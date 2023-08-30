Еда
Евгения Евсеева

Тимати и ресторатор Антон Пинский объединили бывших франчайзи Domino’s Pizza под новым брендом — «Domино Pizza» Статьи редакции

У сети поменялся логотип — но фирменные синий и красный цвета остались.

Фото: Андрей Любимов / РБК 
Обновлено в 15:50. Согласно релизу, который есть у Forbes, Тимати и Пинский выкупили у франчайзи 68 точек из 120. С владельцами оставшихся они подписали новый франшизный договор.
  • Тимати и Пинский представили новый бренд «Domиno Pizza», который объединит 120 бывших франшизных точек пиццерий Domino’s Pizza в России, сообщает Forbes. РБК пишет, что Пинский и Тимати «выкупили отдельные пиццерии у отдельных франчайзи» — около 60 точек. По словам Тимати, новым владельцам нужен «месяц-полтора», чтобы наладить все процессы.
  • Ресторатор Дмитрий Левицкий в своём Telegram-канале ReBro уточняет, что Тимати и Пинский выкупили 60 точек и получили ещё около 60 согласий от франчайзи на работу под новым брендом. Сумма сделки не раскрывается, речь о «сотнях миллионов» рублей. Цены в заведении не изменятся, но появится новая программа лояльности, которую планируют объединить с Stars Coffee.
  • 21 августа DP Eurasia, управляющая брендом Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, объявила, что прекратила попытки продать российский бизнес и начала процесс банкротства. На 30 июня 2023 года компания закрыла все собственные точки в России, в стране оставались только 142 работающие по франшизе пиццерии.
  • 22 августа Тимати и Пинский сообщили, что хотят выкупить сеть и перезапустить под новым брендом. 23 августа Антон Пинский рассказал, что вступил в переговоры с франчайзи.
  • Председатель совета директоров и руководитель DP Eurasia Аслан Саранга в беседе с изданием Food Service Russia отмечал, что «понятия не имеет», какие именно точки Domino's Pizza выкупают Тимати и Пинский. По его словам, собственные активы компании не проданы, а все российские субфранчайзи должны будут сменить название, так как у них нет права продолжать работу под брендом Domino’s Pizza.
  • Domino's Pizza открыла первый ресторан в России в 1998 году. В марте 2022 года DP Eurasia приостановила инвестиции в стране и перестала принимать роялти от российских операторов, но 188 ресторанов продолжали работу. Из них 29 закрылись в течение года, раскрывала компания в отчёте.
Логотип Domino's Pizza

#новость #dominospizza #domиnopizza

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36 комментариев
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 pupsik
Domиno Pizza

ну какой же кринж, как и ЮMoney, какие идиоты это придумывают и одобряют... Как правильно это написать в браузере, как найти приложение, как это запомнить (попробуйте угадать какой домен юMoney, если не знаете его). Ладно кириллица и транслит в латиницу, но смесь это просто убого, как минимум со стороны удобства

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Максим Соколовский

Пишешь домино пицца или domino pizza

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pupsik

ну т.е вместо ввода домена приходится использовать ещё и поиск т.к домен просто не логичен из-за проблем с названием… Казалось бы не просто так делают домены максимально простыми и логичными, чтобы они запоминались и избавляли от проблем с фишингом

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Fred Han

А что много домино пицц знаете в России?

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noname

Зачем угадывать? Только что написал "юмани", первая же ссылка корректная.

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sunblade

А чего вы ожидали от wigger'ов?

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Алексей С

Ю = yoo Кринжатина

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SegaBoy

да ладно, пофиг) кто в эти шараги ходить то будет?)))

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Blisk

Страна кривых брендов.

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Fred Han

Копирайтер, в заглаве одно название, а на пикче Тимати - другое

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Alex Fedorov

Ну почему не "Нарды пицца"? Очконули, а было бы намного креативнее и образ этого бородатого джамшута с возрастом все больше напоминающего чабана, как нельзя лучше интегрировался бы в идентификацию бренда.

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Вадим Д.
Domино

Гении. Ей богу. Пора им с синтетикой завязывать и переходить хотя бы на натурпродукт, если совсем уж соскочить не могут.

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Fred Han

Это вроде у редачера проблемы

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Вадим Д.

Хм, ну даже если, но буква И тогда латиницей. Короче — «шо то хня, шо это» ©

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debil
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Artemy

Доминантно

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Vyacheslav Anzhiganov

Domинанто

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Александр Пустовалов

Ребрендинг от бога..

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Qnoc

твое лицо когда спиздил чужой бренд, поменяв две буквы, и клиенты будут просто по инерции

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Невкусно и грустно

Че, пацаны, хряпнем пиццу за здоровье Собянина? %)

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Тоже хочу

Я так понял, Тимати сейчас по блату выдают все ушедшие бренды. Типа он хороший управленец или что?

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noname

Ты заплати несколько сотен миилионов, и тебе дадут.

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Артур Маслов

можно подумать, он платил

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noname

Ну подумай, если можно.

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Посторонним В

ну типа лол

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Максим Соколовский

Domиno только а не domино

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Unknown

Паххахаааххахаэсэс , Тимати никак не может угомониться

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Artem

Домино без домино получается
И почему не Пицца и точка?

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Комментарий удален модератором

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Юрий Б.

Что я только что прочитал. Domиno пицца, продажа точек, хотя они закрылись. КРИНДЖ

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Антон Соболев

Где «оно» означает иноагент

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Нейрослав Жепетеев

Хотели как лучше, а получилось Дотино?

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Артур Маслов

Додомино питса

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Francesco Pazolini

DP, выделенные другим цветом - это двойное проникновение?

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Dimitri

Тимати как всегда в своем репертуаре. Тупо пи***** идеи и бренды как он и делал со своими песнями.

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Muvandr

И? Самое главное бизнес.

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SegaBoy

на самом деле от бренда многое зависит. Я лично ни разу не ел в вкусно и точка, потому что нет уважения к этому бренду. Аналогично и кофе старс, ростикс и прочие. Я ими не пользуюсь из принципа и самоуважения

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