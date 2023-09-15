«Кухня на районе» заработала в Санкт-Петербурге — блюда можно заказать в «Самокате» Статьи редакции
Они появились в разделе «Готовая еда» в приложении партнёра.
- Заказать блюда из сервиса доставки еды «Кухня на районе» можно в 20 дарксторах «Самоката» в Центральном, Московском и других районах города, рассказали в компании. Производство находится в Москве, уточнили vc.ru в сервисе.
- На запуске пользователям будет доступно около 10% всего меню «Кухни»: паста, фрикадельки, оладьи и другие блюда. Например, порция макарон по-флотски стоит 199 рублей, спагетти болоньезе — 208 рублей, проверил радактор vc.ru.
- В ближайшие два месяца «Кухня на районе» планирует увеличить ассортимент до московского и расширить зону покрытия доставки. В компании уточнили, что весь Санкт-Петербург планируется покрыть с помощью «Самоката», запуска в городе собственной доставки в ближайших планах нет.
- По словам директора по развитию «Кухни на районе» Семена Аббакумова, в 2023 году благодаря 54 кухням и сотрудничеству с «Самокатом» сервис покрыл всю Москву: «Логичный шаг — выход на рынок второго крупнейшего города России». В столице сервис работает с 2017 года.
- Кроме доставки компания развивает микромаркеты с готовой едой для офисов и бизнес-центров, а летом 2023 года открыл свою первую торговую точку в офлайне в торговом центре «Афимолл».
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Подсуетились из за ситуации с greenbox
Макароны, фрикадельки, оладьи — бедненько.
Авось что-то ещё будут готовить.
Шпинатные вафли, говорят, незабываемы.
После истории с Самокатом и неделей мучений у белого друга сутками на пролёт. Я как-то скептически отношусь к подобным новостям.
Совпадение? Не думаю
Надо ставить онлайн камеры кухни, чтоб можно было посмотреть в каких условиях готовят. Иначе после green box доверя мало.
Камера увы не передает грязные руки, просрочку и тд
Так она горячая будет приезжать?
Так она горячая будет приезжать?
Тухлая.
Можно и так и так
Гринбоксовая
Как они попали не вовремя, после истории с Greenbox из Самоката. Или это как раз логичная смена поставщика?!
Ну так Кухня — это Сбер, как и Самокат.
У них же свое приложение есть (было), зачем в самокате
🤣😆🤪🥵😵💫🤢🤮
😐