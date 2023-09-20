Бывшее российское подразделение Danone начало использовать бренд Health & Nutrition и сменило логотип Статьи редакции
О возможном переименовании юрлица СМИ сообщали в августе 2023 года.
- Адрес российского сайта Danone — danone.ru — переадресовывает на домен hnrus.com, обратило внимание ТАСС. В разделе «О компании» последняя также использует название Health & Nutrition, на странице с вакансиями по-прежнему осталось упоминание Danone.
- Оформление и название группы во «ВКонтакте» на момент публикации не изменили. В переписках с контрагентами компания подписывается новым логотипом, сообщило «РИА Новости». Последнее спросило у Роспатента и Health & Nutrition, зарегистрирован ли логотип, но ответа не получило.
- ТАСС со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ пишет, что по реквизитам юрлица АО «Данон Россия» уже указывается новое название компании — «Эйч энд Эн». Редактор vc.ru запросил выписку через «Контур.Фокус», но в ней пока нет изменений. Структуру компании ООО «Данон Трейд», в свою очередь, переименовали в «Эйч Энд Эн Трейд» ещё в начале сентября 2023 года.
- Danone принадлежат бренды Danone, «Растишка», Activia, «Тёма», Bebelac, Nutricia, «Простоквашино» и другие. В апреле 2022 года она исключила уход из России и вместо этого переориентировала продажи в стране на базовые продукты, детское и лечебное питание и остановила инвестиции в рекламу.
- В октябре французский производитель объявил о планах передать контроль над бизнесом, а в феврале 2023-го предложил инвесторам 75% своих российских активов с правом обратного выкупа.
- В июле Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в российском юрлице Danone Росимуществу. «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. А Danone после этого вынужденно списала €200 млн.
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Health & Nutrition
Ну health теперь здесь звучит саркастично
🤞
Health and poison
Кто он?
Дон
Герой Сервантеса?🙄
Нет, Дон-Кихот же просто шизик, который придумал себе титулы, достижения и боролся с воображаемыми противниками. Хотя, стоп...
Неправильно поставлен вопрос.
Надо - Как он?
Мне сказали, что он Дон, но не похож, Дон был худым, а этот ... почему так потолстел?
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DonDon
Вот теперь норм, никакого басурманского
Вообще совсем другое слово этом сочетании из трех знаков видится, более подходящее
Странно что на лого не бородатый дон Даняшка.
Знаешь, я долго работал над формулой бороды. Лектор по философии поставил высшую оценку за эту работу.
Значит, раскладываем борода на два слова - "бор" и "ода". «Бор» — это «лес», а «ода» — «стих». Получаем — «лес стих». Лес стих когда? Когда безветрие. Получаем «Без вэ три е», или (3е — в), где е=2.71828, в — коэффициент волосатости.
Как ты думаешь, я гений?🙄
Разложим слово гений, получим графоман
А что я написал такое, что заслужил ваш гнев? 🤣
Вам от меня жирный плюс. Я христианин и люблю врагов своих.🤣
Health & Nutrition более подходящим было бы Death & Attrition. Дон. Да, и переименовали бы сп%зженную контору в Донон.
Вы все, какими то непонятными словами говорите. Я не понял - он Дон или донор?
Донором как раз выступил Данон, поневоле
Будем считать, что понял.😁
Почему не "Дон-Дон"?
Ну, человек ошибся в одной букве. Стоит за это наказать его?
De Anone
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загнивающим западом пахнет
Смердит невыносимо
Не думаю. Всем нравится мой аромат.
Ничего не понятно, его же вроде передали под управление росимуществу, тогда нафига менять логотипы.
😀
Недвижимость?
Вроде чеченимуществу передали?
Ну название компании можно любое. А вот логотип на упаковке "хелс и нутритион" это дичь)
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Комментарий удален модератором
Компания стало русской , а название всеравно на английском)
оригинально
Почему не назвать например:
Don One
One Don
Как-то непатриотично переименовались, зачем опять эти англосакские названия?
Англозасанские
По йогурту и спать. Дон.
Дон & Дон
Кажется, работает профессиональный менеджер
HnN
Ксенофилия потому что оно лучше