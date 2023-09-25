Еда
Артур Томилко

Суд оштрафовал «Самокат» на 20 тысяч рублей по делу о массовом отравлении продукцией Greenbox Статьи редакции

С 14 сентября 2023 года суд приостановил работу Greenbox на два месяца.

  • Невский районный суд Санкт-Петербурга привлёк ООО «Умный ритейл» (управляет сервисом доставки продуктов «Самокат») к административной отвественности по статье о нарушении «санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ). Компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей. На момент написания заметки в «Самокате» не ответили на запрос vc.ru.
  • Дело связано с массовым отравлением готовой едой кафе здорового питания Greenbox, с которым сотрудничал «Самокат». В начале сентября 2023 года из-за некачественной продукции в Санкт-Петербурге пострадало больше 270 человек. СК возбудил уголовное дело.
  • После этого Greenbox обвинили в некачественной уборке помещений, наличии мух и тараканов, отсутствии бактерицидного оборудования, допуске к работе сотрудников без медицинских книжек и других нарушениях.
  • 14 сентября Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу Greenbox на два месяца. Представитель компании признал нарушение частично и пояснил, что часть из них уже устранили, и просил о приостановке работы на 30 суток.
Фото ТАСС

#новость #самокат #greenbox

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 Alexander M.

20к за 270 человек! 74₽ за человека 🤪

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Иван Серик
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Игрушка отчима

😂😂😂

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Sokol

Так им! Надеюсь, не скоро оправятся от такой потери и сделают выводы насчет качества своей продукции

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Astas Jr

Это же продукция Грин бокса вроде, а они только развозят

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Александр Озерцов

Предлагаю ещё оштрафовать Роспотребнадзор, сяоми (или какая марка самокатов у доставщиков), ивановскую текстильную фабрику, Узбекистан, отдел налоговой, который зарегистрировал ООО и конечно РФ.

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Ekaterina Pavlenko

Поддерживаю

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Ekaterina Pavlenko

Ещё айфоны и все марки устройств, с которых был сделан заказ

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D S

🤡🗿и это все?

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Тау Техно Механикус

еще 15 кг 580 гр еды изъяли!

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Kirill Kirillov

20000 поделить на 270 человек, это будет...это будет...

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Ivan Marias

Ждём массовых посадок менеджмента Яндекс.Такси по факту ДТП с их машинами.

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Kirill Kirillov

жду штрафов для курьеров Яндекс.Доставки, когда я отравлюсь продуктами из "Пятерочки", которые они доставляют

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Слегка Придурковатый

Шоко... Самокат не виноват.

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Roman Off

Ну да, делов-то. Такие космические санкции определенно заставят всех задуматься над качеством

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Александр Озерцов

Вообще непонятно, причем тут самокат в деле о качестве еды из гринбокса?

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selecadm

Может в приложении Самоката покупали? Соответственно чек от ООО «Умный ритейл» и им отвечать перед потребителем.

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Kirill Kirillov

Меня удивил и сам размер штрафа и факт наказания доставщика. Даже если по закону чек на продавца и он несёт ответственность, значит ли это, что все курьеры должны пробовать и нюхать жратву, которую они доставляют, вдруг отравится кто?

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Олег Воронов

Всего лишь 20 тысяч за массовое отравление... вот это забота о клиентах

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Ekaterina Pavlenko

Так это штраф самокату, а не гринбоксу. Самокат вообще не при чем. У них чтоли своя Лаборатория рядом с фурой отгрузок стоять должна 😄

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Михаил Синицын

15 минут и суд уже тут

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Anton Maslow

Последние мои 7 заказов все с опозданиями минимум на 10 минут) даже зашел посмотреть последние заказы в приложение, чтобы уж задушнить по фактам.
Сдулись ребятки
Так что уж не 15 минут ))

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Глеб Цапля

Походу это уже еженедельная рубрика о предприятиях с готовой едой

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Тау Техно Механикус

Типа субсидиарная ответственность?

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Петр Колесниченко

Хана самокату походу... не переживут такой потери.

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Васисуалий Лоханкин

А если бы хоть 1 отравившийся умер, гендира Самоката посадили бы?
Ну как дира того агрегатора, который экскурсии по коллекторам продавал?

Или порешали бы, что так как Самокат это Сбер, своих трогать не надо?

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Созвонова

Переходите на здоровое питание говорили они, это полезно для организма говорили они

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Никита Трифонов

Какое в массовых обрыгаловках здоровое питание.

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Энтони Лавджой

Хе-хе-хе

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A V

Ахахааха это шутка?)))

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Ren

Самокат только доставлял еду, ну окей. А по гринбоксу еще нет результатов, штрафов?

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Андрей Матросов

А самокат тут причем?

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Влад

Ответственность грибокса как-то застрахована?
Может там потом миллионы пострадавшим заплатят

Страховщики подскажите, есть такой вид страхования?

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