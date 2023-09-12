Сеть кофеен Cofix открыла своё первое заведение в Испании Статьи редакции
Это вторая страна в Европе, где присутствует израильская сеть.
- Первая кофейня заработала в тестовом режиме по франшизе в испанской Валенсии летом 2023 года, пишет Forbes со ссылкой на главного операционного директора Cofix Global Шона Льюиса. Это заведение площадью 54 м² на 14 посадочных мест. Официальное открытие состоится 14 сентября.
- Партнёром-франчайзи стал Руслан Катарский, который до этого работал менеджером по продажам в крупных российских дилерах Nissan и Mercedes-Benz. Предприниматель рассказал, что развивает проект на собственные и кредитные деньги и в течение полутора лет планирует открыть ещё две-три кофейни в Испании.
- По словам Льюиса, минимальный объём вложений для открытия кофейни Cofix за рубежом составляет около $75 тысяч — сумма зависит от размера и формата точки: «Для обычных франчайзи в Европе условия такие: 6% роялти и €10 тысяч паушальный взнос, плюс 2% ежемесячный маркетинговый платёж. Срок окупаемости составляет от 24 месяцев».
- Специально для испанского рынка Cofix адаптировала меню и расширила ассортимент холодных напитков — например, добавила категорию «моктейли» (безалкогольные коктейли). Кофейня в Валенсии продаёт напитки по фиксированным ценам от €1,5 до €3,5.
- Льюис добавил, что Cofix выстраивает сотрудничество с локальными поставщиками ингредиентов и продуктов и готова открыть до 80 торговых точек в Испании.
- Израильская сеть кофеен вышла на российский рынок в 2016 году. В основе её концепции — единые цены на кофе, закуски, выпечку и десерты.
- Испания — вторая страна ЕС, где присутствует Cofix, отмечает Forbes. В 2020-м сеть вышла в Польшу, на сентябрь 2023-го в стране работает 16 кофеен. Всего в мире открыто более 400 кофеен сети, указывает издание — в Израиле, России, Беларуси, Польше, Казахстане, Испании. Сеть в России при этом насчитывает более 250 точек.
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Интересно, что за кофе там такой вкуснющий, что аж до Испании добрались
кофе реально говно, они берут низкой ценой
Мнения разошлись, и теперь неясно, дешево или оверпрайс?
сколько людей, столько и кошельков) для Мск 150 руб. за 300 мл - это дешево
Пусть цены будут выгоднее, чем у конкурентов. Тогда будет вообще непонятно какие цены
Поэтому и говно что цена низкая.
По вашему должно быть либо спешиалти за 500р, либо нескафе 3-в-1? Пил один раз, кмк кофе приемлемый — лучше чем в макдаке, хуже чем в пафосной кофейне.
вы у себя в голове что-то выдумали и выдали это за мое мнение :)
Кофе хуйня, за кассой хамские армянки, цены оверпрайс.
В Испании, просто из России они свалили
Рили свалили? Если да, то пускай едут нахуй наконец-то
Ничего особенного, кофе как кофе
Интересно другое, вопрос конкуренции, собственно вся Испания забита кофейнями чуть больше чем полностью, как посредственными так и довольно с неплохим качеством и ассортиментом. В чем новизна непонятно.
Новизна в том, что Руслан отлистал Шону 10 килоевро и будет отлистывать ещё 8% каждый месяц, а существующие испанские кофейни так не делают
Ах вот оно что, ну это все меняет конечно.
Вот это новость, кофейню открыли, ничего себе, это же так сложно и затратно, нано технологии
И то верно, что вообще делает бизнес на сайте про мемы
Завтра: Сеть кофеен Cofix закрыла своё первое заведение в Испании
Израильские сети есть, пожалуй, во всех странах Европы (-: Но Cofix да, только в двух теперь.
Израильские сети окутали весь мир, хи-хи
Отставить хиханьки, вопрос серьёзный!
Только вы не учитываете, что там они могут заказывать зёрна откуда угодно, а здесь только там, где привезут
Вау. В эти деньги я вижу крутое спешалти заведение с атмосферой, но не массмаркет дыру с дешевым зерном и выпечкой из отходов.
Чем дешевле тем это дороже. Макдональдс, любой продуктовый дискаунтер и т.д. все это недорого.
И закроетесь через год в минусах. А заведение со скромным интерьером и говеным кофе с не настроенной машиной по цене спешалти продолжит зарабатывать. Испанцам, вне узкой аудитории мегаполисов с экспатами, нафиг все это не упало. Они пьют средненький эспрессо из масс маркет зерна в баре у дома. А в ваше спешалти будут ходить экспаты с компьютерами на пол-дня и занимать места. Чтобы выйти в ноль вам придется лично там за кассой стоять, так как работник это -3000 евро/мес даже в Испании (зп, налоги на зп, социал, повышенные налоги на то что у вас есть лишний работник). В Испании совсем другая бизнес модель общепита, вы не сможете им навязать Берлинскую или Московскую модель. Они часто работают 2-3 раза в день, а в воскресенье закрыты и им это ок). Как и пить свой эспрессо из черного зерна в баре у дома, а не в кофейне мытую эфиопию на альтернативном молоке и вот это все
Но в кофиксе кофе даже не средненький
Так они и открылись в Валенсии, экспаты и молодежь будет пить из бумажных стаканов. Но вся эта культура максимально чужда для испанцев и вообще всех европейских южан. Даже старбакс со своими маркетинговыми бюджетами не смог свое говно продвинуть им, опять же речь про вне мегаполисов (да, даже если Барселону и Милан сравнить с Парижем и Берлином - то тоже не смог)
А что не так с Валенсией? Норм вроде городок.Но вся эта культура максимально чужда для испанцев
Какая культура? Потребления кофе? Для Испанцев чужда? Чавось?)
Похуй.
Основное конкурентное преимущество забыли: всратый кофе, который без молока и сахара не выпить
В Испании конечно же такого нет, будут первопроходцами) Интересная конечно адаптация.