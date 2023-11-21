«Эфко» закроет бизнес по производству молочных продуктов — компания выпускает йогурты «Слобода» и Liberty Статьи редакции
В 2021 году компания продала молочное производство.
- Производственные мощности переориентируют под растительные альтернативы на экспорт, сообщила компания. Основными направлениями бизнес-портфеля группы останутся переработка масличных, растительные жиры и белки.
- Также «Эфко» продолжит инвестировать в «инновационные направления»: технологии глубокой переработки подсолнечника, растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и «продукты для здорового долголетия».
- По словам исполнительного директора «Эфко» Сергея Иванова, компания уже разослала письма ритейлерам и предупредила их, что с 1 января 2024 года не будет поставлять йогурты. Среди молочных брендов группы — «Слобода» и Liberty.
- Иванов добавил, что «проектов, на которые ресурсов стабильно не хватает, достаточно»: международная экспансия с растительными альтернативами молока и мяса, начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке, развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника, «клеточное питание для здорового долголетия».
- Группа выпускает майонез и масло под брендом «Слобода», масла Altero, растительные спреды DeOlio и другие продукты. В 2022 году «Эфко» рассказала, что вложила 100 млн рублей в разработку синтезированного растительного масла.
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Нет больше Liberty в родном отечестве (.
А майонез останется?
То есть, дальше заголовка прочитать уже было сложно?)
Конечно, иногда проще написать коммент)
О чем речь вообще?
вас так это удивляет, как будто вы не на vc зашли
С девальвацией рубля экспорт действительно выгоднее чем продавать россиянам, верное решение
А смысл тогда вообще вкладываться в развитие экспорта с периметра? Рано или поздно под санкции залетят, как спонсоры терроризма, это вопрос времени.
И ещё как совпало - минус жирный конкурент у чеченского данон?
так они на ближний восток и в китай экспортируют, судя по ссылкам в статье.
ты хочешь хавать йогурт из пальмы?
Правильно - "на пальме"
А могли бы делать товары и из сливочного масла, а не из пальмового...
Молочные йогурты делали из молока 💯
из сахара в основном
Производители переходят на пальмовое масло нет для того, чтобы сэкономить, а от безысходности. Делать из натурального молока чрезвычайно дорого. Покупателей такого продукта не будет. Зато комментаторы потом будут жаловаться "а чё сырки и мороженое такое дорогое?! Вы их что, из альпийского молока делаете?" Нет, из нашего, просто экономическая ситуация в стране такая, что по-другому никак. Спасибо Обаме за санкции. Надо немного потерпеть и всё наладится
Лимонный йогурт слободы топ.
Вот это как бы странно, проблем особых в этой сфере не было, зачем синтезировать?
Здесь рассказывали, зачем: https://www.efko.ru/news/maslo-na-drozhzhakh-novaya-realnost-rossiyskogo-fudtekha/
Мясо из шпината жарить на масле из дрожжей... Нет. Нахуй ваш фудтех. Есть какие-то границы )
Даже не видел на полках их йогурты. В любом случае, йогуртов на рынке дофига — есть Ашатли, Талица, которые делают качественный продукт. Ну и конечно же во Вкусвилл вполне себе ок СТМ молочка.
вот за "Слободу" обидно 🥺
Слобода уходит с рынка😭
Не вкусно у них было.
Сколько дерьма происходит вокруг ппц
Спасибо бля
Ну да, экспорт всегда выгоднее. Все на экспорт, все забугор. Красавчики 🤡 рип Слобода
Питьевые йогурты перед или поле тренировкой со злаками были очень даже полезны
чем они полезны?
Чем йогурты.
Ну, быстрые углеводы должны поступить в организм до тренировки, этим и полезны. А йогурты эти мне лично просто нравились. Ну и после - просто баловал себя....
Логично, учитывая, что молочка не их основной профиль и они просто не конкуренты.
Пищевая компания закрывает пищевые направления и инвестирует в дроны. Запасемся попкорном.
Не гречкой надо было запасаться... Так и знал
Лучшая фраза:Российский рынок йогуртов — зрелый и насыщенный
«Слобода» — это майонез.
Никогда бы не купил йогурт с таким названием. Потому что сразу ассоциация с жирным продуктом.