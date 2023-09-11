Еда
Артур Томилко

Суд в Санкт-Петербурге зарегистрировал дело против Greenbox после отравления 248 человек Статьи редакции

По данным Роспотребнадзора, в больницах находится 129 пострадавших.

  • Дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 6.6 КоАП) зарегистрировано Приморским районным судом Санкт-Петербурга. АО «Грин Бокс» подозревают в некачественной уборке помещений, наличии мух и тараканов, отсутствии бактерицидного оборудования, допуске к работе сотрудников без медицинских книжек и других нарушениях.
  • О массовом отравлении петербуржцев готовой едой от сервиса здорового питания Greenbox, заказанной через «Самокат», 9 сентября 2023 года сообщила «Фонтанка».
  • По информации регионального отделения Роспотребнадзора, на 11 сентября зарегистрировано 248 случаев отравления. Стационарное лечение потребовалось 129 пострадавшим, в том числе двоим детям. Результаты лабораторных исследований как минимум в 28 случаях выявили бактерии сальмонеллы.
  • В Greenbox сообщили ТАСС, что проводят служебное расследование, по итогам которого руководство обязуется принять меры для устранения нарушений.

Первым на vc.ru о случаях отравления рассказал Натуральный Блондин.

#новость #greenbox #отравление

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 Слегка Придурковатый

"АО «Грин Бокс» подозревают в некачественной уборке помещений, наличии мух и тараканов, отсутствии бактерицидного оборудования, допуске к работе сотрудников без медицинских книжек и других нарушениях"

Фуллхаус, ёпта.

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No One

Я не понимаю как даже с тараканами, сотрудниками без книжек и некачественной уборкой можно положить 250 человек

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Кузьмич

Тухленьким мясом как в шаурме, списанным из сетей, вариантов много

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AttentiveMilk

Стратегия и расчёт

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Ovechkin

А еще в финансировании нежелательных организаций и пропаганде ЛГБТ ( самокатчики же).

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Alex R

Я как-то занимался установкой музыкальных автоматов в кафе в 10х годах. В кафе, которые в основном держат приезжие гости с Кавказа. Так вот в каждом таком кафе на кухне творился просто пиздец. Тараканы, мухи, мусор, грязь. Удивительно как люди не травились.

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Кузьмич

Все что надо знать о правильном питании и здоровой еде))

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Hambala Fully

Карма зумерского питания

Крошечные порции "здорового питания" за оверпрайс привели пориджей прямо в больницу

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Платон Щукин

Закрыть и точка

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Арчи

Здоровое питание 👍🏻

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Влад

Здоров питание оказалось нездоровым

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Владислав

Агрегатор случайно пропустил карточку опасной экскурсии - уголовка и срок.

Сервис отравил 250 человек - "ну мы разберёмся и примем меры".

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Цукер Блин

Не кипишуй, еще никто не умер в этой истории.

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Эдуард Цаплов

Очередное гастрономическое приключение - отравили 248 человек!

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Невкусно и грустно

незабываемое

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Арчи

А в "Грин бокс" грин - это потому что продукты были покрыты зелёной плесенью, так понимаю? Типа все такое зелёненькое, полезненькое, зожное и для планеты безвредное. Ну так-то да, чем меньше людей, тем здоровее планета. Ребята пошли по радикальному пути.

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дед Мазай и муравьеды
Первым на vc.ru о случаях отравления рассказал Натуральный Блондин.

А кто это? Есть у нас Невероятный Блондин, но он точно не натурал.

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Sergei Soloviev

Гендиректора "Самоката" посадили под стражу? Просто после того, как утонули 8 человек на экскурсии, купленной через Sputnik-8, его гендиректора Александра Кима уже пару недель содержат под стражей, хотя Спутник — не организатор, а просто продал билеты. Мне вот интересно, гендиректора "Самоката" тоже уже взяли? Или это другое?

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Цукер Блин

Ну так их не насмерть отравили.

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Sergei Soloviev

Ну все-равно попахивает уголовщиной.

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Цукер Блин

Если попахивает, сходи помойся. Вот умрут — тогда и посадят.

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Sergei Soloviev

Когда убьют — тогда и приходите

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Altec Lansing

Удивительно, люди экономят на санитарии, чтобы срубить побольше бабла, купить себе недвигу и тачки. Но все это чужих костях. Как так жить то?

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jobisdone

Пока пипл хавает, так и будет

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Fledermausi

Это достаточно комично, так как контора представляла себя поставщиком здоровой еды, с такой чуть соевой ориентацией, людей живущих чужой жизнью, что ясно и из зашкварного назнавания о значении которого вряд ли те, кто его придумали, знали https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Green%20Box

Urban Dictionary: Green Box
Greenbox: (Gree-Ahn-Bawksz) The electrical box where smokers, art freaks, emos, band geeks, weird…
www.urbandictionary.com
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jobisdone

А ответственный из роспотреба, который штампик свой сраненький поставил за копеечку, уже уволен и не работает у вас как месяц?
Роспотребу бы так по каждой забегаловке пройтись, желательно с привлечением независимой комиссии, могу стать участником на добровольной основе, знаю как обстоят дела в сотнях мест мск)

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