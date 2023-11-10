Еда
Евгения Евсеева

Производитель кофе Tchibo в России сменит название на Tibio — «Ъ» Статьи редакции

Компания передала российское подразделение местному топ-менеджменту в августе 2022 года.

  • Бывшее подразделение немецкой Tchibo GmbH — ООО «Чибо СНГ» — сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo. Это следует из письма компании в торговые сети от 3 ноября 2023 года и презентации Tibio, копия которых есть у «Коммерсанта».
  • В материалах «Чибо СНГ» говорится, что рецептура и технология производства кофе не изменятся, а дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность».
  • Прежними останутся цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka. Логотип Tibio сохранит схожую с Tchibo стилистику, а линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive. Переход на бренд Tibio начнётся в конце 2023 года по мере вывода старой упаковки, указано в презентации.
  • Также в конце 2023-го планируется запустить в премиум-сегменте зерновой кофе Tibio Barista в упаковке по 1 кг. Согласно опросу, результаты которого приводятся в презентации, 88% потребителей «позитивно воспринимают дизайн упаковки с новым названием».
Фото Tchibo
  • ООО «Чибо СНГ» принадлежало немецкой Tchibo GmbH. Компания выпускала кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области и импортировала часть продукции. В «Чибо СНГ», Tchibo GmbH и «Гранд-НН» не ответили на запросы издания.
  • В августе 2022 года новым собственником юрлица стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля «МВК» в залоге у Tchibo GmbH.

#новости #tchibo

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23 комментария
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 Рулон Абоев

Старые добрые времена…

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Дмитрий Беговатов

только теперь это официальный бренд)

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Вадим Д.

Не самый хороший кофе, но, собственно, ничего и не изменится.

Не «Кофе и точка», и на том спасибо (-:

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Посторонним В

сегодня я узнала что Чибо - немецкая фирма... жила в заблуждении, что они откуда-то из Южной Америки

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Dima Alexeev

Да, это нестандартная ситуация, тк обычно южноамериканский кофе представлен итальянскими брендами

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рэджон рондо

При этом были времена, когда "итальянский" кофе считался самым лучшим. Но время все расставило по своим местам

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Dima Alexeev

А что время расставило? По-прежнему, львиная доля южноамериканского кофе обрабатывается и фасуется в Италии

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Руслан Астафьев

наверное реклама с толку сбивала

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Елена К

И эта информация что-то изменила?

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Посторонним В

Чувствую развитие своих нейронных связей))

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Сестра Таланта

Чибо - давать самое лучшее. А потом менять название

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Доктор Шкутко

Ничего не изменится, но есть нюанс :)

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Roman Goncharenko

Деньги не пахнут 😂

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Vasiliy

надо какой то сервис где можно проверять как компания переименовалась, типа абибас- фейк, тибио - не фейк.
а то кругом одни абибасы остаются и хер разберёшь где переименовано а где паль от братьев наших узкоглазых.

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Бомж

Сейчас всё будет от ускоглазых и рынок заполонит подделками разными. Никто из Китая брендовые абибасы везти не будет

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Виктор Кривенко

Они ещё и опрос устроили по названию новому, главное, что народ всё устраивает

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debil
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Егор Корницкий

Коллективный Запад в очередной раз показывает, что никогда не смирится с нашими авторитарным и токсичным обществом и продумав пару лет ещё раз «наказал» нас)))

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Zloy Marketolog

Предлагаю Эдварду Биллу выкупить компанию и сменить название на "Чи-да"

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Лицо в толпе

Лучше пусть добавит перед фамилией приставку "де".

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Michael Sazonov

а могли бы просто одну из букв из латиницы на кириллицу заменить в названии, лохи

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Доктор Шкутко

Могли бы вообще ничего не менять, на что это сейчас влияет. Имидж? Ниже плинтуса все равно не подымется.

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Твой Хозяин

Кто-то пьет его?

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