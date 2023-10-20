«Балтика» добилась введения обеспечительных мер в отношении Carlsberg Статьи редакции
В сентябре 2023 года компания пыталась добиться запрета на отзыв лицензий — Carlsberg расторгла их в октябре.
- Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области одобрил принятие обеспечительных мер в отношении Carlsberg Breweries A/S. Об этом пишут «Ведомости». Иск подан 17 октября 2023 года, удовлетворили прошение 19 октября. Других подробностей в деле пока нет.
- Представитель «Балтики» от комментариев изданию отказался. В пресс-службе Carlsberg, а также Роспатента и Росимущества (заявлены как третьи и иные лица в процессе) не предоставили оперативного ответа на запрос «Ведомостей».
- 3 октября 2023 года Carlsberg расторгла соглашения с «Балтикой» о производстве и продаже пива под брендами группы. Компания назвала это ответом на решение о передаче «Балтики» под временное управление Росимущества — такой приказ 16 июля 2023 года подписал Владимир Путин. «Балтика» может использовать запасы и материалы до 1 апреля 2024 года.
- За месяц до передачи «Балтики» Росимуществу Carlsberg Group подписала соглашение о продаже заводов неизвестному покупателю.
- В сентябре 2023 года «Балтика» подала иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга, чтобы запретить Carlsberg отзыв лицензионных соглашений, узнал «Ъ». Тогда суд отказался вводить обеспечительные меры. Из материалов дела следовало, что лицензионный договор по марке Tuborg действует до 31 декабря 2023 года, по Kronenbourg — до 31 января 2025-го, на Holsten — до 31 декабря 2034-го, на LAV — до 31 декабря 2026-го.
- «Балтика» управляет в России восемью заводами, где выпускает более 50 брендов — Tuborg, Kronenbourg, «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и другие.
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Принудительно продлили лицензирование.
Страна абсурда.
Маразм крепчал..
Так на гифке всё как раз логично, соккер кики запрещенны в большинстве промоушенов.
А из чего это следует??
Вадим вместо ответа дизлайкнул. Браво. О многом говорит.
Ну какой смысл разговаривать с кремлепоцреботами? Хочется общения — это не ко мне.
А кто это? Вы в каком то своем мире живете? Игра такая? Ну ничего, шила в мешке не утаишь.
Убирай шило, ты зачем его в мешке носишь?
Да, миры у нас точно разные, только мой — реальный, а твой — из методички (-:
Вот ты упоротый. Правда так считаешь? Или это защита такая. Я в домике. Какой то представляется из тебя напуганный юноша , который всегда боялся, но вдруг осмелел. Но любой звук тебя все равно пугает. И опять в нору. Ладно, свободен.
Просто держатель лицензии решает, кому он ее выдаёт, а у кого отзывает. Если нет, то мы можем заслушать ваши доводы.
А какое решение было, в отношении чего мера была принята, чисто практический вопрос. Или там опять все типа хаханьки ... Соглашение все равно не отменить, есть срок. Воля сторон. Поэтому просто пукнул Вадим, как всегда, в лужу.
Ну, твой профиль говорит ещё более о многом
У него как минимум один профиль в лютейшие минуса ушёл и, похоже, отхватил бан прекрасный. Зарегал бот себе новый и... всё то же двигает (-:
ИНВЕСТИРОВЫВАЙ В РОССИЮ!
А што не так?
А что так?
А что не так?
Так так или не так?
Ждем когда приставы поедут в Европу приводить решение суда в исполнение
Руководство Carlsberg в это время:Залечь на дно в Брюгге
В этой грёбанной сказке
Зря смеёшься наши приставы в этом плане могут!.
А я и не сомневаюсь) У нас даже два особо профессиональных человека есть для таких задач)
Безалкогольная «Балтика» — пиво, сваренное зря
Зато никаких затрат организма на перевод его в мочу
Цап-царап
Цап царап
С такой трактовкой законов непонятно, зачем было Макдоналдсы переименовывать
маркеры бы съэкономили на зарисовке соусов
Ты не помнишь что иностранному бизнесу не запрещенно в России проводить финансовые сделки. А переименование произведено для того чтоб госдеп отстал от зарубежных бизнесменов кто решил не полностью уходить из России. Ибо сам владелец Макдональдс заявили не для широкой, публики что на самом деле только на время приостановили полное своё присутствие в России. Проще говоря пока идёт СВО.
Читаю комментарии и понимаю, что многие просто не адекватные и не понимают, что пишут) либо украинцы
Откройте глаза на адекватное понимание
Как трактовать ваш комментарий? Одна вода, выводов ноль.
Трактовать как вопрос, ведь вывод то вы сделали, а не я.
То ли дело аноним с ни капли не выдуманным именем, который ни чуть не смахивает на лахтобота
а иЗрАиЛь??? ко-ко-ко