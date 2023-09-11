Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал дело против Greenbox после отравления 248 человек Статьи редакции
По данным Роспотребнадзора, в больницах находится 129 пострадавших.
- Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП) зарегистрировано Приморским районным судом Санкт-Петербурга. АО «Грин Бокс» подозревают в некачественной уборке помещений, наличии мух и тараканов, отсутствии бактерицидного оборудования, допуске к работе сотрудников без медицинских книжек и других нарушениях.
- О массовом отравлении петербуржцев готовой едой от сервиса здорового питания Greenbox, заказанной через «Самокат», 9 сентября 2023 года сообщила «Фонтанка».
- По информации регионального отделения Роспотребнадзора, на 11 сентября зарегистрировано 248 случаев отравления. Стационарное лечение потребовалось 129 пострадавшим, в том числе двоим детям. Результаты лабораторных исследований как минимум в 28 случаях выявили бактерии сальмонеллы.
- В Greenbox сообщили ТАСС, что проводят служебное расследование, по итогам которого руководство обязуется принять меры для устранения нарушений.
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"АО «Грин Бокс» подозревают в некачественной уборке помещений, наличии мух и тараканов, отсутствии бактерицидного оборудования, допуске к работе сотрудников без медицинских книжек и других нарушениях"
Фуллхаус, ёпта.
Я не понимаю как даже с тараканами, сотрудниками без книжек и некачественной уборкой можно положить 250 человек
Тухленьким мясом как в шаурме, списанным из сетей, вариантов много
Стратегия и расчёт
А еще в финансировании нежелательных организаций и пропаганде ЛГБТ ( самокатчики же).
Я как-то занимался установкой музыкальных автоматов в кафе в 10х годах. В кафе, которые в основном держат приезжие гости с Кавказа. Так вот в каждом таком кафе на кухне творился просто пиздец. Тараканы, мухи, мусор, грязь. Удивительно как люди не травились.
Все что надо знать о правильном питании и здоровой еде))
Карма зумерского питания
Крошечные порции "здорового питания" за оверпрайс привели пориджей прямо в больницу
Закрыть и точка
Здоровое питание 👍🏻
Здоров питание оказалось нездоровым
Агрегатор случайно пропустил карточку опасной экскурсии - уголовка и срок.
Сервис отравил 250 человек - "ну мы разберёмся и примем меры".
Не кипишуй, еще никто не умер в этой истории.
Очередное гастрономическое приключение - отравили 248 человек!
незабываемое
А в "Грин бокс" грин - это потому что продукты были покрыты зелёной плесенью, так понимаю? Типа все такое зелёненькое, полезненькое, зожное и для планеты безвредное. Ну так-то да, чем меньше людей, тем здоровее планета. Ребята пошли по радикальному пути.
А кто это? Есть у нас Невероятный Блондин, но он точно не натурал.
Гендиректора "Самоката" посадили под стражу? Просто после того, как утонули 8 человек на экскурсии, купленной через Sputnik-8, его гендиректора Александра Кима уже пару недель содержат под стражей, хотя Спутник — не организатор, а просто продал билеты. Мне вот интересно, гендиректора "Самоката" тоже уже взяли? Или это другое?
Ну так их не насмерть отравили.
Ну все-равно попахивает уголовщиной.
Если попахивает, сходи помойся. Вот умрут — тогда и посадят.
Когда убьют — тогда и приходите
Удивительно, люди экономят на санитарии, чтобы срубить побольше бабла, купить себе недвигу и тачки. Но все это чужих костях. Как так жить то?
Пока пипл хавает, так и будет
Это достаточно комично, так как контора представляла себя поставщиком здоровой еды, с такой чуть соевой ориентацией, людей живущих чужой жизнью, что ясно и из зашкварного назнавания о значении которого вряд ли те, кто его придумали, знали https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Green%20Box
А ответственный из роспотреба, который штампик свой сраненький поставил за копеечку, уже уволен и не работает у вас как месяц?
Роспотребу бы так по каждой забегаловке пройтись, желательно с привлечением независимой комиссии, могу стать участником на добровольной основе, знаю как обстоят дела в сотнях мест мск)