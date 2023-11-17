Госдума приняла законопроект о повышении акцизов на вино в три раза — участники рынка предупреждали о росте цен Статьи редакции
В первую очередь мера скажется на импортных напитках, которые и так подорожали после роста ввозных пошлин на вино из «недружественных» стран, говорили опрошенные «Ъ» эксперты.
- Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, по которому с 1 мая 2024 года вырастут акцизы вино (кроме креплёных), пишет «Интерфакс». Согласно документу, акцизы могут составить 108 рублей за литр, в 2025-м — 112 рублей, в 2026-м — 116 рублей. В 2023-м ставка составляет 34 рубля за литр, уточняет агентство.
- Ставка акциза на игристые вина, включая российское шампанское, с 1 мая 2024 года также увеличится — до 141 рубля за литр. В 2025 году предусмотрено повышение до 147 рублей, в 2026-м — до 153 рублей. В 2023 году ставка акциза на эти вина составляет 45 рублей.
- Также с 1 января 2024 года вырастут акцизы на табак: 4448 рублей за килограмм. В 2025 году — 4626 рублей, в 2026-м — 4811 рублей. В 2023 году ставка составляет 4116 рублей за килограмм.
- На табак для потребления путём нагревания — 9367 рублей, 9742 рубля и 10 132 рубля соответственно. С 1 марта 2023 года этот табак облагается акцизом в 8669 рублей за килограмм. На жидкости для электронных систем доставки никотина — 42 рубля за 1 мл в 2024-м, 44 рубля в 2025-м и 46 рублей в 2026-м. С марта 2023-го ставка — 20 рублей за 1 мл.
- Акциз на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2813 рублей за 1000 штук плюс 16% расчётной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3820 рублей. С марта 2023-го он составляет 2603 рубля за 1000 штук плюс 16% стоимости, исходя из максимальной цены в рознице, но не менее 3536 рублей за 1000 штук.
- В WineRetail отмечали в разговоре с «Ъ», что тройная индексация акцизов на вино «фактически положит конец широкому ассортименту недорогих вин в магазинах у дома». В первую очередь мера скажется на импортных напитках. Цены на популярные позиции, которые после индексации ввозных пошлин выросли с 500 до 700 рублей за бутылку, могут вырасти ещё примерно на 25%, считают эксперты.
- В виноторговой компании Fort указывали, что после повышения пошлин на рынке не осталось импортных вин дешевле 500 рублей за бутылку, а при росте акцизов не останется позиций дешевле 600-650 рублей. В Ladoga считали, что при повышении акцизов часть потребителей недорогих вин переключится на пиво, крепкие напитки и коктейли.
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Папа, ты будешь меньше пить?
Нет сынок, ты будешь меньше есть
Ох, классическая
О, заебись.
Вернётся "Монастырская Изба"
Шепот монаха :)
И будет стоить 399р вместо 250
Виноградный день же
Она никуда и не пропадала, вроде))
Она всегда была с нами, вернемся к истокам
Хренасе О_о А чего не в 45 раз?
Пора закупаться бухлишком.
На несколько поколений вперед
Казна пустеет, милорд
Подарок к Новому году, Вадим!
Это отличная новость, ради нашего здоровья стараются! При нынешней бесплатной медицине и скорости приезда скорой, на алкоголь и табак лучше не налегать)
Лучше не жить. Здесь.
Самое главное позитив видеть 🫠 а остальное пох
Хм, а может россия и правда скоро станет великой страной, если пить станет экономически нецелесообразно 🤔
У меня две дружественных семьи, гонят первоклассный чистейший самогон и настойки. Первая - работяги, средний класс и гонят потому шо по кайфу, а вторая коммерсы-миллионеры с огромным финансовым оборотом, гонят потому шо брезгуют пить магазинное бухло. Пробовал, просто невероятно вкусная тема)
Будем гнать табуретовку!
а у нас других антидепрессантов нет, да и прибыль у алкашки самая быстрая. Не зря же наши законотворцы, разрешили на врутренних авиалиниях, продавать алкашку, которая находится в зоне дюти фрее.
Пойду виноград сажаться бля
Кормить кормушку?)
Ударим рублем по алкоголизму! 😁
Кроме крепленного 😁 В правильном направлении идем…
в направлении 777 (была такая сивуха портвейном звалась)
Выкатили очередной подарок под Новый год
Капец они бесстрашные, народного бунта не боятся штоль?
да какой бунт? Если уж ценник на бензин и диз.топливо "схавали", а там люди не все на Запорожцах катаются. То с алкашкой, вообще проблем не будет.
Не положит. Просто они из "недорогих" станут "элитными") Любая бормотуха будет стоить косарь. Вырастет доля подвального алкоголя, в новостях снова будут сюжеты про массовые отравления.
Повышение акцизов на вино никак не повлияет на спрос, а наоборот подтолкнет глубинный народ с регионов к покупке местного вина аля фанагория и прочий кислый хлам. Будет сдвиг цен, импортное вино станет существенно дороже, а российское станет по цене импортного до подорожания. Там всё просчитали)
Ты давно местное вино-то пил, эксперт?))
Даже на алкоголизме народа, процент которого они сами увеличили своими приколами, начали зарабатывать... Интересный ход, довести и обрести
Огуречный лосьон наше всё!
https://youtu.be/P1R7LkwKOrg
Лосьон из огурцов с грядки доктора Попова)
Диб..лы бля... Других слов нет
На броневик полезешь?)
Варю нержавейку, делаю медные змейки, плотномеры всех типов, индукционки в подарок! Качество - атвичаю! Кузьмичъ
У нас на местном Нашем радио магазин самогонных аппаратов рекламируется с завидной регулярностью. ))
Делают все, чтобы народ пил водку и курил Беломор. На вейпы и системы нагревания вообще надо отменить акцизы, поскольку это в 1000 раз менее вредно, чем сигареты и тем самым стимулировать отказ от курения в пользу альтернатив.
Это утверждение из разряда "героин" менее вредный, чем "крокодил"
Ну вот и Медведевские виноградники в Крыму начнут прибыль приносить. Интересно какое обоснование при принятии закона было.
"Народ спивается, надо как-то решать проблему, сохранять здоровье и будущее нации!!!!!!!". Думаю так
Пейте пиво и водку… Винишко для элит. Плак.
Надо больше золота 🤭
У вас жопа и отопления нет, не беда, мы вам ещё и свет отключим...
Мудрецы законотворцы, ведь не о простых смертных и их здоровье заботятся, когда законы принимают такие - они наврняка какую то корыстную цель в этом видят. Самое неприятное в том, что они то сами путём контробанды на государственном уровне для чинуш, ничего заграничного не лишатся. А вы бедолаги, жуйте сено и пейте пойло неизвестного ралива или покупайте всксняшку втридорога...)))
А в загнивающей Испании как продавалось вино за евро так и будет …
Если сделать курс 1 евро = 1000 рублей, то можно и за евро.
Пиво, водка и вино пользуются спросом - тараканы сами платят за травку дихлофосом... (с)
Кидайте минусы, синявки.
Зачем нужно вино, если есть самогон?
Интересно, будет хоть что-то, кроме зарплат, что не подорожает?
Набираю слушателей на новый коуч-тренинг "Муншайн хэндкрафт"! Там я научу вас с помощью меди выгонять из огненной воды дух сивушного демона! Научу препарировать огненную воду на головы, хвосты и бади дринкс! Покажу, как правильно повышать обороты, как уменьшать расходы на изготовление, буду сопровождать вас на пути делириума и выводить из стазиса абстиненции! Очень дорого. Очень богато. Кузмичъ.