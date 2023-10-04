Еда
Таня Боброва

«Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры на 10% после роста ставки НДС Статьи редакции

С октября 2023 года НДС при продаже сэндвичей составляет 20% вместо прежних 10%.

  • По данным на 3 октября 2023 года, бургеры в сети «Вкусно — и точка» подорожали на 3-7 рублей по сравнению с 21 сентября, обратило внимание «РИА Новости». Например, цена гамбургера выросла с 59 до 65 рублей, чизбургера — с 71 до 78 рублей.
  • В компании подтвердили vc.ru, что с 1 октября повысили цены на бургеры на 10% — «то есть на разницу между старой и новой ставкой НДС».

Согласно письму Федеральной налоговой службы, с октября 2023 года, НДС на бургеры вырос с 10% до 20%. Бургеры — это основа меню «Вкусно — и точка», при этом цены на большинство позиций в линейке сети всегда были ниже, чем у других игроков на рынке.

Несмотря на любые изменения, главным принципом нашей работы остается сохранение доступных цен при неизменных стандартах качества, продукции и сервиса. Мы не планируем менять размер бургеров, компенсировать повышение ставки НДС за счёт других позиций в меню и, конечно, не готовы поступиться качеством продукции.

«Вкусно — и точка»
  • Как пишет «РИА Новости», в Burger King цены на «некоторые базовые бургеры» снизились, в KFC и Rostic's цены на эти товары не изменились. Редакция vc.ru направила вопросы компаниям о том, повышали ли они цены на какие-то позиции в меню в связи с ростом НДС.
  • Гендиректор Rostic's Татьяна Шаманская говорила, что с 1 октября повышения цен не планируется, но пересмотр стоимости зависит от конкурентной среды: «К счастью, бургеры занимают 15-30% от нашего оборота. Это не влияет на нас в полном объёме, но ситуация действительно сложная. Повышение и пересмотр цен исходя из конкурентной обстановки происходит периодически».
Источник: «Вкусно — и точка»

#новость #вкусноиточка

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21 комментарий
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 Слегка Придурковатый

Дорого — и точка.

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Иван Серик

Завтра размер уменьшат снова!

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Alex Shevchenko

"Подгонят" Плюс минус подоходные))

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Чижик-Пыжик

Пора переименовывать ресторан

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Вадим Д.

Ну хоть не запретили бургеры царским указом как противную «отдельной цивилизации» западноценностную еду.
Подняли цены и точка.

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Хозяин
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Mr Black

Чебурек с пивасом и тОЧКА

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Mr Black

Те то че)
Есть вообще ненадо😃

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Вадим Д.

Это да, мне только информацию подавай.

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Иван Серик

Это будет завтра и точка.

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Пружинный ревербератор

Скоро, брат

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Алексей Власов

Их давно уже пора назвать "Коровья котлета с булой"

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Мурад Муртазалиев

Где там люди, которые доказывали сегодня утром, что хранить деньги в банке на депозите это отличная возможность заработать?) Сюрприз, пока вы за год получаете 10-13% с депозита, бургеры растут на 10% за пару месяцев)

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Иван Вознюк

Предприятие стало куском говна. И точка

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Пружинный ревербератор

Оно было таким с самого открытия (читай - с закрытия Макдака)

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Ruslan Adler

ну не все заведения, просто в последнее время модно стало ругать подобные начинания, вот все и пытаются соотвествовать.

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Пружинный ревербератор

А, то есть дело в моде, оказывается! Ругают потому что модно, а не потому что говно. Понял, принял

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Владимир Мананников

В этом момент должен работать ФАС , но пока что тишина , а так же ценики уже 2-ой раз за год поднялись в KFC и если бы кто занялся этим делом , то увидели бы как работают рестораны фастфуд, вот казалось бы одна сеть но так ли? Ценники в ресторанах Москвы например и Московской области разные на одинаковые позиции ! И никто не приходит разбирать этот Бардак , делают что хотят ! Зарплаты у гражданин упали в несколько раз , а кто и во все потерял работу , а ценники везде растут ,и я пока не вижу , что бы кто то из служб этим занялся !!!

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Невкусно и грустно

Каждый квартал +10% к мотивации перестать кушать эту дрянь %)

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Светлана К.

Вспоминаю времена, когда бургеры стоили менее 100 руб...

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Марк
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18 комментариев
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