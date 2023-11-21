Российский рынок йогуртов — зрелый и насыщенный. Для эффективной работы в этом направлении целесообразно глубоко интегрироваться с производителями молока. Два года назад, реализуя новую стратегию развития, мы продали собственное молочное производство, компанию «Зелёная долина». Но пошли на компромисс и оставили йогуртное направление.

Сегодняшнее решение болезненное. Мы понимаем, что лишаем многих потребителей любимого продукта. Но приняли его единогласно. Сказали «а», надо было сразу говорить и «б».