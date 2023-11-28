Еда
Артур Томилко

В «Яндекс Лавку» добавили возможность совместных покупок Статьи редакции

После выбора товаров можно отправить ссылку на корзину другому человеку.

  • Пользователи сервиса могут делиться друг с другом ссылками на свои корзины и вместе добавлять в них товары, рассказали в «Лавке».
  • Чтобы воспользоваться функцией, нужно добавить товары, открыть корзину, нажать в ней на кнопку «Поделиться» и отправить ссылку или QR-код другому человеку. При переходе у него откроется приложение или сайт «Лавки».
  • После выбора товаров второй человек может отправить ссылку на корзину третьему покупателю или оформить заказ. Количество «участников», которое поддерживает функция, не ограничено, отметили в сервисе.
  • Если пользователи, выбирающие товары, находятся по разным адресам, «Лавка» проверит, все ли позиции есть в дарксторе, из которого будут доставлять заказ. Если чего-то не окажется в наличии, сервис предложит подобрать замену.
  • Функцию совместных покупок с лета 2023 года также развивает «ВкусВилл». Пока она доступна только в веб-версии сервиса.

#новости #яндекславка

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14 комментариев
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 Вадим Д.
Пользователи могут делиться друг с другом ссылками на свои корзины и вместе добавлять в них товары

В догонку предыдущей новости:

а потом так же дружно эти корзины бросать.

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Timur e la squadra

функция совместного бросания корзины

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Ilya Ilchenko

Функция бросания корзины за другого

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Вадим Д.

Брось корзину за друга!

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Тимон

Еее тогда по проверенной схеме!

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Максим

А потом сами тебе еще в корзину будут всякую хрень подкладывать

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Ilya Ilchenko

Менты

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Олег Матвеенко

В wolt такое уже как год есть)

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Griby Lenina

Отлично! Будем заказывать всей колонией!

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Alexey Smirnoff

Прикольно, надо будет затестить

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ilia

"Если пользователи, выбирающие товары, находятся по разным адресам"

"Если"?!) ля, а кто-то находясь в одной комнате кидает друг другу ссылки на продукты? Да и по разным адресам сомнительная ценность "фичи"

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noname

Совместная корзина удобна, когда жена отправляет такую ссылку мужу для того, чтобы он добавил туда что-то, что она могла забыть, или наоборот. Но какая механика использования этой фичи при нахождении по разным адресам? Зачем это вообще нужно?

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Тоже хочу

Вспомнил анекдот про студенческую столовую, одну сосиску и 13 вилок

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Тоже хочу

Друг, я тут назаказал, оплати плиз

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