Еда
Таня Боброва

«Кухня на районе» заработала в Санкт-Петербурге — блюда можно заказать в «Самокате» Статьи редакции

Они появились в разделе «Готовая еда» в приложении партнёра.

  • Заказать блюда из сервиса доставки еды «Кухня на районе» можно в 20 дарксторах «Самоката» в Центральном, Московском и других районах города, рассказали в компании. Производство находится в Москве, уточнили vc.ru в сервисе.
  • На запуске пользователям будет доступно около 10% всего меню «Кухни»: паста, фрикадельки, оладьи и другие блюда. Например, порция макарон по-флотски стоит 199 рублей, спагетти болоньезе — 208 рублей, проверил радактор vc.ru.
  • В ближайшие два месяца «Кухня на районе» планирует увеличить ассортимент до московского и расширить зону покрытия доставки. В компании уточнили, что весь Санкт-Петербург планируется покрыть с помощью «Самоката», запуска в городе собственной доставки в ближайших планах нет.
Скриншот из приложения «Самокат»
  • По словам директора по развитию «Кухни на районе» Семена Аббакумова, в 2023 году благодаря 54 кухням и сотрудничеству с «Самокатом» сервис покрыл всю Москву: «Логичный шаг — выход на рынок второго крупнейшего города России». В столице сервис работает с 2017 года.
  • Кроме доставки компания развивает микромаркеты с готовой едой для офисов и бизнес-центров, а летом 2023 года открыл свою первую торговую точку в офлайне в торговом центре «Афимолл».

#новость #кухнянарайоне #самокат

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18 комментариев
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 Александр Перепелица

Подсуетились из за ситуации с greenbox

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Вадим Д.
доступно около 10% всего меню «Кухни»

Макароны, фрикадельки, оладьи — бедненько.

Авось что-то ещё будут готовить.

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Griby Lenina

Шпинатные вафли, говорят, незабываемы.

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Иван Серик

После истории с Самокатом и неделей мучений у белого друга сутками на пролёт. Я как-то скептически отношусь к подобным новостям.

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debil
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Тау Техно Механикус

Совпадение? Не думаю

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Alex R

Надо ставить онлайн камеры кухни, чтоб можно было посмотреть в каких условиях готовят. Иначе после green box доверя мало.

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Невероятный Блондин

Камера увы не передает грязные руки, просрочку и тд

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Dmitry Porkhaev

Так она горячая будет приезжать?

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Dmitry Porkhaev

Так она горячая будет приезжать?

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Петр Колесниченко

Тухлая.

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Alexey

Можно и так и так

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Невкусно и грустно
горячая

Гринбоксовая

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Daria Makho

Как они попали не вовремя, после истории с Greenbox из Самоката. Или это как раз логичная смена поставщика?!

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drapeg

Ну так Кухня — это Сбер, как и Самокат.

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Виктор Викторович

У них же свое приложение есть (было), зачем в самокате

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Невероятный Блондин

🤣😆🤪🥵😵‍💫🤢🤮

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Невероятный Блондин
сервис покрыл всю Москву

😐

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15 комментариев
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