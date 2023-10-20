Московская сеть «Кофемания» начала искать помещение под ресторан в Санкт-Петербурге — «Деловой Петербург» Статьи редакции
Ей интересны только «премиальные локации».
- Об этом «Деловому Петербургу» рассказали несколько источников на рынке коммерческой недвижимости. По их словам, сеть рассматривает площадки в исторической части города — с большими витринными окнами и «красивым видом».
- Поиск осложняет то, что многие подходящие места с высоким трафиком «уже заняты, и арендаторы не стремятся их освобождать», пояснили в консалтинговой NF Group. Речь о помещениях, например, на Невском проспекте, Большой Конюшенной улице, а также на Большом проспекте Петроградской стороны.
- У рестораторов есть интерес к точкам с уникальным расположением, но их часто «перехватывают» местные игроки. К тому же москвичам не всегда удаётся «работать в Санкт-Петербурге на столичных оборотах», добавляют в NF Group. По данным аналитиков Nikoliers, в северной столице сохраняется тенденция открывать заведения «демократичных сегментов».
- В Nikoliers также сообщили, что в Санкт-Петербурге уже несколько лет всё чаще запускают именно несетевые рестораны — с отличительным меню и интерьером и «аутентичной» атмосферой. Они нередко располагаются за пределами туристических зон.
- В коммуникационном агентстве Spice Media, впрочем, считают, что среди петербуржцев уже «готова "тёплая" аудитория» для «Кофемании». Оно объясняет это тем, что многие «регулярно циркулируют» между Санкт-Петербургом и Москвой по работе, а заведения сети популярны в Москве в том числе для «деловых» встреч.
- Компания управляет 38 заведениями в Москве и Московской области, а также работает на доставку. В меню — сэндвичи и бургеры, супы и салаты, овощные и мясные закуски, вторые блюда и десерты, холодные и горячие напитки, а также кофе в зернах и капсулах и листовые чаи.
- Товарными знаками «Кофемания» и Coffeemania владеет ООО «Филиас» — оно же указано в реквизитах на сайте. По данным «Контур Фокуса», его выручка на конец 2022 года составила 2,6 млрд рублей (на 13% меньше, чем в 2021 году), а убыток — 13,7 млн.
- В 2018 году компания открыла заведение в Сочи. В 2019 году совладелец сети Игорь Журавлёв рассказывал, что планов выйти в другие города у неё нет, поскольку там трудно контролировать качество, а «терять его не хочется». Позже сочинскую точку свернули. «Ресторан не был минусовым, но и плюсовым тоже не был. Работа ради работы, поэтому и закрыли», — признался в 2022 году Журавлёв.
303 показа
424 открытия
Однозначно взлетит, в кофемании хорошая кухня и сервис
По поводу кухни хз, цены завышенные, да и аудитория там на любителя
Трюкачей много было вроде
Обычные московские цены.
если красивый вид, то любое заведение взлетит, хотя бы вложения окупят
Это что, новости?
А что, про кофеманию неинтересно?
Обожаю Питер. Там не только оригинальный климат, но и оригинальная атмосфера. Творческая. Креативная. А как матерятся местные в сетевых фастфудах - так вообще не каждому дано. Поэзия в чистом первозданном виде, не замутненная культурой.
https://www.youtube.com/watch?v=C_JuY4z2REI
А ты пробовал там пожить? Еще и в коммуналке с тараканами и 12-ю соседями
Пробовал, правда соседей было около 5. Ниче так, аутентично.
Москвичи в Питер направили педали - эка невидаль.