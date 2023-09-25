Суд оштрафовал «Самокат» на 20 тысяч рублей по делу о массовом отравлении продукцией Greenbox Статьи редакции
С 14 сентября 2023 года суд приостановил работу Greenbox на два месяца.
- Невский районный суд Санкт-Петербурга привлёк ООО «Умный ритейл» (управляет сервисом доставки продуктов «Самокат») к административной отвественности по статье о нарушении «санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч.1 ст.6.3 КоАП РФ). Компанию оштрафовали на 20 тысяч рублей. На момент написания заметки в «Самокате» не ответили на запрос vc.ru.
- Дело связано с массовым отравлением готовой едой кафе здорового питания Greenbox, с которым сотрудничал «Самокат». В начале сентября 2023 года из-за некачественной продукции в Санкт-Петербурге пострадало больше 270 человек. СК возбудил уголовное дело.
- После этого Greenbox обвинили в некачественной уборке помещений, наличии мух и тараканов, отсутствии бактерицидного оборудования, допуске к работе сотрудников без медицинских книжек и других нарушениях.
- 14 сентября Приморский районный суд Санкт-Петербурга приостановил работу Greenbox на два месяца. Представитель компании признал нарушение частично и пояснил, что часть из них уже устранили, и просил о приостановке работы на 30 суток.
117 показов
1.1K открытий
20к за 270 человек! 74₽ за человека 🤪
😂😂😂
Так им! Надеюсь, не скоро оправятся от такой потери и сделают выводы насчет качества своей продукции
Это же продукция Грин бокса вроде, а они только развозят
Предлагаю ещё оштрафовать Роспотребнадзор, сяоми (или какая марка самокатов у доставщиков), ивановскую текстильную фабрику, Узбекистан, отдел налоговой, который зарегистрировал ООО и конечно РФ.
Поддерживаю
Ещё айфоны и все марки устройств, с которых был сделан заказ
🤡🗿и это все?
еще 15 кг 580 гр еды изъяли!
20000 поделить на 270 человек, это будет...это будет...
Ждём массовых посадок менеджмента Яндекс.Такси по факту ДТП с их машинами.
жду штрафов для курьеров Яндекс.Доставки, когда я отравлюсь продуктами из "Пятерочки", которые они доставляют
Шоко... Самокат не виноват.
Ну да, делов-то. Такие космические санкции определенно заставят всех задуматься над качеством
Вообще непонятно, причем тут самокат в деле о качестве еды из гринбокса?
Может в приложении Самоката покупали? Соответственно чек от ООО «Умный ритейл» и им отвечать перед потребителем.
Меня удивил и сам размер штрафа и факт наказания доставщика. Даже если по закону чек на продавца и он несёт ответственность, значит ли это, что все курьеры должны пробовать и нюхать жратву, которую они доставляют, вдруг отравится кто?
Всего лишь 20 тысяч за массовое отравление... вот это забота о клиентах
Так это штраф самокату, а не гринбоксу. Самокат вообще не при чем. У них чтоли своя Лаборатория рядом с фурой отгрузок стоять должна 😄
15 минут и суд уже тут
Последние мои 7 заказов все с опозданиями минимум на 10 минут) даже зашел посмотреть последние заказы в приложение, чтобы уж задушнить по фактам.
Сдулись ребятки
Так что уж не 15 минут ))
Походу это уже еженедельная рубрика о предприятиях с готовой едой
Типа субсидиарная ответственность?
Хана самокату походу... не переживут такой потери.
А если бы хоть 1 отравившийся умер, гендира Самоката посадили бы?
Ну как дира того агрегатора, который экскурсии по коллекторам продавал?
Или порешали бы, что так как Самокат это Сбер, своих трогать не надо?
Переходите на здоровое питание говорили они, это полезно для организма говорили они
Какое в массовых обрыгаловках здоровое питание.
Хе-хе-хе
Ахахааха это шутка?)))
Самокат только доставлял еду, ну окей. А по гринбоксу еще нет результатов, штрафов?
А самокат тут причем?
Ответственность грибокса как-то застрахована?
Может там потом миллионы пострадавшим заплатят
Страховщики подскажите, есть такой вид страхования?