Приложения лишают курьеров заработка за малейшие опоздания, рестораны не пускают даже в уборную, а полиция отказывается искать украденные велосипеды. О том, как доставщики справляются с грабителями и несправедливостью, разбивая базы для отдыха и собираясь в патрули, рассказывают издания New York и The Verge.

На самом деле причина их недовольства не только в кражах, пишет Rest of World. Нести заказ до квартиры — значит, искать место, где можно оставить транспортное средство, потому что мотоцикл в здание не завезёшь, а с велосипедом пускают далеко не всегда.

По этой причине они не хотят доставлять заказы до двери, пишет Rest of World, и власти некоторых городов их поддерживают.