Правительство России продлит повышение ввозных пошлин на вино из «недружественных» стран — «Ъ» Статьи редакции
Сейчас мера действует до конца 2023 года, пошлина составляет 20%, но не менее $1,5 за литр.
- Введённые до конца 2023 года повышенные импортные пошлины на вино из «недружественных» стран будут продлены, рассказали близкий к правительству источник «Ъ» и собеседник в крупной алкогольной компании.
- Близкий к правительству источник добавил, что фактически решение уже принято. На сколько продлят меру, издание не уточняет. В Минэкономики комментарий не дали. Ставки ввозных таможенных пошлин на вино из «недружественных» стран выросли с 12,5% до 20%, но не менее $1,5 за литр.
- По данным участников рынка, которые приводит «Ъ», в августе 2023-го импорт всех вин сократился на 30% год к году и на 32,5% к июлю, до 30,7 млн литров, без учёта ЕАЭС. В частности, поставки тихих и игристых вин из Италии снизились на 45% год к году, из Испании — на 38%, из Франции — на 25%. Для сравнения, за январь-август без учёта ЕАЭС ввезли 282,55 млн литров вина, на 28% больше год к году.
- Глава WineRetail Александр Ставцев отмечает, что импорт предоплаченного вина по инерции продолжается, а на полках повышение пошлин и подешевевший рубль приводят к вымыванию импортного вина стоимостью до 500 рублей за бутылку. При этом рост цен пока сдерживают запасы и российские вина.
- В виноторговой компании Fort рассказали, что будут сокращать закупки вин, на которые цена растёт более чем на 25-45%: потребитель не будет покупать за 600 рублей бутылку, которая раньше стоила 350. В Luding Group ведут переговоры с поставщиками, чтобы минимизировать влияние пошлин на цены. В Ladoga отметили, что повышение пошлин вызвало кратковременный скачок спроса на импортные вина из «недружественных» стран с июля в два раза: клиенты формировали запасы.
- Близкий к правительству источник «Ъ» добавил, что обсуждается и повышение импортных пошлин на пиво из ряда стран, но есть риски ответного осложнения поставок хмеля в Россию. Газета отмечает, что резкий рост цен на сырьё может нанести ущерб отрасли, несопоставимый с доходами от повышения пошлин.
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Все страны мира соревнуются, как бы больнее нагадить россиянину, но это битва за второе место. Чемпион, как обычно, сама Россия.
Ничего вы не понимаете, это такая забота правительства. Деньги, как известно, это западные ценности и чем меньше у россиянина этих денег остаётся – тем, следовательно, меньше влияние запада!
а с чего это вдруг "врагам" я не побоюсь этого слова, которые вводят ограничения, разрешать продолжать заработывать на нашем рынке? или у вас какое-то лебезение пред западом?
А кошерно закупать у врага сапсаны и вражескими Airbus пользоваться? Может, ударить в самое сердце - отказаться от вражеской закупки аппаратов МРТ, КТ, Пэт КТ и узи, например? Ну, чтобы враги не зарабатывали
Так им и надо, недружественным. А потом вообще этот «контрафакт» надо запретить вином называть!
Шампанское, вино, коньяк, виски, ром и текила будут в России!
Вместе с российским "пармезаном".
Пармезан ладно ещё, а вот Рокфор я им не прощу!
Хотя и за пармезан обидно.
Не нужоны эти ваши когняки и прочая иностранная фигня. Только бояра! Только для души!
В России есть Крымские винодельни и вина.
Что-то более менее, что пить можно, стоит как импорт со всеми заградительными пошлинами. Платить как всегда придётся народу. А в целом, качество крымского вина и коньяка, которые поступают плебсу крайне посредственно, никаких надежд
1. Моча
2. Стоит почему-то как приличные вина
3. Объемов не хватит заместить
Но так-то да, с тем что они есть, спорить сложно
бояра это на новый год. омывайка "каждый день" на каждый день!
Спасибо, что делишься своим опытом
Ром и текила должны вроде быть из условно-дружественных
Это ненадолго, подозреваю.
За ваше здоровье!
Что с лицом, Дима?
Скоты.
Скотом тут скорее выступает население. Которое будет в очередной раз "не против". А потом это "не против" шлифанут традиционным "нинужнием" и "аунассвоеесть"
Захожу, а на главной из четырех две новости про вино. Я было подумал, что VC теперь расшифровывается как VinoCherpii.
Да уж. Вино иранским не заместишь 😀
Есть еще наше, отечественное)
Его мало, к сожалению. И оно дорогое. В основном то что на полках до $20 «российское» оно из винометариала ЮАР и прочее, либо пойло. А подобные законы делают хорошее российское вино для покупателя в России дороже и хуже
Да не, норм. Винчик будет. Просто он будет сильно дорогим, но особых ценителей это не остановит.
Главное, чтобы это не вызвало повышение цен для россиян...
Смешной
Сами то они покупать будут без наценок