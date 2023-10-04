Согласно письму Федеральной налоговой службы, с октября 2023 года, НДС на бургеры вырос с 10% до 20%. Бургеры — это основа меню «Вкусно — и точка», при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке.

Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса. Мы не планируем менять размер бургеров, компенсировать повышение ставки НДС за счёт других позиций в меню и, конечно, не готовы поступиться качеством продукции.