В «Яндекс Лавку» добавили возможность совместных покупок Статьи редакции
После выбора товаров можно отправить ссылку на корзину другому человеку.
- Пользователи сервиса могут делиться друг с другом ссылками на свои корзины и вместе добавлять в них товары, рассказали в «Лавке».
- Чтобы воспользоваться функцией, нужно добавить товары, открыть корзину, нажать в ней на кнопку «Поделиться» и отправить ссылку или QR-код другому человеку. При переходе у него откроется приложение или сайт «Лавки».
- После выбора товаров второй человек может отправить ссылку на корзину третьему покупателю или оформить заказ. Количество «участников», которое поддерживает функция, не ограничено, отметили в сервисе.
- Если пользователи, выбирающие товары, находятся по разным адресам, «Лавка» проверит, все ли позиции есть в дарксторе, из которого будут доставлять заказ. Если чего-то не окажется в наличии, сервис предложит подобрать замену.
- Функцию совместных покупок с лета 2023 года также развивает «ВкусВилл». Пока она доступна только в веб-версии сервиса.
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В догонку предыдущей новости:
а потом так же дружно эти корзины бросать.
функция совместного бросания корзины
Функция бросания корзины за другого
Брось корзину за друга!
Еее тогда по проверенной схеме!
А потом сами тебе еще в корзину будут всякую хрень подкладывать
Менты
В wolt такое уже как год есть)
Отлично! Будем заказывать всей колонией!
Прикольно, надо будет затестить
"Если пользователи, выбирающие товары, находятся по разным адресам"
"Если"?!) ля, а кто-то находясь в одной комнате кидает друг другу ссылки на продукты? Да и по разным адресам сомнительная ценность "фичи"
Совместная корзина удобна, когда жена отправляет такую ссылку мужу для того, чтобы он добавил туда что-то, что она могла забыть, или наоборот. Но какая механика использования этой фичи при нахождении по разным адресам? Зачем это вообще нужно?
Вспомнил анекдот про студенческую столовую, одну сосиску и 13 вилок
Друг, я тут назаказал, оплати плиз