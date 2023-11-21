Еда
Таня Боброва

«Эфко» закроет бизнес по производству молочных продуктов — компания выпускает йогурты «Слобода» и Liberty Статьи редакции

В 2021 году компания продала молочное производство.

  • Производственные мощности переориентируют под растительные альтернативы на экспорт, сообщила компания. Основными направлениями бизнес-портфеля группы останутся переработка масличных, растительные жиры и белки.
  • Также «Эфко» продолжит инвестировать в «инновационные направления»: технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и «продукты для здорового долголетия».
  • По словам исполнительного директора «Эфко» Сергея Иванова, компания уже разослала письма ритейлерам и предупредила их, что с 1 января 2024 года не будет поставлять йогурты. Среди молочных брендов группы — «Слобода» и Liberty.

Российский рынок йогуртов — зрелый и насыщенный. Для эффективной работы в этом направлении целесообразно глубоко интегрироваться с производителями молока. Два года назад, реализуя новую стратегию развития, мы продали собственное молочное производство, компанию «Зелёная долина». Но пошли на компромисс и оставили йогуртное направление.

Сегодняшнее решение болезненное. Мы понимаем, что лишаем многих потребителей любимого продукта. Но приняли его единогласно. Сказали «а», надо было сразу говорить и «б».

Сергей Иванов, исполнительный директор «Эфко»
  • Иванов добавил, что «проектов, на которые ресурсов стабильно не хватает, достаточно»: международная экспансия с растительными альтернативами молока и мяса, начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке, развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника, «клеточное питание для здорового долголетия».
  • Группа выпускает майонез и масло под брендом «Слобода», масла Altero, растительные спреды DeOlio и другие продукты. В 2022 году «Эфко» рассказала, что вложила 100 млн рублей в разработку синтезированного растительного масла.
Источник: «Эфко»

#новости #эфко

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33 комментария
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 Вася Пражкин

Нет больше Liberty в родном отечестве (.

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Роман Сидоров

А майонез останется?

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Maxim Gataullin

То есть, дальше заголовка прочитать уже было сложно?)

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Роман Сидоров

Конечно, иногда проще написать коммент)

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дед Мазай и сиба

О чем речь вообще?

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Kirill Kazakov

вас так это удивляет, как будто вы не на vc зашли

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Дно пробито

С девальвацией рубля экспорт действительно выгоднее чем продавать россиянам, верное решение

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НаряднаяШайга

А смысл тогда вообще вкладываться в развитие экспорта с периметра? Рано или поздно под санкции залетят, как спонсоры терроризма, это вопрос времени.
И ещё как совпало - минус жирный конкурент у чеченского данон?

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Дно пробито

так они на ближний восток и в китай экспортируют, судя по ссылкам в статье.

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under construction

ты хочешь хавать йогурт из пальмы?

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Анар FS

Правильно - "на пальме"

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lucklessman

А могли бы делать товары и из сливочного масла, а не из пальмового...

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Olga Lamock

Молочные йогурты делали из молока 💯

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Александр

из сахара в основном

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Gorbun iz Notr Dama

Производители переходят на пальмовое масло нет для того, чтобы сэкономить, а от безысходности. Делать из натурального молока чрезвычайно дорого. Покупателей такого продукта не будет. Зато комментаторы потом будут жаловаться "а чё сырки и мороженое такое дорогое?! Вы их что, из альпийского молока делаете?" Нет, из нашего, просто экономическая ситуация в стране такая, что по-другому никак. Спасибо Обаме за санкции. Надо немного потерпеть и всё наладится

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Мася Дристенко

Лимонный йогурт слободы топ.

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Федор Трофимов
В 2022 году «Эфко» рассказала, что вложила 100 млн рублей в разработку синтезированного растительного масла.

Вот это как бы странно, проблем особых в этой сфере не было, зачем синтезировать?

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Olga Lamock

Здесь рассказывали, зачем: https://www.efko.ru/news/maslo-na-drozhzhakh-novaya-realnost-rossiyskogo-fudtekha/

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дед Мазай и сиба

Мясо из шпината жарить на масле из дрожжей... Нет. Нахуй ваш фудтех. Есть какие-то границы )

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John Smith

Даже не видел на полках их йогурты. В любом случае, йогуртов на рынке дофига — есть Ашатли, Талица, которые делают качественный продукт. Ну и конечно же во Вкусвилл вполне себе ок СТМ молочка.

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Борис Горобец

вот за "Слободу" обидно 🥺
Слобода уходит с рынка😭

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Altec Lansing

Не вкусно у них было.

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Бомж

Сколько дерьма происходит вокруг ппц
Спасибо бля

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Akane Kanako

Ну да, экспорт всегда выгоднее. Все на экспорт, все забугор. Красавчики 🤡 рип Слобода

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Кирилл Сушков

Питьевые йогурты перед или поле тренировкой со злаками были очень даже полезны

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Александр

чем они полезны?

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дед Мазай и сиба

Чем йогурты.

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Кирилл Сушков

Ну, быстрые углеводы должны поступить в организм до тренировки, этим и полезны. А йогурты эти мне лично просто нравились. Ну и после - просто баловал себя....

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Андрей Комягин

Логично, учитывая, что молочка не их основной профиль и они просто не конкуренты.

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Gruntofos

Пищевая компания закрывает пищевые направления и инвестирует в дроны. Запасемся попкорном.

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дед Мазай и сиба

Не гречкой надо было запасаться... Так и знал

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Вадим Д.

Лучшая фраза:

Российский рынок йогуртов — зрелый и насыщенный
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Невероятный Блондин

«Слобода» — это майонез.
Никогда бы не купил йогурт с таким названием. Потому что сразу ассоциация с жирным продуктом.

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