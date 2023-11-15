Еда
Полина Лааксо

«Яндекс Еда» запустила услугу кейтеринга в Москве и Московской области Статьи редакции

Компания допускает, что в будущем представит её и в других городах.

  • Через новый раздел «Кейтеринг» можно заказать готовые блюда, а также помощь повара, бармена, официанта, грузчика и клининговой службы, рассказала vc.ru компания. Там же доступны посуда и украшения — для оформления помещения и сервировки стола.
  • Заказать кейтеринг и доставку сопутствующих товаров можно «на любой день ближайшей недели и конкретный получасовой период». Все услуги предоставляют около 30 партнёров «Яндекс Еды», среди которых GalaBox Catering, «Костис», «FineDine Кейтеринг», «Вкусвилл Праздник», «IL Патио Фуршет» и другие.
  • Запуск приурочили к сезону новогодних праздников, но развивать его — расширять выбор услуг и количество партнёров — будут на постоянной основе, чтобы с помощью сервиса можно было «организовать любой праздник».
Интерфейс сервиса
  • Среди других обновлений — возможность заказать готовые рационы питания на несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем список городов могут увеличить.
  • Наборы еды предоставляют GrowFood и «Приём!». Цена доставки будет зависеть от стоимости и веса заказа, расстояния между пользователем и магазином и от того, на машине курьер или идёт пешком, говорится в интерфейсе сервиса.

#яндекс #яндекседа #кейтеринг #новости

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19 комментариев
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 SanyaBlack

Шо за кейтеринг? Пришлось гуглить. Организация питания, а не кейтеринг!!!

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Жони Деп

У таких сверхразумов ещё кейс - это не чемоданчик

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Mr Black

Вангую теперешний «глава» всея Яндекс Кудрин эту хрень продавил,ну или его прихлебатели.Они любят эту дичь.

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Krem-brulee

Тамаду тоже можно заказать там?

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James Bomond

Там в основном таджики и киргизы, грузин нет

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Krem-brulee

Ок, выяснили насчет таджиков, киргизов - организовывают меропы, грузин - их ведут. А русские что делают? Только тоже по стереотипам ответ кидай)

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Mr Black
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kova7ev

и клоунов

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Александр Блинов

А шо, тамадинг нам нужен

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Вадим Д.

Сомелье не хватает.
И накормим, и накроем, и отмоем!

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Владислава

При платной подписке яндекс

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kova7ev

наркомания

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Zloy Sniper

Странно, новость про Яндекс, а вентилятор чист.

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debil
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James Bomond

Все, пропал сегмент

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Alexey
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Траун

товар однако. прошу заметить, не услуга)

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Den Bratishko

Вижу в любом сервисе упоминание Яндекса - всегда обхожу стороной! Дорогие цены, кривой сервис и никакой ответственности... Фабрика по высасыванию денег за счет монополии в поиске.

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Тимур Светлов

Ничего не понял, но очень интересно

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