было в 2011м году, во времена, когда цезарь ролл в маке стоил 97 рублей, а филе-о-фиш всего 117 руб.
Люблю сабвей. Если рядом несколько фастфудов, предпочту именно сабвей.
Как-то жила рядом с сабвеем, там очень плохо пахло какой-то кислятиной и сидели полтора человека - просто время проводили.
В невонючем как-то один раз брала из саб - невкусно
Во время универа лет 10-12 все студенты ходили туда на обед, но сходил за компанию пару раз и как-то не оценил. То ли не хотелось сложностей с разбирательством в их системе (что выгоднее взять), то ли еда не заходила, хз. Ну и да, цены там выше за аналогичный каллораж в других сетях
Жду сабвей в киеве, любимая сеть фастфуда
BR - вкусно, Subway - на любителя, как по мне. Но, может, после покупки, везде будет мороженое? 🤤
Mövenpick (Monterra) рекомендую попробовать еще, если BR нравится.
Ну как же, пробовал, огонь! Сорбеты, фисташковое и с малиной очень вкусные.
ооо, с грецким орехом просто душу продать можно
Сабвей этот который вечно пустующий, кому вообще он сдался? Убыточная какая-то. Не говоря уже о том что продукция там с консервантами, ибо как они при отсутствии потока клиентов не уходят в минуса изза продуктов
А мне нравится
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В стародавние времена захаживал. Как и в Мак. А потом пришло понимание, что доверять готовку еды чужим людям - вечно играть в лотерею со своим здоровьем.
Синнабоны реально такие деньги приносят, что на них можно целую сеть купить?)
Не ешьте эти циннабоны. Их тесто входит внутрь легче чем выходит
одному повару уже не повезло