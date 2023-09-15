Инвестиции — 400 млн рублей, часть уже потратили на выкуп 68 точек: совладелец Domиno Pizza о перезапуске сети в России Статьи редакции
Ещё 52 точки подписали франшизный договор, они проведут ребрендинг на собственные средства.
- Тимати и ресторатор Антон Пинский вложат около 400 млн рублей в запуск и развитие сети пиццерий под брендом Domиno Pizza, пишет Forbes со ссылкой на последнего. Как распределяются доли между совладельцами, он не уточнил.
- Часть этой суммы они уже потратили на покупку 68 пиццерий в Москве, Самаре, Ярославле и Подмосковье у бывших франчайзи Domino’s Pizza. Сколько именно, Пинский не сказал.
- Оставшиеся деньги пойдут на ребрендинг и запуск приложения с программой лояльности, которую планируют объединить со Stars Coffee. Это бывшая сеть Starbucks в России, которую Пинский, Тимати и компания «Синдика» выкупили летом 2022 года за 500 млн рублей. Объединять сети и их управляющие компании в один холдинг партнёры не планируют.
- Предприниматели также хотят инвестировать в маркетинг и разработать «более смелые и креативные маркетинговые решения». Domino’s Pizza заморозила это направление и теряла свою долю на российском рынке в последние полтора года, считает Пинский. По его оценке, доля Domino’s Pizza вместе с другой сетью пиццерий «Папа Джонс» составляет в сумме 2-3%.
- Мастер-франчайзи Domino's Pizza, нидерландская DP Eurasia, рассказал о начале банкротства российского подразделения в августе 2023 года. После этого Тимати и Пинский сообщили, что хотят выкупить сеть.
- По словам Пинского, к ним обратились несколько франчайзи, двое из них в июне 2023-го выкупили 56 точек Domino’s Pizza у DP Eurasia, но после объявления последней решили их продать. Ещё 12 точками владели несколько предпринимателей, имена ресторатор не назвал. Он добавил, что эти заведения купили «по предложенной цене, не торгуясь».
- Ещё 52 точки, которые работали по франшизе Domino’s Pizza, подписали новый франшизный договор — теперь они будут работать под брендом Domиno Pizza. Паушальный взнос франчайзи не платили, размер роялти стал «более лояльным», говорит Пинский, но не приводит деталей. Новые франчайзи проведут ребрендинг пиццерий за свой счёт. По оценке предпринимателя, затраты могут варьироваться от 500 тысяч до 2 млн рублей в зависимости от размера и состояния помещения.
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Domиno читается как Дотипо пицца. Два типа и пицца — вот так было бы отлично.
И ее украинский аналог "Пицца? Ну типа"
Кстати, гениально.
Идеальная линейка заведений:
- Типа пицца
- Типа кофе
- Типа вкусно
- Типа точка
"Есть можно"
Жрать можно;
Срать можно;
Смотреть можно;
Пить можно;
И сеть мотелей Поспать можно.
Хоть я и не симпатизирую Тимоти, но как по мне это хорошая активность, как минимум позволит сохранить рабочие места...
Во времена настали. Бабки есть - выкупил, сам этот бизнес с нуля не строил.
Идеальные времена, в чем претензия?
Халяву любишь?
Причем здесь халява? Обменяли один актив (деньги) на другой актив (долю). Все справедливо, по соглашению всех сторон. У вас бизнес, который вы подняли с нуля сами и завидуете тем у кого есть деньги или вы противник капитализма?
Тем более они не просто купили готовый хороший бизнес, они купили банкротный бизнес, стабильно теряющий долю на рынке. Там предстоит куча работы по брендингу, продукту, пересборке процессов и маркетинга. Могу сделать вывод, что высказываетесь по теме, в которой не разбираетесь.
Их же никто не заставляет уходить. Сами приняли такое решение
Такие времена были всегда, начиная с древнего Рима или даже ещё раньше. Более того, для больших игроков такие времена крайне благоприятные, потому что в тяжёлое время маленькие бизнесмены распродают свои активы, крупные скупают их гораздо ниже рыночной цены... но тяжелые времена когда-нибудь заканчиваются и можно собрать отличную прибыль.
*во времена Covid тысячи бизнесменов прогорели и их поглотили крупные игроки.
Думаешь в России когда-нибудь закончатся тяжёлые времена?
Тимати так же убедителен, как "актер" Невский.
Да ему главное, что бабло мутится, убедительность уже не особо интересует
Мне кажется, после дружбы с Собяниным это все делается на гос гранты поддержки бизнеса, плюс инвесторы-лохи, не могу иначе охарактеризовать потребителей Тимати-продуктов
К каждой пицце:
Пицца будет такая же сухая как раньше. Запомните этот твит
Зато суше сделать её уже невозможно)
Недокрутили все-таки.
Ставьте лайк если вы уже многие лет не покупаете в Доминос
Тимати какой-то куриный стритфуд делал, и уже ни слова. Такой себе бизнес партнер, пару раз посветит лицом на презентации, а потом сваливает в закат. Не верю, что он свои деньги вкладывает, слишком уж много у него убыточных проектов