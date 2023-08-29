Еда
Евгения Евсеева

Сеть пиццерий Domino's Pizza в России купили Тимати и ресторатор Антон Пинский Статьи редакции

Они планировали открыть сеть под новым брендом, его презентация состоится 30 августа.

  • Об этом вечером 28 августа 2023 года сообщил ресторатор Дмитрий Левицкий в своём Telegram-канале ReBro. Информацию 29 августа подтвердил Тимати.
  • Условия сделки не раскрываются. По словам Левицкого, 30 августа Пинский и Тимати представят обновлённый бренд пиццерий.
Антон Пинский — слева, Тимати — справа
  • Domino's Pizza открыла первый ресторан в России в 1998 году. В марте 2022 года DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приостановила инвестиции в стране и перестала принимать роялти от российских операторов, но 188 ресторанов продолжали работу. Из них 29 закрылись в течение года, раскрывала компания в отчёте.
  • 21 августа DP Eurasia объявила, что прекратила попытки продать российский бизнес и начала процесс банкротства. 22 августа Тимати и Пинский сообщили, что хотят выкупить сеть и перезапустить под новым брендом. 23 августа Антон Пинский рассказал, что вступил в переговоры с франчайзи.
  • Тимати и Пинский также совместно в июле 2022 года выкупили кофейни Starbucks в России, они перезапустились в августе как Stars Coffee. Сумма сделки составила 500 млн рублей.

#новость #dominospizza

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56 комментариев
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 Вадим Д.

По ребрендингу могу им подсказать:

Nos.ru

Пользуйтесь, Тимати и ресторатор Антон Пинский.
Чернобургерные, кстати, ещё работают хоть где-то или их совсем ликвидировали?

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John Smith

Чернобургерные походу всё. Мода на бургеры прошла, у нас в двух соседних регионах уже несколько лет как 0 заведений. Только в Москве видел.

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5 комментариев
Mr Black

Да кто их жрет то эти бургеры с красителем из активированного угля?)
За дорого богато)

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8 комментариев
Ale K

Как расшифровывается ?

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1 комментарий
Иван Серик
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Ware Wow

130 точек сейчас

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1 комментарий
Tigerbrut

Ару

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Dima Alexeev

держи

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Egor Savelyev

Тимати как антибренд. Точно знаешь, куда не ходить и где лучше не заказывать

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Скотина

Для кого-то вкус блюд на первом месте. Эту резиновую Доминос и без Тимати невозможно было есть.

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3 комментария
Pavel Chernev

Пицца станет еще хуже?

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Ivan Mart

Хуже не возможно физчески. Достигнут предел

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Иван Хаманн

вместо начинки - просто автограф тимати

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2 комментария
Нейрослав Жепетеев

Аж шакалы посыпались на лице от качества картинки.
А новость страшная. Хоть я и не хожу в пиццерии.

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Случайные фотографии

Спасибо что уточнили кто где. Без иронии хз кто эти люди. Теперь хоть знаю о тимати.

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Ware Wow

Круто идут.
Пинский шарит.
Нехилую такую сетку из брендов могут построить.
Тот случай, когда использовали возможности.

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Следствие вели

Молодцы, неплохо подняли. Ел бургеры, в мск были отличные, ел в екате, полный отстой. Сейчас из сетевых фарш нравится

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debil
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Mr Black

🤦🤣🤣

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Антон Логинов

Тимати плоховато выглядит

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Aleks B

так ему полташка скоро

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2 комментария
Alex Shevchenko

Чёрная доминошка)

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Винарис Гумаров

На хрен пошли со своей сковородкой

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Владимир Кузиков

Тимати везде и всюду, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины, видимо его девиз

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Роман

Бизнесмены, которых мы заслужили... ̶ё̶б̶в̶а̶ш̶у̶м̶а̶т̶ь̶

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Npc

Нардыс

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Abnatop Sky

Увы, но Доминос как пицца - полное деррьмищще.
Даже такое хрючево как ДаДа - и та лучше в 2-3 раза.

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Просто Вера

Если у доминос пиццы и был шанс на спасение-то это как раз он, последний

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Пёсокот

Сначала подумал что доминос купили Тимати. А потом вспомнил что его уже давно купили дед и дон.
Кто вообще так заголовки пишет?

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Арсен Саакян

Доминос КАЛ

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Аня Ракета
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Хозяин

Если бы сеть пиццерий не купил Тимати, её бы купли сын Кадырова.

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Inna Moon

Бллляяяяяяяяяяя

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Inna Moon

А там будут отбеливать цыганские анусы реперов, которые рифмуют «любовь-кровь»?

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53 комментария
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