«Вкусно — и точка» повысила цены на бургеры на 10% после роста ставки НДС Статьи редакции
С октября 2023 года НДС при продаже сэндвичей составляет 20% вместо прежних 10%.
- По данным на 3 октября 2023 года, бургеры в сети «Вкусно — и точка» подорожали на 3-7 рублей по сравнению с 21 сентября, обратило внимание «РИА Новости». Например, цена гамбургера выросла с 59 до 65 рублей, чизбургера — с 71 до 78 рублей.
- В компании подтвердили vc.ru, что с 1 октября повысили цены на бургеры на 10% — «то есть на разницу между старой и новой ставкой НДС».
- Как пишет «РИА Новости», в Burger King цены на «некоторые базовые бургеры» снизились, в KFC и Rostic's цены на эти товары не изменились. Редакция vc.ru направила вопросы компаниям о том, повышали ли они цены на какие-то позиции в меню в связи с ростом НДС.
- Гендиректор Rostic's Татьяна Шаманская говорила, что с 1 октября повышения цен не планируется, но пересмотр стоимости зависит от конкурентной среды: «К счастью, бургеры занимают 15-30% от нашего оборота. Это не влияет на нас в полном объёме, но ситуация действительно сложная. Повышение и пересмотр цен исходя из конкурентной обстановки происходит периодически».
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Дорого — и точка.
Завтра размер уменьшат снова!
"Подгонят" Плюс минус подоходные))
Пора переименовывать ресторан
Ну хоть не запретили бургеры царским указом как противную «отдельной цивилизации» западноценностную еду.
Подняли цены и точка.
Чебурек с пивасом и тОЧКА
Те то че)
Есть вообще ненадо😃
Это да, мне только информацию подавай.
Это будет завтра и точка.
Скоро, брат
Их давно уже пора назвать "Коровья котлета с булой"
Где там люди, которые доказывали сегодня утром, что хранить деньги в банке на депозите это отличная возможность заработать?) Сюрприз, пока вы за год получаете 10-13% с депозита, бургеры растут на 10% за пару месяцев)
Предприятие стало куском говна. И точка
Оно было таким с самого открытия (читай - с закрытия Макдака)
ну не все заведения, просто в последнее время модно стало ругать подобные начинания, вот все и пытаются соотвествовать.
А, то есть дело в моде, оказывается! Ругают потому что модно, а не потому что говно. Понял, принял
В этом момент должен работать ФАС , но пока что тишина , а так же ценики уже 2-ой раз за год поднялись в KFC и если бы кто занялся этим делом , то увидели бы как работают рестораны фастфуд, вот казалось бы одна сеть но так ли? Ценники в ресторанах Москвы например и Московской области разные на одинаковые позиции ! И никто не приходит разбирать этот Бардак , делают что хотят ! Зарплаты у гражданин упали в несколько раз , а кто и во все потерял работу , а ценники везде растут ,и я пока не вижу , что бы кто то из служб этим занялся !!!
Каждый квартал +10% к мотивации перестать кушать эту дрянь %)
Вспоминаю времена, когда бургеры стоили менее 100 руб...