Еда
Маша Цепелева

Carlsberg расторгла соглашения с «Балтикой» о производстве и продаже пива под брендами группы Статьи редакции

«Балтика» сможет использовать запасы и материалы до 1 апреля 2024 года.

  • Carlsberg Group отозвала лицензии у «Балтики» , это касается «международных и региональных брендов».
  • Датская компания объяснила свои действия ответом на решение о передаче «Балтики» под временное управление Росимущества. Такой приказ подписал 16 июля 2023 года Владимир Путин.

Мы не видим пути к переговорам. Мы отказываемся от сделки на неприемлемых условиях из-за незаконного поглощения нашего бизнеса в стране.

Мы продолжаем предпринимать действия для защиты сотрудников, активов и операций.

Carlsberg Group
  • «Балтика» управляет в России восемью заводами, где выпускает более 50 брендов — Tuborg, Kronenbourg, «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и другие.
  • За месяц до передачи «Балтики» Росимуществу Carlsberg Group подписала соглашение о продаже заводов неизвестному покупателю.
  • В сентябре 2023 года «Балтика» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, чтобы запретить Carlsberg отзыв лицензионных соглашений, выяснил «Ъ».
Фото ТАСС

#новость #carlsberg #балтика

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79 комментариев
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 Вадим Д.

Молодцы 👍🏻
Только вот помешает ли балтике это «досадное недоразумение»? Такие деятели сейчас вообще берегов не видят.

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S.Capusta

А как называется, когда одним можно всё? Даже то, что нельзя.
Другим нельзя ничего. Даже то, что можно.

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14 комментариев
Иван Серик

Им, что "слону дробина"
На освободившиеся мощности, тут же выстроится очередь!

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1 комментарий
Sergei Soloviev

Путин всю жизнь пугал "дерзкими девяностыми", а сейчас сам активно отжимает похлеще тех самых девяностых. Интересно, захотят ли бренды в будущем инвестировать в такую Россию, где отбирать имущество это ок.

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Huge Ammonites

Расскажите это Euroclear

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6 комментариев
LevakaTiger

Когда немецкие власти отжимали хранилища Газпрома и НПЗ Роснефти, защищенные международным правом и европейскими законами о частной собственности, где Вы были, страдалец за правду?

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5 комментариев
S.Capusta

В гуще событий, все уже забыли, что в 2007 году Газпром отжал у Shell 50% +1 акцию под давлением гос экологических служб. Завод СПГ и все такое. Это был сигнал всем западным инвесторам о том, что с ними может произойти в любой момент. Ну вот..

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11 комментариев
Ware Wow
Интересно, захотят ли бренды в будущем инвестировать в Россию

Конечно захотят, если в стране снова будет прогрессивный президент либерал

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1 комментарий
Ариф Ходорев

А российские активы замораживать значит им можно у себя, почему Россия ответ не может дать!?

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Milton Fridman
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Xi

Самое лучшее у них это была двойка, в своё время. Всякие тройки и семерки это ширпотреб, ну а девятка это дёшево и быстро нажраться.

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Huge Ammonites

Пойду куплю Балтику Девятку. Поддержку (теперь уже) отечественного производителя. ))

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LevakaTiger

Самый быстрый путь к инсульту и инфаркту, и это не шутка.

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1 комментарий
Вася Пражкин

В принципе «Дон» можно переименовать в «Дно», продаваться будет не хуже, так как на слуху слово.

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Чех в чешках

Извинись.

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1 комментарий
Sith Bender
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1 комментарий
Следствие вели

Да все пиво Балтики ссанина жуткая, так что уход каких то названий ничего не поменяют, будут и дальше разливать из одной бочки

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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Вот бы ещё Данон отозвала свои торговые марки, очень хотелось бы, учитывая нового хозяина

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Настя Савельева

И что теперь не будет знаменитой Балктики девятки?

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Boris Ishkin

Как раз БалКтика вполне себе может и будет.

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Сергей Лу

Как выпускали так и будут выпускать

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Piu-piu

... мочу

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Тимофей Измайлов

Плюсом еще у нас и крафтовые пивоварни дрючить начали. Двойной удар по алкоголизму в РФ

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Слегка Придурковатый

Паленку пить будем, ёпта!

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1 комментарий
Dima Alexeev

У кого у вас?

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Настя Савельева
Мы не видим пути к переговорам

Переживаю за их отношения больше, чем за свои

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Serney

Tuborg не нравился, а вот Holsten неплох. Но будут пиратить название- принципиально покупать не буду. Как и пираченные фильмы в кинотеатрах

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Иван Серик
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Ware Wow
Мы отказываемся от сделки на неприемлемых условиях из-за незаконного поглощения нашего бизнеса в стране.

Коллективная ответственность!

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Артем Якимов

Всех на***. На дно так на дно.

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Энтони Лавджой

Он такой один. Тинькофф

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Александр П

Пфффф, запретить Карлсбергу на 49 лет возвращаться в Россию, впрочем как и Хейнекен (последние к слову продолжают работать и выпускать Колу)

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Лицо в толпе

Будут гнать пойло под другими марками. Все равно Балтика лучше "Тройки" ничего не произвела.

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LevakaTiger

Никогда не понимал продукцию Балтики. Пробовал тройку в далеком 1999г. Моча, как и вся остальная продукция. Сейчас масса достойного пива, если поисках, в любом специализированном пивняке.

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Полина Тихомирова

"В сентябре 2023 года «Балтика» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, чтобы запретить Carlsberg отзыв лицензионных соглашений,"-но Carlsberg это не помешало отозвать лицензии

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Ware Wow

Да, Warner Bros. Pictures тоже "отозвали свою лицензию", но это ни на что не повлияло.

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Михаил Мн

Вообще удивительно, насколько ужасным было это "пиво" по лицензии, совершенно другое, чем оригинальное. Вообще не жалко потерять эти поделки.

Даже родная Балтика 7 намного приличней, хотя все равно так себе по качеству.

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