«Яндекс Еда» запустила услугу кейтеринга в Москве и Московской области Статьи редакции
Компания допускает, что в будущем представит её и в других городах.
- Через новый раздел «Кейтеринг» можно заказать готовые блюда, а также помощь повара, бармена, официанта, грузчика и клининговой службы, рассказала vc.ru компания. Там же доступны посуда и украшения — для оформления помещения и сервировки стола.
- Заказать кейтеринг и доставку сопутствующих товаров можно «на любой день ближайшей недели и конкретный получасовой период». Все услуги предоставляют около 30 партнёров «Яндекс Еды», среди которых GalaBox Catering, «Костис», «FineDine Кейтеринг», «Вкусвилл Праздник», «IL Патио Фуршет» и другие.
- Запуск приурочили к сезону новогодних праздников, но развивать его — расширять выбор услуг и количество партнёров — будут на постоянной основе, чтобы с помощью сервиса можно было «организовать любой праздник».
- Среди других обновлений — возможность заказать готовые рационы питания на несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге. В будущем список городов могут увеличить.
- Наборы еды предоставляют GrowFood и «Приём!». Цена доставки будет зависеть от стоимости и веса заказа, расстояния между пользователем и магазином и от того, на машине курьер или идёт пешком, говорится в интерфейсе сервиса.
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Шо за кейтеринг? Пришлось гуглить. Организация питания, а не кейтеринг!!!
У таких сверхразумов ещё кейс - это не чемоданчик
Вангую теперешний «глава» всея Яндекс Кудрин эту хрень продавил,ну или его прихлебатели.Они любят эту дичь.
Тамаду тоже можно заказать там?
Там в основном таджики и киргизы, грузин нет
Ок, выяснили насчет таджиков, киргизов - организовывают меропы, грузин - их ведут. А русские что делают? Только тоже по стереотипам ответ кидай)
и клоунов
А шо, тамадинг нам нужен
Сомелье не хватает.
И накормим, и накроем, и отмоем!
При платной подписке яндекс
наркомания
Странно, новость про Яндекс, а вентилятор чист.
Все, пропал сегмент
товар однако. прошу заметить, не услуга)
Вижу в любом сервисе упоминание Яндекса - всегда обхожу стороной! Дорогие цены, кривой сервис и никакой ответственности... Фабрика по высасыванию денег за счет монополии в поиске.
Ничего не понял, но очень интересно