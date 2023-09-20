Еда
Полина Лааксо

Бывшее российское подразделение Danone начало использовать бренд Health & Nutrition и сменило логотип Статьи редакции

О возможном переименовании юрлица СМИ сообщали в августе 2023 года.

  • Адрес российского сайта Danone — danone.ru — переадресовывает на домен hnrus.com, обратило внимание ТАСС. В разделе «О компании» последняя также использует название Health & Nutrition, на странице с вакансиями по-прежнему осталось упоминание Danone.
  • Оформление и название группы во «ВКонтакте» на момент публикации не изменили. В переписках с контрагентами компания подписывается новым логотипом, сообщило «РИА Новости». Последнее спросило у Роспатента и Health & Nutrition, зарегистрирован ли логотип, но ответа не получило.
  • ТАСС со ссылкой на выписку из ЕГРЮЛ пишет, что по реквизитам юрлица АО «Данон Россия» уже указывается новое название компании — «Эйч энд Эн». Редактор vc.ru запросил выписку через «Контур.Фокус», но в ней пока нет изменений. Структуру компании ООО «Данон Трейд», в свою очередь, переименовали в «Эйч Энд Эн Трейд» ещё в начале сентября 2023 года.
Новый логотип компании
  • Danone принадлежат бренды Danone, «Растишка», Activia, «Тёма», Bebelac, Nutricia, «Простоквашино» и другие. В апреле 2022 года она исключила уход из России и вместо этого переориентировала продажи в стране на базовые продукты, детское и лечебное питание и остановила инвестиции в рекламу.
  • В октябре французский производитель объявил о планах передать контроль над бизнесом, а в феврале 2023-го предложил инвесторам 75% своих российских активов с правом обратного выкупа.
  • В июле Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в российском юрлице Danone Росимуществу. «Данон Россия» возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. А Danone после этого вынужденно списала €200 млн.

#новость #danone

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47 комментариев
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 Пьер Вудман

Health & Nutrition

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Kruason

Ну health теперь здесь звучит саркастично

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Тау Техно Механикус

🤞

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Den Logachev

Health and poison

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Илья Попов

Кто он?

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Невероятный Блондин

Дон

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Илья Попов

Герой Сервантеса?🙄

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Den Logachev

Нет, Дон-Кихот же просто шизик, который придумал себе титулы, достижения и боролся с воображаемыми противниками. Хотя, стоп...

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S.Capusta

Неправильно поставлен вопрос.
Надо - Как он?

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Илья Попов

Мне сказали, что он Дон, но не похож, Дон был худым, а этот ... почему так потолстел?

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Alex Lowen

DonDon

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Руссиано Цикорини

Вот теперь норм, никакого басурманского

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Fledermausi
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Fledermausi

Вообще совсем другое слово этом сочетании из трех знаков видится, более подходящее

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Вадим Д.

Странно что на лого не бородатый дон Даняшка.

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Илья Попов

Знаешь, я долго работал над формулой бороды. Лектор по философии поставил высшую оценку за эту работу.
Значит, раскладываем борода на два слова - "бор" и "ода". «Бор» — это «лес», а «ода» — «стих». Получаем — «лес стих». Лес стих когда? Когда безветрие. Получаем «Без вэ три е», или (3е — в), где е=2.71828, в — коэффициент волосатости.
Как ты думаешь, я гений?🙄

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Snap Crotchet

Разложим слово гений, получим графоман

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Илья Попов

А что я написал такое, что заслужил ваш гнев? 🤣
Вам от меня жирный плюс. Я христианин и люблю врагов своих.🤣

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Fledermausi

Health & Nutrition более подходящим было бы Death & Attrition. Дон. Да, и переименовали бы сп%зженную контору в Донон.

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Илья Попов

Вы все, какими то непонятными словами говорите. Я не понял - он Дон или донор?

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Fledermausi

Донором как раз выступил Данон, поневоле

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Илья Попов

Будем считать, что понял.😁

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Pavel Loginov

Почему не "Дон-Дон"?

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Илья Попов

Ну, человек ошибся в одной букве. Стоит за это наказать его?

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ИноПост
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Невероятный Блондин
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Foma Kiniaev

De Anone

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Илья Попов

Annonce !

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Аглалия Фурс

загнивающим западом пахнет

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Dmitry Kruger

Смердит невыносимо

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Илья Попов

Не думаю. Всем нравится мой аромат.

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Alianis

Ничего не понятно, его же вроде передали под управление росимуществу, тогда нафига менять логотипы.

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Платон Щукин

😀

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Илья Попов

Недвижимость?

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Garmonbon

Вроде чеченимуществу передали?

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lakoros

Ну название компании можно любое. А вот логотип на упаковке "хелс и нутритион" это дичь)

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Водяной

Компания стало русской , а название всеравно на английском)

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Виктория

оригинально

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Albert Torkhov

Почему не назвать например:
Don One
One Don

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Fledermausi
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O-o

Как-то непатриотично переименовались, зачем опять эти англосакские названия?

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Genio Genio

Англозасанские

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Семен Мотин

По йогурту и спать. Дон.

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Zloy Marketolog

Дон & Дон

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новый участник

Кажется, работает профессиональный менеджер

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Genio Genio

HnN

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Genio Genio

Ксенофилия потому что оно лучше

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44 комментария
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