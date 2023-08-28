Еда
Евгения Евсеева

«Вкусно — и точка» начала продавать детские наборы с первой серией игрушек Статьи редакции

В неё вошли 12 фигурок персонажей из мультсериала «Лео и Тиг».

  • С 24 августа 2023 года набор доступен для заказа в некоторых точках сети, до 31 августа он появится во всех ресторанах «Вкусно — и точка», пишет РБК.
  • Первую коллекцию компания представила в начале июня 2023 года. В неё вошли персонажи российского мультфильма «Лео и Тиг». Всего 12 фигурок, посмотреть их можно на сайте «Вкусно — и точка». Минимальная цена набора — 258 рублей.
  • В следующих наборах будут представлены персонажи других мультфильмов. В проработке — игрушки по сериалам «Маша и Медведь» и «Ну, погоди».
Фото «РИА Новости»
  • Наборы «Кидз Комбо» появились в меню «Вкусно — и точка» в декабре 2022 года. Вместо игрушек в них входили книги с головоломками и лабиринтами от издательства Clever.
  • Летом 2022 года гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что после ухода McDonald's у компании возникли трудности с покупкой прав на игрушки по мотивам популярных зарубежных мультфильмов из «недружественных» стран. Вместо этого сети пришлось искать новых поставщиков для наборов. А всего ей нужно 2 млн игрушек каждый месяц. В марте 2023-го компания объявила, что собирается построить собственную фабрику для их производства.

#новость #вкусноиточка

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10 комментариев
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 Вадим Д.

Молодцы! По крайней мере, не модели танков и не листовки вкладывают.
Но игрушки странноватые, ухудшенные версии игрушек из киндеров какие-то.

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Alex Shevchenko

Ну если посмотреть какие нынчи игрушки в киндерах, то вовсе и не хуже))

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Вадим Д.

Хм, возможно, давненько не видел (-:

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Alek Nikolskiy

Модели китайских танков и солдатики смотрелись бы органичнее 😀 еще можно настолки с уничтожением Америки и захватом Польши сделать, в духе времени. Типа найди С300 и солнцепек в новых наборах «счастливого хрючева» во вкусочка

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Kruason

Что это еще за «кидз комбо»? Можно же было назвать «детский паек и точка», например

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lakoros

Борьба с англицизмами!
Вкусно и точка : кидзкомбо.

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Kruason

ДетНабор!

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lakoros

Бебибокс.

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Дмитрий Куприянов

Эх, до сих помню

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Дмитрий Куприянов

Ну и такое еще

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