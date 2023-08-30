Тимати и ресторатор Антон Пинский объединили бывших франчайзи Domino’s Pizza под новым брендом — «Domино Pizza» Статьи редакции
У сети поменялся логотип — но фирменные синий и красный цвета остались.
- Тимати и Пинский представили новый бренд «Domиno Pizza», который объединит 120 бывших франшизных точек пиццерий Domino’s Pizza в России, сообщает Forbes. РБК пишет, что Пинский и Тимати «выкупили отдельные пиццерии у отдельных франчайзи» — около 60 точек. По словам Тимати, новым владельцам нужен «месяц-полтора», чтобы наладить все процессы.
- Ресторатор Дмитрий Левицкий в своём Telegram-канале ReBro уточняет, что Тимати и Пинский выкупили 60 точек и получили ещё около 60 согласий от франчайзи на работу под новым брендом. Сумма сделки не раскрывается, речь о «сотнях миллионов» рублей. Цены в заведении не изменятся, но появится новая программа лояльности, которую планируют объединить с Stars Coffee.
- 21 августа DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, объявила, что прекратила попытки продать российский бизнес и начала процесс банкротства. На 30 июня 2023 года компания закрыла все собственные точки в России, в стране оставались только 142 работающие по франшизе пиццерии.
- 22 августа Тимати и Пинский сообщили, что хотят выкупить сеть и перезапустить под новым брендом. 23 августа Антон Пинский рассказал, что вступил в переговоры с франчайзи.
- Председатель совета директоров и руководитель DP Eurasia Аслан Саранга в беседе с изданием Food Service Russia отмечал, что «понятия не имеет», какие именно точки Domino's Pizza выкупают Тимати и Пинский. По его словам, собственные активы компании не проданы, а все российские субфранчайзи должны будут сменить название, так как у них нет права продолжать работу под брендом Domino’s Pizza.
- Domino's Pizza открыла первый ресторан в России в 1998 году. В марте 2022 года DP Eurasia приостановила инвестиции в стране и перестала принимать роялти от российских операторов, но 188 ресторанов продолжали работу. Из них 29 закрылись в течение года, раскрывала компания в отчёте.
- Тимати и Пинский также совместно в июле 2022 года выкупили кофейни Starbucks в России, они перезапустились в августе как Stars Coffee. Сумма сделки составила 500 млн рублей.
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ну какой же кринж, как и ЮMoney, какие идиоты это придумывают и одобряют... Как правильно это написать в браузере, как найти приложение, как это запомнить (попробуйте угадать какой домен юMoney, если не знаете его). Ладно кириллица и транслит в латиницу, но смесь это просто убого, как минимум со стороны удобства
Пишешь домино пицца или domino pizza
ну т.е вместо ввода домена приходится использовать ещё и поиск т.к домен просто не логичен из-за проблем с названием… Казалось бы не просто так делают домены максимально простыми и логичными, чтобы они запоминались и избавляли от проблем с фишингом
А что много домино пицц знаете в России?
Зачем угадывать? Только что написал "юмани", первая же ссылка корректная.
А чего вы ожидали от wigger'ов?
Ю = yoo Кринжатина
да ладно, пофиг) кто в эти шараги ходить то будет?)))
Страна кривых брендов.
Копирайтер, в заглаве одно название, а на пикче Тимати - другое
Ну почему не "Нарды пицца"? Очконули, а было бы намного креативнее и образ этого бородатого джамшута с возрастом все больше напоминающего чабана, как нельзя лучше интегрировался бы в идентификацию бренда.
Гении. Ей богу. Пора им с синтетикой завязывать и переходить хотя бы на натурпродукт, если совсем уж соскочить не могут.
Это вроде у редачера проблемы
Хм, ну даже если, но буква И тогда латиницей. Короче — «шо то хня, шо это» ©
Доминантно
Domинанто
Ребрендинг от бога..
твое лицо когда спиздил чужой бренд, поменяв две буквы, и клиенты будут просто по инерции
Че, пацаны, хряпнем пиццу за здоровье Собянина? %)
Я так понял, Тимати сейчас по блату выдают все ушедшие бренды. Типа он хороший управленец или что?
Ты заплати несколько сотен миилионов, и тебе дадут.
можно подумать, он платил
Ну подумай, если можно.
ну типа лол
Domиno только а не domино
Паххахаааххахаэсэс , Тимати никак не может угомониться
Домино без домино получается
И почему не Пицца и точка?
Комментарий удален модератором
Что я только что прочитал. Domиno пицца, продажа точек, хотя они закрылись. КРИНДЖ
Где «оно» означает иноагент
Хотели как лучше, а получилось Дотино?
Додомино питса
DP, выделенные другим цветом - это двойное проникновение?
Тимати как всегда в своем репертуаре. Тупо пи***** идеи и бренды как он и делал со своими песнями.
И? Самое главное бизнес.
на самом деле от бренда многое зависит. Я лично ни разу не ел в вкусно и точка, потому что нет уважения к этому бренду. Аналогично и кофе старс, ростикс и прочие. Я ими не пользуюсь из принципа и самоуважения