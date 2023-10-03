Carlsberg расторгла соглашения с «Балтикой» о производстве и продаже пива под брендами группы Статьи редакции
«Балтика» сможет использовать запасы и материалы до 1 апреля 2024 года.
- «Балтика» управляет в России восемью заводами, где выпускает более 50 брендов — Tuborg, Kronenbourg, «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и другие.
- За месяц до передачи «Балтики» Росимуществу Carlsberg Group подписала соглашение о продаже заводов неизвестному покупателю.
- В сентябре 2023 года «Балтика» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, чтобы запретить Carlsberg отзыв лицензионных соглашений, выяснил «Ъ».
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Молодцы 👍🏻
Только вот помешает ли балтике это «досадное недоразумение»? Такие деятели сейчас вообще берегов не видят.
А как называется, когда одним можно всё? Даже то, что нельзя.
Другим нельзя ничего. Даже то, что можно.
Им, что "слону дробина"
На освободившиеся мощности, тут же выстроится очередь!
Путин всю жизнь пугал "дерзкими девяностыми", а сейчас сам активно отжимает похлеще тех самых девяностых. Интересно, захотят ли бренды в будущем инвестировать в такую Россию, где отбирать имущество это ок.
Расскажите это Euroclear
Когда немецкие власти отжимали хранилища Газпрома и НПЗ Роснефти, защищенные международным правом и европейскими законами о частной собственности, где Вы были, страдалец за правду?
В гуще событий, все уже забыли, что в 2007 году Газпром отжал у Shell 50% +1 акцию под давлением гос экологических служб. Завод СПГ и все такое. Это был сигнал всем западным инвесторам о том, что с ними может произойти в любой момент. Ну вот..
Конечно захотят, если в стране снова будет прогрессивный президент либерал
А российские активы замораживать значит им можно у себя, почему Россия ответ не может дать!?
Самое лучшее у них это была двойка, в своё время. Всякие тройки и семерки это ширпотреб, ну а девятка это дёшево и быстро нажраться.
Пойду куплю Балтику Девятку. Поддержку (теперь уже) отечественного производителя. ))
Самый быстрый путь к инсульту и инфаркту, и это не шутка.
В принципе «Дон» можно переименовать в «Дно», продаваться будет не хуже, так как на слуху слово.
Извинись.
Да все пиво Балтики ссанина жуткая, так что уход каких то названий ничего не поменяют, будут и дальше разливать из одной бочки
Вот бы ещё Данон отозвала свои торговые марки, очень хотелось бы, учитывая нового хозяина
И что теперь не будет знаменитой Балктики девятки?
Как раз БалКтика вполне себе может и будет.
Как выпускали так и будут выпускать
... мочу
Плюсом еще у нас и крафтовые пивоварни дрючить начали. Двойной удар по алкоголизму в РФ
Паленку пить будем, ёпта!
У кого у вас?
Переживаю за их отношения больше, чем за свои
Tuborg не нравился, а вот Holsten неплох. Но будут пиратить название- принципиально покупать не буду. Как и пираченные фильмы в кинотеатрах
Коллективная ответственность!
Всех на***. На дно так на дно.
Он такой один. Тинькофф
Пфффф, запретить Карлсбергу на 49 лет возвращаться в Россию, впрочем как и Хейнекен (последние к слову продолжают работать и выпускать Колу)
Будут гнать пойло под другими марками. Все равно Балтика лучше "Тройки" ничего не произвела.
Никогда не понимал продукцию Балтики. Пробовал тройку в далеком 1999г. Моча, как и вся остальная продукция. Сейчас масса достойного пива, если поисках, в любом специализированном пивняке.
"В сентябре 2023 года «Балтика» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, чтобы запретить Carlsberg отзыв лицензионных соглашений,"-но Carlsberg это не помешало отозвать лицензии
Да, Warner Bros. Pictures тоже "отозвали свою лицензию", но это ни на что не повлияло.
Вообще удивительно, насколько ужасным было это "пиво" по лицензии, совершенно другое, чем оригинальное. Вообще не жалко потерять эти поделки.
Даже родная Балтика 7 намного приличней, хотя все равно так себе по качеству.