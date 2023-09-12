Еда
Таня Боброва

Сеть кофеен Cofix открыла своё первое заведение в Испании Статьи редакции

Это вторая страна в Европе, где присутствует израильская сеть.

  • Первая кофейня заработала в тестовом режиме по франшизе в испанской Валенсии летом 2023 года, пишет Forbes со ссылкой на главного операционного директора Cofix Global Шона Льюиса. Это заведение площадью 54 м² на 14 посадочных мест. Официальное открытие состоится 14 сентября.
  • Партнёром-франчайзи стал Руслан Катарский, который до этого работал менеджером по продажам в крупных российских дилерах Nissan и Mercedes-Benz. Предприниматель рассказал, что развивает проект на собственные и кредитные деньги и в течение полутора лет планирует открыть ещё две-три кофейни в Испании.
  • По словам Льюиса, минимальный объём вложений для открытия кофейни Cofix за рубежом составляет около $75 тысяч — сумма зависит от размера и формата точки: «Для обычных франчайзи в Европе условия такие: 6% роялти и €10 тысяч паушальный взнос, плюс 2% ежемесячный маркетинговый платёж. Срок окупаемости составляет от 24 месяцев».
  • Специально для испанского рынка Cofix адаптировала меню и расширила ассортимент холодных напитков — например, добавила категорию «моктейли» (безалкогольные коктейли). Кофейня в Валенсии продаёт напитки по фиксированным ценам от €1,5 до €3,5.
  • Льюис добавил, что Cofix выстраивает сотрудничество с локальными поставщиками ингредиентов и продуктов и готова открыть до 80 торговых точек в Испании.
  • Израильская сеть кофеен вышла на российский рынок в 2016 году. В основе её концепции — единые цены на кофе, закуски, выпечку и десерты.
  • Испания — вторая страна ЕС, где присутствует Cofix, отмечает Forbes. В 2020-м сеть вышла в Польшу, на сентябрь 2023-го в стране работает 16 кофеен. Всего в мире открыто более 400 кофеен сети, указывает издание — в Израиле, России, Беларуси, Польше, Казахстане, Испании. Сеть в России при этом насчитывает более 250 точек.
Источник: Forbes

#новость #cofix

977 показов
1.4K открытий
0
32 комментария
Написать комментарий...
 Grossman

Интересно, что за кофе там такой вкуснющий, что аж до Испании добрались

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

кофе реально говно, они берут низкой ценой

Ответить
Развернуть ветку
дед Мазай и муравьеды

Мнения разошлись, и теперь неясно, дешево или оверпрайс?

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

сколько людей, столько и кошельков) для Мск 150 руб. за 300 мл - это дешево

Ответить
Развернуть ветку
Маргарита Куприянова

Пусть цены будут выгоднее, чем у конкурентов. Тогда будет вообще непонятно какие цены

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Listopad

Поэтому и говно что цена низкая.

Ответить
Развернуть ветку
Бинарный Ёж

По вашему должно быть либо спешиалти за 500р, либо нескафе 3-в-1? Пил один раз, кмк кофе приемлемый — лучше чем в макдаке, хуже чем в пафосной кофейне.

Ответить
Развернуть ветку
Посторонним В

вы у себя в голове что-то выдумали и выдали это за мое мнение :)

Ответить
Развернуть ветку
Bagby Bagby

Кофе хуйня, за кассой хамские армянки, цены оверпрайс.

Ответить
Развернуть ветку
Алекс Р

В Испании, просто из России они свалили

Ответить
Развернуть ветку
Bagby Bagby

Рили свалили? Если да, то пускай едут нахуй наконец-то

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Ничего особенного, кофе как кофе

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Listopad

Интересно другое, вопрос конкуренции, собственно вся Испания забита кофейнями чуть больше чем полностью, как посредственными так и довольно с неплохим качеством и ассортиментом. В чем новизна непонятно.

Ответить
Развернуть ветку
Eli

Новизна в том, что Руслан отлистал Шону 10 килоевро и будет отлистывать ещё 8% каждый месяц, а существующие испанские кофейни так не делают

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Listopad

Ах вот оно что, ну это все меняет конечно.

Ответить
Развернуть ветку
Андрей

Вот это новость, кофейню открыли, ничего себе, это же так сложно и затратно, нано технологии

Ответить
Развернуть ветку
умный человек

И то верно, что вообще делает бизнес на сайте про мемы

Ответить
Развернуть ветку
Eli

Завтра: Сеть кофеен Cofix закрыла своё первое заведение в Испании

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Израильские сети есть, пожалуй, во всех странах Европы (-: Но Cofix да, только в двух теперь.

Ответить
Развернуть ветку
Eternal Hate

Израильские сети окутали весь мир, хи-хи

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Отставить хиханьки, вопрос серьёзный!

Ответить
Развернуть ветку
Максим Фёдоров

Только вы не учитываете, что там они могут заказывать зёрна откуда угодно, а здесь только там, где привезут

Ответить
Развернуть ветку
Citizen X
составляет около $75 тысяч

Вау. В эти деньги я вижу крутое спешалти заведение с атмосферой, но не массмаркет дыру с дешевым зерном и выпечкой из отходов.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Евменов

Чем дешевле тем это дороже. Макдональдс, любой продуктовый дискаунтер и т.д. все это недорого.

Ответить
Развернуть ветку
Пьер Вудман

И закроетесь через год в минусах. А заведение со скромным интерьером и говеным кофе с не настроенной машиной по цене спешалти продолжит зарабатывать. Испанцам, вне узкой аудитории мегаполисов с экспатами, нафиг все это не упало. Они пьют средненький эспрессо из масс маркет зерна в баре у дома. А в ваше спешалти будут ходить экспаты с компьютерами на пол-дня и занимать места. Чтобы выйти в ноль вам придется лично там за кассой стоять, так как работник это -3000 евро/мес даже в Испании (зп, налоги на зп, социал, повышенные налоги на то что у вас есть лишний работник). В Испании совсем другая бизнес модель общепита, вы не сможете им навязать Берлинскую или Московскую модель. Они часто работают 2-3 раза в день, а в воскресенье закрыты и им это ок). Как и пить свой эспрессо из черного зерна в баре у дома, а не в кофейне мытую эфиопию на альтернативном молоке и вот это все

Ответить
Развернуть ветку
Eli
Они пьют средненький эспрессо из масс маркет зерна в баре у дома

Но в кофиксе кофе даже не средненький

Ответить
Развернуть ветку
Пьер Вудман

Так они и открылись в Валенсии, экспаты и молодежь будет пить из бумажных стаканов. Но вся эта культура максимально чужда для испанцев и вообще всех европейских южан. Даже старбакс со своими маркетинговыми бюджетами не смог свое говно продвинуть им, опять же речь про вне мегаполисов (да, даже если Барселону и Милан сравнить с Парижем и Берлином - то тоже не смог)

Ответить
Развернуть ветку
Eli

А что не так с Валенсией? Норм вроде городок.

Но вся эта культура максимально чужда для испанцев

Какая культура? Потребления кофе? Для Испанцев чужда? Чавось?)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Похуй.

Ответить
Развернуть ветку
Eli
В основе её концепции — единые цены на кофе, закуски, выпечку и десерты.

Основное конкурентное преимущество забыли: всратый кофе, который без молока и сахара не выпить

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Listopad
Специально для испанского рынка Cofix адаптировала меню и расширила ассортимент холодных напитков — например, добавила категорию «моктейли» (безалкогольные коктейли)

В Испании конечно же такого нет, будут первопроходцами) Интересная конечно адаптация.

Ответить
Развернуть ветку
debil
Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
29 комментариев
Раскрывать всегда
null