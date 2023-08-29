Сеть пиццерий Domino's Pizza в России купили Тимати и ресторатор Антон Пинский Статьи редакции
Они планировали открыть сеть под новым брендом, его презентация состоится 30 августа.
- Об этом вечером 28 августа 2023 года сообщил ресторатор Дмитрий Левицкий в своём Telegram-канале ReBro. Информацию 29 августа подтвердил Тимати.
- Условия сделки не раскрываются. По словам Левицкого, 30 августа Пинский и Тимати представят обновлённый бренд пиццерий.
- Domino's Pizza открыла первый ресторан в России в 1998 году. В марте 2022 года DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приостановила инвестиции в стране и перестала принимать роялти от российских операторов, но 188 ресторанов продолжали работу. Из них 29 закрылись в течение года, раскрывала компания в отчёте.
- 21 августа DP Eurasia объявила, что прекратила попытки продать российский бизнес и начала процесс банкротства. 22 августа Тимати и Пинский сообщили, что хотят выкупить сеть и перезапустить под новым брендом. 23 августа Антон Пинский рассказал, что вступил в переговоры с франчайзи.
- Тимати и Пинский также совместно в июле 2022 года выкупили кофейни Starbucks в России, они перезапустились в августе как Stars Coffee. Сумма сделки составила 500 млн рублей.
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По ребрендингу могу им подсказать:Nos.ru
Пользуйтесь, Тимати и ресторатор Антон Пинский.
Чернобургерные, кстати, ещё работают хоть где-то или их совсем ликвидировали?
Чернобургерные походу всё. Мода на бургеры прошла, у нас в двух соседних регионах уже несколько лет как 0 заведений. Только в Москве видел.
Да кто их жрет то эти бургеры с красителем из активированного угля?)
За дорого богато)
Как расшифровывается ?
130 точек сейчас
Ару
держи
Тимати как антибренд. Точно знаешь, куда не ходить и где лучше не заказывать
Для кого-то вкус блюд на первом месте. Эту резиновую Доминос и без Тимати невозможно было есть.
Пицца станет еще хуже?
Хуже не возможно физчески. Достигнут предел
вместо начинки - просто автограф тимати
Аж шакалы посыпались на лице от качества картинки.
А новость страшная. Хоть я и не хожу в пиццерии.
Спасибо что уточнили кто где. Без иронии хз кто эти люди. Теперь хоть знаю о тимати.
Круто идут.
Пинский шарит.
Нехилую такую сетку из брендов могут построить.
Тот случай, когда использовали возможности.
Молодцы, неплохо подняли. Ел бургеры, в мск были отличные, ел в екате, полный отстой. Сейчас из сетевых фарш нравится
🤦🤣🤣
Тимати плоховато выглядит
так ему полташка скоро
Чёрная доминошка)
На хрен пошли со своей сковородкой
Тимати везде и всюду, кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины, видимо его девиз
Бизнесмены, которых мы заслужили... ̶ё̶б̶в̶а̶ш̶у̶м̶а̶т̶ь̶
Нардыс
Увы, но Доминос как пицца - полное деррьмищще.
Даже такое хрючево как ДаДа - и та лучше в 2-3 раза.
Если у доминос пиццы и был шанс на спасение-то это как раз он, последний
Сначала подумал что доминос купили Тимати. А потом вспомнил что его уже давно купили дед и дон.
Кто вообще так заголовки пишет?
Доминос КАЛ
Если бы сеть пиццерий не купил Тимати, её бы купли сын Кадырова.
Бллляяяяяяяяяяя
А там будут отбеливать цыганские анусы реперов, которые рифмуют «любовь-кровь»?