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Еда
Полина Лааксо

«Не спуститесь — сам съем»: как курьеры в Бразилии привлекают внимание к воровству их сумок и «байков» Статьи редакции

По этой причине они не хотят доставлять заказы до двери, пишет Rest of World, и власти некоторых городов их поддерживают.

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Источник: FT

Сервисы доставки в Бразилии работают по меньшей мере с 386 тысячами курьеров. Ничего необычного в их работе нет: принял заказ через приложение — доставил его до клиента.

Но в последнее время местные доставщики всё чаще сталкиваются с грабежами: местные хулиганы пытаются украсть у них не только мотоциклы и велосипеды, но ещё и термосумки, в которых часто лежат заказы для других пользователей — за них курьеру в случае кражи придётся платить из собственного кармана.

Привлечь внимание общественности к кражам решил Педро Хуниор из Рио-де-Жанейро. После того как у него дважды своровали сумку, он стал просить клиентов спуститься за заказом на улицу и начал публиковать в интернете видеоролики, в которых те ему хамят.

В случае отказа доставщик грозился съесть еду, что позже также записывал на видео. Он с радостью возвращал бы блюда в рестораны, но далеко не все готовы их принять. Выбрасывать еду Хуниор не собирается, поэтому действует по ситуации: отдаёт бездомным, ест сам или относит домой сыну.

Один из его роликов набрал свыше 7 млн просмотров в TikTok, получил поддержку от понимающих клиентов и породил целый тренд на подобные видео среди коллег.

Хуниор разбирает не забранный заказ из McDonald's и напевает строки: «Если не спуститесь — съем сам»

Сперва осмелевшие курьеры устроили волну протестов: они приезжали на мотоциклах под окна многоквартирных домов и без остановки сигналили. Затем обратились к местным регуляторам и в столицах двух бразильских штатов получили законное право не доставлять заказы до квартирной двери.

На самом деле причина их недовольства не только в кражах, пишет Rest of World. Нести заказ до квартиры — значит, искать место, где можно оставить транспортное средство, потому что мотоцикл в здание не завезёшь, а с велосипедом пускают далеко не всегда.

В некоторых домах нужно также отмечаться с удостоверением личности у консьержа, а в более элитных комплексах могут потребовать пройти даже фотоидентификацию. Всё это время можно потратить на доставку другого заказа и заработать больше денег, объяснили изданию доставщики.

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Владельцы 90% бразильского рынка доставки — сервисы Rappi и iFood — заявляют, что не обязывают водителей доставлять заказы до порога. Якобы в их соглашении сказано: работник вправе передать еду клиенту на улице. Но потребителям, привыкшим к комфорту, трудно это объяснить.

Чтобы рейтинг не упал, а рабочий аккаунт не заблокировали, часть курьеров всё равно поднимается в квартиру. Правда, даже это — ещё не гарантия того, что клиент не попробует им «насолить». Некоторые доставщики рассказывали, что покупатели из принципа не озвучивали им код получения, из-за чего те не могли завершить заказ в системе.

Реакция местного блогера-доставщика на ролики коллег. Видео на бразильском, но как минимум англоязычные автосубтитры позволяют понять комментарии автора

Закон, который даёт доставщикам право отказаться от доставки до двери, принят в трёх бразильских городах — Форталезе, Порту-Велью и Валадаресе. Правительство первого говорит, что закон получил поддержку даже от граждан, поскольку те переживали, что могут открыть дверь преступнику, который выдаёт себя за доставщика.

В Манаусе и столице страны — Бразилии — тоже думают принять поправки, но в масштабах города. Власти Рио-де-Жанейро, в свою очередь, подумывают распространить такой закон на весь штат.

Еда
Полина Лааксо
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Приложения лишают курьеров заработка за малейшие опоздания, рестораны не пускают даже в уборную, а полиция отказывается искать украденные велосипеды. О том, как доставщики справляются с грабителями и несправедливостью, разбивая базы для отдыха и собираясь в патрули, рассказывают издания New York и The Verge.

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#курьеры #доставка

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