Производитель кофе Tchibo в России сменит название на Tibio — «Ъ» Статьи редакции
Компания передала российское подразделение местному топ-менеджменту в августе 2022 года.
- Бывшее подразделение немецкой Tchibo GmbH — ООО «Чибо СНГ» — сменит название на ООО «Тибио» и запустит зонтичный бренд Tibio вместо Tchibo. Это следует из письма компании в торговые сети от 3 ноября 2023 года и презентации Tibio, копия которых есть у «Коммерсанта».
- В материалах «Чибо СНГ» говорится, что рецептура и технология производства кофе не изменятся, а дизайн упаковки сохранит «максимальную преемственность».
- Прежними останутся цветовая гамма упаковок и названия линеек Gold Selection и Gold Mokka. Логотип Tibio сохранит схожую с Tchibo стилистику, а линейка Exclusive сменит название на Arabica Exclusive. Переход на бренд Tibio начнётся в конце 2023 года по мере вывода старой упаковки, указано в презентации.
- Также в конце 2023-го планируется запустить в премиум-сегменте зерновой кофе Tibio Barista в упаковке по 1 кг. Согласно опросу, результаты которого приводятся в презентации, 88% потребителей «позитивно воспринимают дизайн упаковки с новым названием».
- ООО «Чибо СНГ» принадлежало немецкой Tchibo GmbH. Компания выпускала кофе по контракту на мощностях фабрики «Гранд-НН» в Нижегородской области и импортировала часть продукции. В «Чибо СНГ», Tchibo GmbH и «Гранд-НН» не ответили на запросы издания.
- В августе 2022 года новым собственником юрлица стало ООО «МВК» гендиректора «Чибо СНГ» Михаила Ковалевского, доля «МВК» в залоге у Tchibo GmbH.
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Старые добрые времена…
только теперь это официальный бренд)
Не самый хороший кофе, но, собственно, ничего и не изменится.
Не «Кофе и точка», и на том спасибо (-:
сегодня я узнала что Чибо - немецкая фирма... жила в заблуждении, что они откуда-то из Южной Америки
Да, это нестандартная ситуация, тк обычно южноамериканский кофе представлен итальянскими брендами
При этом были времена, когда "итальянский" кофе считался самым лучшим. Но время все расставило по своим местам
А что время расставило? По-прежнему, львиная доля южноамериканского кофе обрабатывается и фасуется в Италии
наверное реклама с толку сбивала
И эта информация что-то изменила?
Чувствую развитие своих нейронных связей))
Чибо - давать самое лучшее. А потом менять название
Ничего не изменится, но есть нюанс :)
Деньги не пахнут 😂
надо какой то сервис где можно проверять как компания переименовалась, типа абибас- фейк, тибио - не фейк.
а то кругом одни абибасы остаются и хер разберёшь где переименовано а где паль от братьев наших узкоглазых.
Сейчас всё будет от ускоглазых и рынок заполонит подделками разными. Никто из Китая брендовые абибасы везти не будет
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Они ещё и опрос устроили по названию новому, главное, что народ всё устраивает
Коллективный Запад в очередной раз показывает, что никогда не смирится с нашими авторитарным и токсичным обществом и продумав пару лет ещё раз «наказал» нас)))
Предлагаю Эдварду Биллу выкупить компанию и сменить название на "Чи-да"
Лучше пусть добавит перед фамилией приставку "де".
а могли бы просто одну из букв из латиницы на кириллицу заменить в названии, лохи
Могли бы вообще ничего не менять, на что это сейчас влияет. Имидж? Ниже плинтуса все равно не подымется.
Кто-то пьет его?