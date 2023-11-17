Еда
Таня Боброва

Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на вино в три раза — участники рынка предупреждали о росте цен Статьи редакции

В первую очередь мера скажется на импортных напитках, которые и так подорожали после роста ввозных пошлин на вино из «недружественных» стран, говорили опрошенные «Ъ» эксперты.

  • Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, по которому с 1 мая 2024 года вырастут акцизы вино (кроме креплёных), пишет «Интерфакс». Согласно документу, акцизы могут составить 108 рублей за литр, в 2025-м — 112 рублей, в 2026-м — 116 рублей. В 2023-м ставка составляет 34 рубля за литр, уточняет агентство.
  • Ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая 2024 года также увеличится — до 141 рубля за литр. В 2025 году предусмотрено повышение до 147 рублей, в 2026-м — до 153 рублей. В 2023 году ставка акциза на эти вина составляет 45 рублей.
  • Также с 1 января 2024 года вырастут акцизы на табак: 4448 рублей за килограмм. В 2025 году — 4626 рублей, в 2026-м — 4811 рублей. В 2023 году ставка составляет 4116 рублей за килограмм.
  • На табак для потребления путём нагревания — 9367 рублей, 9742 рубля и 10 132 рубля соответственно. С 1 марта 2023 года этот табак облагается акцизом в 8669 рублей за килограмм. На жидкости для электронных систем доставки никотина — 42 рубля за 1 мл в 2024-м, 44 рубля в 2025-м и 46 рублей в 2026-м. С марта 2023-го ставка — 20 рублей за 1 мл.
  • Акциз на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2813 рублей за 1000 штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 рублей. С марта 2023-го он составляет 2603 рубля за 1000 штук плюс 16% стоимости, исходя из максимальной цены в рознице, но не менее 3536 рублей за 1000 штук.
  • В WineRetail отмечали в разговоре с «Ъ», что тройная индексация акцизов на вино «фактически положит конец широкому ассортименту недорогих вин в магазинах у дома». В первую очередь мера скажется на импортных напитках. Цены на популярные позиции, которые после индексации ввозных пошлин выросли с 500 до 700 рублей за бутылку, могут вырасти ещё примерно на 25%, считают эксперты.
  • В виноторговой компании Fort указывали, что после повышения пошлин на рынке не осталось импортных вин дешевле 500 рублей за бутылку, а при росте акцизов не останется позиций дешевле 600-650 рублей. В Ladoga считали, что при повышении акцизов часть потребителей недорогих вин переключится на пиво, крепкие напитки и коктейли.

#новости #вино #табак

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84 комментария
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 Невероятный Блондин

Папа, ты будешь меньше пить?
Нет сынок, ты будешь меньше есть

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Лена Куртасова

Ох, классическая

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Я сказал свое имя машине

О, заебись.
Вернётся "Монастырская Изба"

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Sergei Timofeyev

Шепот монаха :)

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15 комментариев
Агент Снеговик

И будет стоить 399р вместо 250

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Невкусно и грустно

Виноградный день же

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noname

Она никуда и не пропадала, вроде))

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Гриша Колесников

Она всегда была с нами, вернемся к истокам

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Вадим Д.

Хренасе О_о А чего не в 45 раз?
Пора закупаться бухлишком.

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Гора Жора

На несколько поколений вперед

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Ярослава Радионова

Казна пустеет, милорд

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Sergei Timofeyev

Подарок к Новому году, Вадим!

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1 комментарий
НаряднаяШайга

Это отличная новость, ради нашего здоровья стараются! При нынешней бесплатной медицине и скорости приезда скорой, на алкоголь и табак лучше не налегать)

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Sergei Timofeyev

Лучше не жить. Здесь.

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Самое главное позитив видеть 🫠 а остальное пох

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Eli

Хм, а может россия и правда скоро станет великой страной, если пить станет экономически нецелесообразно 🤔

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НаряднаяШайга

У меня две дружественных семьи, гонят первоклассный чистейший самогон и настойки. Первая - работяги, средний класс и гонят потому шо по кайфу, а вторая коммерсы-миллионеры с огромным финансовым оборотом, гонят потому шо брезгуют пить магазинное бухло. Пробовал, просто невероятно вкусная тема)

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2 комментария
Nic-diiic-pik

Будем гнать табуретовку!

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тыр -пыр -дыр

а у нас других антидепрессантов нет, да и прибыль у алкашки самая быстрая. Не зря же наши законотворцы, разрешили на врутренних авиалиниях, продавать алкашку, которая находится в зоне дюти фрее.

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Айрат Галиуллин

Пойду виноград сажаться бля

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Кирилл Филякин

Кормить кормушку?)

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2 комментария
Александр Батищев

Ударим рублем по алкоголизму! 😁

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Игорь Корж

Кроме крепленного 😁 В правильном направлении идем…

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неформат

в направлении 777 (была такая сивуха портвейном звалась)

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Баки

Выкатили очередной подарок под Новый год

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Eli

Капец они бесстрашные, народного бунта не боятся штоль?

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тыр -пыр -дыр

да какой бунт? Если уж ценник на бензин и диз.топливо "схавали", а там люди не все на Запорожцах катаются. То с алкашкой, вообще проблем не будет.

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Zloy Marketolog
фактически положит конец широкому ассортименту недорогих вин в магазинах у дома

Не положит. Просто они из "недорогих" станут "элитными") Любая бормотуха будет стоить косарь. Вырастет доля подвального алкоголя, в новостях снова будут сюжеты про массовые отравления.

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НаряднаяШайга

Повышение акцизов на вино никак не повлияет на спрос, а наоборот подтолкнет глубинный народ с регионов к покупке местного вина аля фанагория и прочий кислый хлам. Будет сдвиг цен, импортное вино станет существенно дороже, а российское станет по цене импортного до подорожания. Там всё просчитали)

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noname

Ты давно местное вино-то пил, эксперт?))

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2 комментария
Sёma Dråkx

Даже на алкоголизме народа, процент которого они сами увеличили своими приколами, начали зарабатывать... Интересный ход, довести и обрести

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Alexey V

Огуречный лосьон наше всё!

https://youtu.be/P1R7LkwKOrg

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Zloy Marketolog

Лосьон из огурцов с грядки доктора Попова)

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1 комментарий
Aleksey Sinicky

Диб..лы бля... Других слов нет

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Eli

На броневик полезешь?)

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Nic-diiic-pik

Варю нержавейку, делаю медные змейки, плотномеры всех типов, индукционки в подарок! Качество - атвичаю! Кузьмичъ

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Sergei Timofeyev

У нас на местном Нашем радио магазин самогонных аппаратов рекламируется с завидной регулярностью. ))

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8 комментариев
Alex R

Делают все, чтобы народ пил водку и курил Беломор. На вейпы и системы нагревания вообще надо отменить акцизы, поскольку это в 1000 раз менее вредно, чем сигареты и тем самым стимулировать отказ от курения в пользу альтернатив.

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Игорь Богданов

Это утверждение из разряда "героин" менее вредный, чем "крокодил"

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Копчик

Ну вот и Медведевские виноградники в Крыму начнут прибыль приносить. Интересно какое обоснование при принятии закона было.

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Sёma Dråkx

"Народ спивается, надо как-то решать проблему, сохранять здоровье и будущее нации!!!!!!!". Думаю так

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1 комментарий
Евгений Дроздов

Пейте пиво и водку… Винишко для элит. Плак.

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Артем Якимов

Надо больше золота 🤭

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тыр -пыр -дыр

У вас жопа и отопления нет, не беда, мы вам ещё и свет отключим...

Мудрецы законотворцы, ведь не о простых смертных и их здоровье заботятся, когда законы принимают такие - они наврняка какую то корыстную цель в этом видят. Самое неприятное в том, что они то сами путём контробанды на государственном уровне для чинуш, ничего заграничного не лишатся. А вы бедолаги, жуйте сено и пейте пойло неизвестного ралива или покупайте всксняшку втридорога...)))

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Yoyo

А в загнивающей Испании как продавалось вино за евро так и будет …

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--

Если сделать курс 1 евро = 1000 рублей, то можно и за евро.

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Сергей Аликин

Пиво, водка и вино пользуются спросом - тараканы сами платят за травку дихлофосом... (с)
Кидайте минусы, синявки.

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--

Зачем нужно вино, если есть самогон?

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--
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Мурад Муртазалиев

Интересно, будет хоть что-то, кроме зарплат, что не подорожает?

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Nic-diiic-pik

Набираю слушателей на новый коуч-тренинг "Муншайн хэндкрафт"! Там я научу вас с помощью меди выгонять из огненной воды дух сивушного демона! Научу препарировать огненную воду на головы, хвосты и бади дринкс! Покажу, как правильно повышать обороты, как уменьшать расходы на изготовление, буду сопровождать вас на пути делириума и выводить из стазиса абстиненции! Очень дорого. Очень богато. Кузмичъ.

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