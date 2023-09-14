Еда
Таня Боброва

Суд в Санкт-Петербурге приостановил работу Greenbox на два месяца после отравления более 270 человек Статьи редакции

Роспотребнадзор после проверки обратил внимание на некачественную уборку и насекомых. Сама компания признала нарушения частично.

  • Приморский райсуд привлёк АО «Грин Бокс» по ст. 6.6 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
  • Представитель компании признал нарушение частично, говорится в сообщении «Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга». Он пояснил, что часть из них уже устранили, и просил о приостановке работы на 30 суток. Но суд назначил наказание в 60 суток.
  • «Фонтанка» пишет, что у Роспотребнадзора были претензии, в частности, к грязной таре и помещениях, насекомым и сотрудникам без медицинских книжек. Также на момент проверки не было достаточного количества холодильников и умывальников.
  • Представляющий компанию в суде адвокат признал, что на части сырья не было маркировки (его утилизируют). Но заверил, что на производство доставят новое моющее оборудование, а сотрудники пройдут повышение квалификации. Также, по его словам, на производстве есть бактерицидные и инсектицидные лампы. Сотрудников же без книжек прислал подрядчик.
  • Говоря с журналистами, адвокат добавил, что ни представители компании, ни следователи, по его данным, не видели результатов санитарного расследования. А в уголовном деле проверяют в том числе поставщиков компании.
  • О массовом отравлении петербуржцев готовой едой от сети кафе здорового питания Greenbox, заказанной через «Самокат», «Фонтанка» сообщила 9 сентября 2023 года. По данным местного Роспотребнадзора на 12 сентября, зарегистрировано 274 случая отравления, у 56 заболевших обнаружили Salmonella.
  • Greenbox ещё 9 сентября сообщил о приостановке производства и предложил помощь пострадавшим. Компания также сдала на проверку несколько партий яиц от поставщика, которые, предположительно, стали источником проблемы.
  • Петербургский суд зарегистрировал административное дело против Greenbox. Следственный комитет в связи с инцидентом завёл уголовное — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей: «Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению указанного преступления».

#новость #greenbox

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 Вадим Д.

Всего два месяца?! Только приостановили?!

обратил внимание на некачественную уборку и насекомых

Почти 300 человек траванулось, а она только на насекомых «внимание обратили»?

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Рулон Обоев

Не увидели ничего криминального)

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Рулон Обоев

Но бдительное комьюнити vc все видит, особенно криминал)

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Вадим Д.
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Вадим Д.

Да, так, ерундистика какая-то 🤷🏻‍♂️

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Alex R

Компания большая, наверняка у владельцев связи. Это же не рядовой ларек с шаурмой.

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Ware Wow

хм, с ларьком как раз все гораздо проще имхо

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Неуловимый Кабачок

Таков закон. Увы.

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Ware Wow

а на сколько надо? это все равно формальность, при желании можно под другим юрлицом продолжить часть операций

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Роботы из зубной пасты

Вот поэтому, я и готовлю сам. Курьерские доставки пищи игнорирую по той же причине.

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Рулон Обоев

Особенно, если делать что то экзотическое..
Например тар тар или строганина и т.д. когда готовишь сам и видишь из чего - все огонь.. Но сколько раз ловил себя на мысли, что не доверю заведению готовить что то такое себе, не понятно из чего и на закрытой кухне, страшновато.

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Вадим Д.

Нам с тобой много и не надо (-;

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Роботы из зубной пасты

И то верно )

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Леонид Гнездилов

Я живу в лесу и ради интереса заказал бы что, но курьера съест медведь. Да и не доставляет никто

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Анна Бужлакова

А я пользуюсь доставкой продуктов с рецептами. Не надо ломать голову что приготовить и тратить время на поиск ингредиентов. Зато готовишь всё самостоятельно и контролируешь что куда и зачем

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Созвонова

Надо просто название поменять на более православное. Как вам "Зеленая коробка"?

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Цукер Блин

Лучше на мусорный бак.

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Renata Imamova

Сначала я боялась заказывать роллы или суши, а теперь продукты

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Илья Дёмин

GreenBox — это не продукты, а готовая еда.

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Renata Imamova

Окей, ошиблась) Я из Уфы, увидела «Самокат» и подумала , что доставка продуктов теперь тоже стала опаснее

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Роботы из зубной пасты

Она никогда и не была безопасной. Вы думаете, что продукты едут из магазина, а они едут с их склада в условном соседнем подвале. В этом же подвале обитает некое количество «курьеров». Я как увидел это (летом в подвале жарко и они открывают двери), так и удивился (без мата не сказать, но с той поры я не заказываю продукты, лучше самому время потратить). При этом не все такие — тот же сбер набирает в магазинах.

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Рулон Обоев

https://youtube.com/shorts/WOLwLqQH-oU?feature=shared

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Рулон Обоев

Жаль видос не закрепился, только ссылкой получилось

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Ibragim Zafirov

"у 56 заболевших обнаружили Salmonella."-это кошмар конечно ,инфекция довольно серьезная и весьма изнуряющая

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Вячеслав Ревенко

не очень приятная ситуация выходит ,у компании испорчена репутация

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Леонид Гнездилов

Обидно, если дело в яйцах поставщика))

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Посторонним В

интересно, будут ли переименовываться

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Melissa Mata

Ничего себе... сколько человек отравилось... Бедные... Надеюсь, им хотя бы компенсируют стоимость лечения?

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Alex R

Возможно дадут купоны на скидку

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Irina Istomina

"Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия"

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1E0P4RD

А чего так сурово? Где же стандартное заплати 60к рублей и твори херню дальше

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28 комментариев
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